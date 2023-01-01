Создание взвешенной версии random.choice в Python

Быстрый ответ

Если перед вами стоит задача выбора элемента на основе его веса, вы можете воспользоваться функцией random.choices() с параметром weights , управляющим вероятностным распределением. Код ниже демонстрирует простой способ выбрать случайный элемент, учитывая его вес:

Python Скопировать код import random элементы = ['A', 'B', 'C', 'D'] веса = [10, 1, 1, 1] выбранный_элемент = random.choices(элементы, веса)[0] print(выбранный_элемент)

Заметьте, что 'A' имеет наибольший вес, а random.choices() возвращает список, так что мы используем индекс [0] , чтобы получить конкретный элемент.

Для работы с большим объемом данных: используйте NumPy

Если вы работаете с большим объемом данных или вам требуется максимальная точность, NumPy с функцией numpy.random.choice() сможет вам помочь. Задайте вероятности через параметр p и укажите, планируете ли вы использовать выборку с заменой с помощью атрибута replace .

Пример кода:

Python Скопировать код import numpy as np элементы = ['A', 'B', 'C', 'D'] веса = np.array([10, 1, 1, 1]) веса = веса / np.sum(веса) # Нормализация весов выбранный_элемент = np.random.choice(элементы, p=веса) print(выбранный_элемент)

Непривычное использование: bisect для работы с накопленными весами

Мало кто знает, что модуль bisect в Python тоже может быть эффективно использован для взвешенного выбора. Он особенно полезен при работе с накопленными весами:

Python Скопировать код import random import bisect элементы = ['A', 'B', 'C', 'D'] веса = [10, 20, 30, 40] # Кумулятивное распределение веса накопленные_веса = [sum(веса[:i+1]) for i in range(len(веса))] # Случайное число в пределах суммы весов случайное_число = random.uniform(0, накопленные_веса[-1]) # Определение выбранного элемента выбранный_элемент = элементы[bisect.bisect(накопленные_веса, случайное_число)] print(выбранный_элемент)

Больше читабельности с помощью zip: скрытая возможность Python

Можно упростить понимание кода и сделать его более читабельным, используя функцию zip() для сопоставления элементов с их весами:

Python Скопировать код def взвешенный_случайный_выбор(пары): общий_вес = sum(вес for элемент, вес in пары) r = random.uniform(0, общий_вес) добавка = 0 for элемент, вес in пары: добавка += вес if добавка >= r: return элемент из_пар = zip(элементы, веса) print(взвешенный_случайный_выбор(из_пар))

Визуализация

Давайте рассмотрим пример с шариками разного цвета, каждый из которых имеет свой вес:

Markdown Скопировать код Шарик | Вес (Вероятность) ---------------------------------------- 🎈Красный | 10 🏋️‍♂️ 🎈Синий | 5 🏋️‍♂️ 🎈Зелёный | 2 🏋️‍♂️ 🎈Жёлтый | 1 🏋️‍♂️

Используя random.choices() , можно сказать, что выбор определенного шарика напоминает выбор шарика сильным ветром, при котором большей вероятности подвержены шарики с большим весом:

Python Скопировать код import random выбор = random.choices( ["🎈Красный", "🎈Синий", "🎈Зелёный", "🎈Жёлтый"], [10, 5, 2, 1] )

Так, тяжёлые шарики вероятнее всех останутся на месте:

Markdown Скопировать код Случайный ветерок 🌬️ -> [🎈Красный, 🎈Красный, 🎈Синий, 🎈Красный] # Красный шарик — самый "тяжелый"

Работаем без циклов: используем NumPy

Если вам необходим всего один случайный элемент из набора, использование циклов может оказаться избыточным. В таких случаях оптимальнее воспользоваться функцией, способной выполнить задачу одной командой, вроде np.random.choice из NumPy для выборки без повторений.

Применяем все типы весов

Наши функции должны корректно работать с любыми числовыми типами весов: целыми числами, дробями или даже комплексными числами, если вы пожелаете их использовать.

Погружаемся в документацию Python

Не забывайте изучать официальную документацию Python в процессе разработки. Это отличный источник примеров, согласующихся с лучшими практиками, а также возможность обнаружить недостаточно известные возможности языка.

Уникальный выбор с помощью replace в NumPy

Иногда важно, чтобы вы выбрали каждый элемент только один раз. В этом случае установите параметр replace функции numpy.random.choice равным False , что обеспечит уникальность выбора:

Python Скопировать код import numpy as np элементы = np.array(['A', 'B', 'C', 'D']) веса = np.array([10, 20, 30, 40]) # При replace=False каждый элемент можно выбрать только один раз уникальные_выборы = np.random.choice(элементы, size=2, replace=False, p=веса/веса.sum()) print(уникальные_выборы)

