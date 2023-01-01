Сравнение двух массивов NumPy поэлементно: простые методы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для проверки равенства элементов массивов NumPy используйте оператор == , который возвращает массив булевых значений. Альтернативой этому может служить функция np.array_equal , обеспечивающая возврат единого булевого значения. Для сравнения массивов с числами с плавающей точкой, допускающими минимальную погрешность, используйте функцию np.allclose .

Пример:

Python Скопировать код import numpy as np # Создаем два одинаковых массива bob, alice = np.array([1, 2, 3]), np.array([1, 2, 3]) # Сравниваем их элементы на равенство element_wise_equal = bob == alice # Вернёт: [ True True True] # Сравниваем массивы на равенство arrays_equal = np.array_equal(bob, alice) # Вернёт: True # Сравниваем массивы с учётом допуска на погрешность arrays_close = np.allclose(bob, alice, atol=1e-8) # Вернёт: True

Функция np.array_equal требует полного совпадения элементов массивов, тогда как np.allclose учитывает возможные небольшие различия между ними.

Убедитесь в совместимости размерности массивов, чтобы избежать ошибок при сравнении. Разные формы массивов могут привести к неожиданным результатам.

Берегитесь скрытых трудностей!

Следуйте этим рекомендациям:

Пустой массив в сравнении с одноэлементным массивом : Сравнивая пустой массив ( np.array([]) ) и массив, состоящий из одного элемента ( np.array([42]) ), вы можете получить неожиданное True .

Несоответствие форм : Сравнение массивов разной размерности может вызвать ошибки. Обязательно проверьте размерность массивов перед их сравнением.

Проблемы с числами с плавающей точкой: Они могут создать препятствия для точного сравнения. Используйте np.allclose для учёта неизбежных погрешностей.

Не забывайте про производительность

При работе с большими объёмами данных:

Время — деньги : Используйте (A == B).all() для увеличения скорости выполнения благодаря производительности NumPy, основанной на реализации на Си.

Бенчмаркинг : По результатам тестирования, выполненного с помощью timeit , функция np.array_equal обходит конкурентов по скорости точного сравнения.

Тестирование : Для тестов используйте np.random.randint для генерации массивов случайных чисел.

Практика: Помните о размерах массивов и количестве итераций при работе с данными.

Почти соответствие: Работа с приближёнными совпадениями

В случае, когда "совсем немного не хватает":

np.allclose : Эта функция позволяет учесть погрешность как для абсолютных, так и для относительных различий. Она применима в тех случаях, когда необходимо признать приемлемой некоторую неточность.

Проблемы с точностью : Арифметика с плавающей точкой может внести небольшую погрешность в результаты сравнений. Функция np.allclose способна "сгладить" эти немногочисленные неточности.

Настраиваемые границы допустимых отклонений: Вы можете скорректировать значения "совсем немного не хватает", чтобы они соответствовали требуемому степени совпадения.

Визуализация

Если представить массивы как пазлы:

Markdown Скопировать код Массив A (🧩A): [1, 2, 3, 4] Массив B (🧩B): [1, 2, 4, 4]

Тогда можно заметить "состязание" между элементами пазлов!

Python Скопировать код np.array_equal(🧩A, 🧩B)

Markdown Скопировать код Результат: | Позиция | 🧩A | 🧩B | Равны | | -------- | --- | --- | ---------- | | 0 | 1 | 1 | ✅ | | 1 | 2 | 2 | ✅ | | 2 | 3 | 4 | ❌ | | 3 | 4 | 4 | ✅ |

Полное совпадение элементов на каждой позиции подтверждает равенство массивов!

Глубокое погружение в сравнение массивов

Мир сравнения массивов щедр на возможности:

Гибкая совместимость : np.array_equiv не просто сравнивает элементы. Она также проверяет, могут ли массивы быть преобразованы так, чтобы использовать одну и ту же форму.

Дилемма точности : Особое внимание стоит уделить сравнению массивов, содержащих нули, используя np.allclose , чтобы избежать неожиданных результатов.

Разница в типах: Можно сравнить массивы разных типов с помощью (A == B).all() , но могут возникнуть неточности. В таких случаях np.array_equal вернёт False .

