Список файлов ТОЛЬКО в текущем каталоге Python: без подкаталогов

Быстрый ответ

Для формирования списка имен только файлов, находящихся в текущей директории, можно использовать следующий код:

Python import os print([f for f in os.listdir('.') if os.path.isfile(f)])

Такой подход обеспечивает получение понятного списка файлов благодаря применению генератора списков и функции os.path.isfile() .

Методы определения содержимого каталога: модули 'os' и 'pathlib'

Несмотря на то, что функция os.listdir весьма удобна, для более эффективной работы рекомендуется применять функцию os.scandir() , особенно с Python версией 3.5 и выше. Функция os.scandir() предоставляет итератор для сканирования, который увеличивает производительность за счёт сокращения числа системных вызовов.

Рассмотрим теперь модуль pathlib , представляющий объектно-ориентированный подход к обработке файловых путей:

Python from pathlib import Path # Получаем список файлов с помощью pathlib и генератора files_in_current_directory = (entry for entry in Path('.').iterdir() if entry.is_file()) print(list(files_in_current_directory))

Модуль pathlib также предлагает метод is_file() , аналог os.path.isfile() , для фильтрации только файлов:

Python # Фильтруем файлы, как при традиционном отборе files_in_current_directory = filter(lambda p: p.is_file(), Path('.').iterdir()) print(list(files_in_current_directory))

Приведение в порядок: Сортировка файлов по расширениям

Классифицируем файлы по их расширениям с помощью практичного генератора словарей:

Python # Как библиотекарь, разделяем файлы по категориям files_by_extension = { ext: [file for file in os.listdir('.') if file.endswith(ext)] for ext in ['.jpg', '.txt', '.py', '.md'] # Добавляйте расширения при необходимости }

Для перемещения файлов в соответствии с их расширениями используем модуль shutil :

Python import shutil # По образу гроссмейстера в шахматах, перемещаем файлы по категориям for ext, files in files_by_extension.items(): for file in files: shutil.move(file, f"destination_folder/{file}")

Всегда применяйте обработку исключений для предотвращения возникновения ошибок, которые могут произойти из-за отсутствия файлов или нюансов файловой системы:

Python try: # Обработка операций с файлами с осторожностью except OSError as e: print(f"Ошибка: {e.strerror}")

Простота превыше всего

Если вы цените простоту и хотите избежать излишних импортов, можно использовать модуль glob :

Python from glob import glob print(glob('*.py')) # Выводит все Python-файлы в текущем каталоге

Визуализация

Представьте директории в виде птиц (🐦) и файлы как бумаги (📄). Ваша задача – выбрать бумаги:

Изображение: 🐦📄📄🐦🐦📄📄🐦 Отфильтровано: [📄, 📄, 📄, 📄]

И вуаля, мы успешно обнаружили все файлы — это прекрасно! 🎉

Управление рекурсией: Методичный обход

Функция os.walk позволяет рекурсивно обходить каталоги и обладает высокой мощностью. Как известно, с большой мощностью идёт большая ответственность:

Python for root, dirs, files in os.walk('.', topdown=True): # 'dirs.clear()' работает как барьер, останавливающий рекурсию директорий dirs.clear() print(files) break # Завершаем цикл, хотя скрипт пока что все еще работает!