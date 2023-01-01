Сравнение 'cls' и 'self' в классах Python: когда и почему использовать

Быстрый ответ

self обозначает экземпляр в методах экземпляра и служит для доступа к атрибутам и методам данного экземпляра. В свою очередь, cls обращается к классу и используется в методах класса, обозначенных декоратором @classmethod . С его помощью можно управлять атрибутами, присущими классу в целом и его экземплярам.

Вот так выглядит метод экземпляра с self :

Python Скопировать код class MyClass: def greet(self): return f'Привет от экземпляра с id {id(self)}'

А здесь метод класса с cls :

Python Скопировать код class MyClass: @classmethod def identify(cls): return f'Привет от класса {cls.__name__}'

Важно помнить: self связан с экземпляром, а cls — с классом.

Детализация параметров

self применяется для:

создания объекта с помощью метода __init__ ;

с помощью метода ; доступа к атрибутам экземпляра;

экземпляра; внутренних вызовов методов в рамках данного экземпляра.

cls используется для:

создания фабричных методов , формирующих новые экземпляры;

, формирующих новые экземпляры; изменения состояния класса , которое влияет на все его экземпляры;

, которое влияет на все его экземпляры; взаимодействия с подклассами, так как методам позволяет учитывать иерархию наследования классов.

Важными аспектами являются читаемость и сопровождаемость кода, согласно рекомендациям PEP 8 лучше использовать стандартные обозначения self и cls .

В глубину магии Python

Манипуляции на уровне класса с cls

cls позволяет функции-фабрике класса формировать основу для создания новых экземпляров:

Python Скопировать код class Pizza: @classmethod def create(cls, size=None, toppings=None): if size is None or toppings is None: raise ValueError("Указание размера пиццы и начинки обязательно!") return cls(size, toppings)

Кастомизация на уровне объекта с self

self напрямую взаимодействует с экземпляром, позволяя настраивать его свойства:

Python Скопировать код class Car: def paint(self, color): self.color = color return f'Теперь цвет машины — {self.color}'

Применение cls для подклассов

cls работает с подклассами, предоставляя возможность учитывать их в контексте классов и наследования:

Python Скопировать код class Parent: @classmethod def whoami(cls): return f"Я класс: {cls.__name__}" class Child(Parent): pass print(Child.whoami()) # Вывод: Я класс: Child

Свободное именование согласно конвенции

Несмотря на то, что self и cls являются соглашением о наименовании, Python позволяет использовать любые другие имена, это не сказывается на исполнении кода:

Python Скопировать код class Confusion: def method(instance): print(instance) @classmethod def anothermethod(klass): print(klass)

Визуализация

Класс в Python (или cls ) можно рассматривать как чертеж, изображая на нем готовые экземпляры (или self ):

Markdown Скопировать код Чертеж (📖): Описывается с помощью 'cls' и дает задел для будущего продукта. Изделие (📦): Представляет себя с помощью 'self'.

Python Скопировать код class Blueprint: @classmethod def create_product(cls): return cls() # из чертежа получаем продукт product = Blueprint() product.paint_self('красный') # Продукт готов к использованию!

Сочетая cls для создания и self для детализации каждого экземпляра, мы обеспечиваем полноценное взаимодействие с объектами.

Markdown Скопировать код 📖 – "Пришло время создать новый 📦." 📦 – "Вот и я, этот 📦, и я особенный!"

Контекстуализация использования

Изменения на уровне класса и экземпляра

cls применяют для внесения изменений, относящихся ко всему классу, тогда как self предназначен для взаимодействия с конкретным экземпляром. Понимание этого нюанса помогает эффективнее масштабировать код.

Статические методы — отдельный случай

Помимо cls и self следует упомянуть @staticmethod , который не привязан к контексту экземпляра или классу и подходит для вспомогательных функций.

Переопределение методов у классов-наследников

На уровне подклассов cls позволяет переопределить методы базового класса, таким образом, реализуя специфическую функциональность. Через super() удается поддерживать связь с родительским методом.

Практические применения

cls и self приносят разнообразие в программирование на Python:

cls полезен при реализации паттерна Одиночка, контролируя создание экземпляров.

полезен при реализации паттерна Одиночка, контролируя создание экземпляров. self позволяет формировать цепочки вызовов методов, что облегчает построение сложных операций.

позволяет формировать цепочки вызовов методов, что облегчает построение сложных операций. Оба в совокупности определяют рамки API, разграничивая методы, привязанные к экземпляру или классу.

Освоив эти и другие аспекты, вы сможете эффективнее работать с объектно-ориентированным программированием на Python.

Полезные материалы