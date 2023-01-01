Создание взвешенной версии random.choice в Python#Основы Python #Алгоритмы #Теория вероятностей
Быстрый ответ
Если перед вами стоит задача выбора элемента на основе его веса, вы можете воспользоваться функцией
random.choices() с параметром
weights, управляющим вероятностным распределением. Код ниже демонстрирует простой способ выбрать случайный элемент, учитывая его вес:
import random
элементы = ['A', 'B', 'C', 'D']
веса = [10, 1, 1, 1]
выбранный_элемент = random.choices(элементы, веса)[0]
print(выбранный_элемент)
Заметьте, что 'A' имеет наибольший вес, а
random.choices() возвращает список, так что мы используем индекс
[0], чтобы получить конкретный элемент.
Для работы с большим объемом данных: используйте NumPy
Если вы работаете с большим объемом данных или вам требуется максимальная точность, NumPy с функцией
numpy.random.choice() сможет вам помочь. Задайте вероятности через параметр
p и укажите, планируете ли вы использовать выборку с заменой с помощью атрибута
replace.
Пример кода:
import numpy as np
элементы = ['A', 'B', 'C', 'D']
веса = np.array([10, 1, 1, 1])
веса = веса / np.sum(веса) # Нормализация весов
выбранный_элемент = np.random.choice(элементы, p=веса)
print(выбранный_элемент)
Непривычное использование: bisect для работы с накопленными весами
Мало кто знает, что модуль
bisect в Python тоже может быть эффективно использован для взвешенного выбора. Он особенно полезен при работе с накопленными весами:
import random
import bisect
элементы = ['A', 'B', 'C', 'D']
веса = [10, 20, 30, 40]
# Кумулятивное распределение веса
накопленные_веса = [sum(веса[:i+1]) for i in range(len(веса))]
# Случайное число в пределах суммы весов
случайное_число = random.uniform(0, накопленные_веса[-1])
# Определение выбранного элемента
выбранный_элемент = элементы[bisect.bisect(накопленные_веса, случайное_число)]
print(выбранный_элемент)
Больше читабельности с помощью zip: скрытая возможность Python
Можно упростить понимание кода и сделать его более читабельным, используя функцию
zip() для сопоставления элементов с их весами:
def взвешенный_случайный_выбор(пары):
общий_вес = sum(вес for элемент, вес in пары)
r = random.uniform(0, общий_вес)
добавка = 0
for элемент, вес in пары:
добавка += вес
if добавка >= r:
return элемент
из_пар = zip(элементы, веса)
print(взвешенный_случайный_выбор(из_пар))
Визуализация
Давайте рассмотрим пример с шариками разного цвета, каждый из которых имеет свой вес:
Шарик | Вес (Вероятность)
----------------------------------------
🎈Красный | 10 🏋️♂️
🎈Синий | 5 🏋️♂️
🎈Зелёный | 2 🏋️♂️
🎈Жёлтый | 1 🏋️♂️
Используя
random.choices(), можно сказать, что выбор определенного шарика напоминает выбор шарика сильным ветром, при котором большей вероятности подвержены шарики с большим весом:
import random
выбор = random.choices(
["🎈Красный", "🎈Синий", "🎈Зелёный", "🎈Жёлтый"],
[10, 5, 2, 1]
)
Так, тяжёлые шарики вероятнее всех останутся на месте:
Случайный ветерок 🌬️ -> [🎈Красный, 🎈Красный, 🎈Синий, 🎈Красный]
# Красный шарик — самый "тяжелый"
Работаем без циклов: используем NumPy
Если вам необходим всего один случайный элемент из набора, использование циклов может оказаться избыточным. В таких случаях оптимальнее воспользоваться функцией, способной выполнить задачу одной командой, вроде
np.random.choice из NumPy для выборки без повторений.
Применяем все типы весов
Наши функции должны корректно работать с любыми числовыми типами весов: целыми числами, дробями или даже комплексными числами, если вы пожелаете их использовать.
Погружаемся в документацию Python
Не забывайте изучать официальную документацию Python в процессе разработки. Это отличный источник примеров, согласующихся с лучшими практиками, а также возможность обнаружить недостаточно известные возможности языка.
Уникальный выбор с помощью replace в NumPy
Иногда важно, чтобы вы выбрали каждый элемент только один раз. В этом случае установите параметр
replace функции
numpy.random.choice равным
False, что обеспечит уникальность выбора:
import numpy as np
элементы = np.array(['A', 'B', 'C', 'D'])
веса = np.array([10, 20, 30, 40])
# При replace=False каждый элемент можно выбрать только один раз
уникальные_выборы = np.random.choice(элементы, size=2, replace=False, p=веса/веса.sum())
print(уникальные_выборы)
Антон Крылов
Python-разработчик