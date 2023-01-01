Сравнение 'cls' и 'self' в классах Python: когда и почему использовать#Основы Python #ООП в Python #Классы и наследование
Быстрый ответ
self обозначает экземпляр в методах экземпляра и служит для доступа к атрибутам и методам данного экземпляра. В свою очередь,
cls обращается к классу и используется в методах класса, обозначенных декоратором
@classmethod. С его помощью можно управлять атрибутами, присущими классу в целом и его экземплярам.
Вот так выглядит метод экземпляра с
self:
class MyClass:
def greet(self):
return f'Привет от экземпляра с id {id(self)}'
А здесь метод класса с
cls:
class MyClass:
@classmethod
def identify(cls):
return f'Привет от класса {cls.__name__}'
Важно помнить:
self связан с экземпляром, а
cls — с классом.
Детализация параметров
self применяется для:
- создания объекта с помощью метода
__init__;
- доступа к атрибутам экземпляра;
- внутренних вызовов методов в рамках данного экземпляра.
cls используется для:
- создания фабричных методов, формирующих новые экземпляры;
- изменения состояния класса, которое влияет на все его экземпляры;
- взаимодействия с подклассами, так как методам позволяет учитывать иерархию наследования классов.
Важными аспектами являются читаемость и сопровождаемость кода, согласно рекомендациям PEP 8 лучше использовать стандартные обозначения
self и
cls.
В глубину магии Python
Манипуляции на уровне класса с
cls
cls позволяет функции-фабрике класса формировать основу для создания новых экземпляров:
class Pizza:
@classmethod
def create(cls, size=None, toppings=None):
if size is None or toppings is None:
raise ValueError("Указание размера пиццы и начинки обязательно!")
return cls(size, toppings)
Кастомизация на уровне объекта с
self
self напрямую взаимодействует с экземпляром, позволяя настраивать его свойства:
class Car:
def paint(self, color):
self.color = color
return f'Теперь цвет машины — {self.color}'
Применение
cls для подклассов
cls работает с подклассами, предоставляя возможность учитывать их в контексте классов и наследования:
class Parent:
@classmethod
def whoami(cls):
return f"Я класс: {cls.__name__}"
class Child(Parent):
pass
print(Child.whoami()) # Вывод: Я класс: Child
Свободное именование согласно конвенции
Несмотря на то, что
self и
cls являются соглашением о наименовании, Python позволяет использовать любые другие имена, это не сказывается на исполнении кода:
class Confusion:
def method(instance):
print(instance)
@classmethod
def anothermethod(klass):
print(klass)
Визуализация
Класс в Python (или
cls) можно рассматривать как чертеж, изображая на нем готовые экземпляры (или
self):
Чертеж (📖): Описывается с помощью 'cls' и дает задел для будущего продукта.
Изделие (📦): Представляет себя с помощью 'self'.
class Blueprint:
@classmethod
def create_product(cls):
return cls() # из чертежа получаем продукт
product = Blueprint()
product.paint_self('красный') # Продукт готов к использованию!
Сочетая
cls для создания и
self для детализации каждого экземпляра, мы обеспечиваем полноценное взаимодействие с объектами.
📖 – "Пришло время создать новый 📦."
📦 – "Вот и я, этот 📦, и я особенный!"
Контекстуализация использования
Изменения на уровне класса и экземпляра
cls применяют для внесения изменений, относящихся ко всему классу, тогда как
self предназначен для взаимодействия с конкретным экземпляром. Понимание этого нюанса помогает эффективнее масштабировать код.
Статические методы — отдельный случай
Помимо
cls и
self следует упомянуть
@staticmethod, который не привязан к контексту экземпляра или классу и подходит для вспомогательных функций.
Переопределение методов у классов-наследников
На уровне подклассов
cls позволяет переопределить методы базового класса, таким образом, реализуя специфическую функциональность. Через
super() удается поддерживать связь с родительским методом.
Практические применения
cls и
self приносят разнообразие в программирование на Python:
clsполезен при реализации паттерна Одиночка, контролируя создание экземпляров.
selfпозволяет формировать цепочки вызовов методов, что облегчает построение сложных операций.
- Оба в совокупности определяют рамки API, разграничивая методы, привязанные к экземпляру или классу.
Освоив эти и другие аспекты, вы сможете эффективнее работать с объектно-ориентированным программированием на Python.
Семён Козлов
инженер автоматизации