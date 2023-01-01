Способы решения проблемы с SQLAlchemy и PostgreSQL#PostgreSQL #Базы данных и ORM (SQLAlchemy)
Быстрый ответ
Ошибка
NoSuchModuleError всплывает, когда SQLAlchemy ожидает использовать строку подключения с префиксом
postgresql://, а вместо этого был указан
postgres://. Для устранения проблемы просто измените вашу строку подключения следующим образом:
engine = create_engine('postgresql://username:password@localhost/dbname')
Помимо этого, предполагается, что у вас установлен модуль
psycopg2, являющийся незаменимым PostgreSQL драйвером для SQLAlchemy:
pip install psycopg2-binary
Обновление до схемы 'postgresql'
Начиная с версии SQLAlchemy 1.4+ стало обязательным использовать префикс
postgresql:// в URI базы данных. Вот пример такой модификации:
from sqlalchemy import create_engine
# Должно быть 'postgresql', а не 'postgres'
engine = create_engine('postgresql://username:password@localhost/dbname')
Используете Flask для развертывания приложения? Обновите параметр
SQLALCHEMY_DATABASE_URI до необходимого протокола:
# Теперь только 'postgresql'!
app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] = 'postgresql://username:password@localhost/dbname'
Пользователям Heroku также важно обновить конфигурационные переменные до
postgresql://.
Корректировка AppConfig
В конфигурационных файлах типа
alembic.ini ключ
sqlalchemy.url также должен соответствовать
postgresql://:
[alembic]
# Именно так требует SQLAlchemy:
sqlalchemy.url = postgresql://username:password@localhost/dbname
Желаете указать драйвер в явном виде? Можно использовать
"postgresql+psycopg2://". Это не вызовет проблем у SQLAlchemy:
# Явное указание драйвера
engine = create_engine('postgresql+psycopg2://username:password@localhost/dbname')
Независимо от вашего рабочего процесса, убедитесь, что префикс вашей строки соединения с базой данных соответствует требованиям SQLAlchemy.
Автоматизация — ваш лучший помощник
Если вам нужно автоматически исправить
DATABASE_URL в вашем приложении, стандартные библиотеки Python, такие как
os и
re, всегда к вашим услугам:
import os
import re
# Обращаемся к переменным окружения
DATABASE_URL = os.getenv('DATABASE_URL')
fixed_url = re.sub(r'^postgres://', 'postgresql://', DATABASE_URL)
# Создаем подключение без лишнего хлопота
engine = create_engine(fixed_url)
Этот код поможет вам поддерживать URI в актуальном состоянии, соответствующем требованиям SQLAlchemy.
Визуализация
Представьте это как замену ключа, который не подходит, на тот, который нам нужен. Если у нас ключ
postgres, он не подходит. Меняем его на
postgresql, и все встает на свои места.
|Используемый плагин
|Совместимость с SQLAlchemy
|postgres
|🔒 (неверный ключ)
|postgresql
|🔑✅ (верный ключ)
Правильный диалект — ключ к открытию всех возможностей SQLAlchemy.
# Это правильный диалект
engine = create_engine('postgresql://...')
# А это ошибочный
engine = create_engine('postgres://...') # 🔒🚫
Суть в том, что нужно использовать корректный диалект SQLAlchemy для успешного соединения с базой данных.
Решение типичных проблем
Даже с правильным URI случаются ошибки. Но для всего есть решение:
Проверка на опечатки
Убедитесь, что в строке подключения нет пробелов или лишних символов.
Проверка установки psycopg2
Убедитесь, что
psycopg2-binary или
psycopg2 установлены в вашей среде и имеют актуальную версию.
Формат URL
Соблюдение формата
postgresql://user:pass@localhost/dbname имеет критическое важное. Ошибки здесь могут привести к серьезным проблемам.
Милана Усова
разработчик бэкенда