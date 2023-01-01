Способы решения проблемы с SQLAlchemy и PostgreSQL

#PostgreSQL  #Базы данных и ORM (SQLAlchemy)  
Быстрый ответ

Ошибка NoSuchModuleError всплывает, когда SQLAlchemy ожидает использовать строку подключения с префиксом postgresql://, а вместо этого был указан postgres://. Для устранения проблемы просто измените вашу строку подключения следующим образом:

engine = create_engine('postgresql://username:password@localhost/dbname')

Помимо этого, предполагается, что у вас установлен модуль psycopg2, являющийся незаменимым PostgreSQL драйвером для SQLAlchemy:

pip install psycopg2-binary
Обновление до схемы 'postgresql'

Начиная с версии SQLAlchemy 1.4+ стало обязательным использовать префикс postgresql:// в URI базы данных. Вот пример такой модификации:

from sqlalchemy import create_engine

# Должно быть 'postgresql', а не 'postgres'
engine = create_engine('postgresql://username:password@localhost/dbname')

Используете Flask для развертывания приложения? Обновите параметр SQLALCHEMY_DATABASE_URI до необходимого протокола:

# Теперь только 'postgresql'!
app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] = 'postgresql://username:password@localhost/dbname'

Пользователям Heroku также важно обновить конфигурационные переменные до postgresql://.

Корректировка AppConfig

В конфигурационных файлах типа alembic.ini ключ sqlalchemy.url также должен соответствовать postgresql://:

[alembic]
# Именно так требует SQLAlchemy:
sqlalchemy.url = postgresql://username:password@localhost/dbname

Желаете указать драйвер в явном виде? Можно использовать "postgresql+psycopg2://". Это не вызовет проблем у SQLAlchemy:

# Явное указание драйвера
engine = create_engine('postgresql+psycopg2://username:password@localhost/dbname')

Независимо от вашего рабочего процесса, убедитесь, что префикс вашей строки соединения с базой данных соответствует требованиям SQLAlchemy.

Автоматизация — ваш лучший помощник

Если вам нужно автоматически исправить DATABASE_URL в вашем приложении, стандартные библиотеки Python, такие как os и re, всегда к вашим услугам:

import os
import re

# Обращаемся к переменным окружения
DATABASE_URL = os.getenv('DATABASE_URL')

fixed_url = re.sub(r'^postgres://', 'postgresql://', DATABASE_URL)

# Создаем подключение без лишнего хлопота
engine = create_engine(fixed_url)

Этот код поможет вам поддерживать URI в актуальном состоянии, соответствующем требованиям SQLAlchemy.

Визуализация

Представьте это как замену ключа, который не подходит, на тот, который нам нужен. Если у нас ключ postgres, он не подходит. Меняем его на postgresql, и все встает на свои места.

Используемый плагин Совместимость с SQLAlchemy
postgres 🔒 (неверный ключ)
postgresql 🔑✅ (верный ключ)

Правильный диалект — ключ к открытию всех возможностей SQLAlchemy.

# Это правильный диалект
engine = create_engine('postgresql://...')

# А это ошибочный
engine = create_engine('postgres://...')  # 🔒🚫

Суть в том, что нужно использовать корректный диалект SQLAlchemy для успешного соединения с базой данных.

Решение типичных проблем

Даже с правильным URI случаются ошибки. Но для всего есть решение:

Проверка на опечатки

Убедитесь, что в строке подключения нет пробелов или лишних символов.

Проверка установки psycopg2

Убедитесь, что psycopg2-binary или psycopg2 установлены в вашей среде и имеют актуальную версию.

Формат URL

Соблюдение формата postgresql://user:pass@localhost/dbname имеет критическое важное. Ошибки здесь могут привести к серьезным проблемам.

Милана Усова

разработчик бэкенда

