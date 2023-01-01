Создание UNIX timestamp на 5 минут вперед в Python
Быстрый ответ
Чтобы создать Unix-метку времени, соответствующую моменту на пять минут вперёд, следует воспользоваться модулем
time в Python:
import time
# Увеличиваем текущее время на 300 секунд
future_timestamp = int(time.time() + 300)
print(future_timestamp) # и вот выводит метку времени, обозначающую будущее! 🥁
Продемонстрированный скрипт вычисляет особый момент во времени, который наступит через пять минут от настоящего момента.
Погружение в эффективные подходы
Приступим к исследованию эффективных методик, применимых при создании Unix-меток времени, охватывая их нюансы, включая влияние различных часовых поясов и вопросы, связанные с точностью.
Точность — залог успеха: использование datetime и timedelta
Если преследуется абсолютная точность, обратитесь к
datetime и
timedelta, чтобы преобразовать время из будущего в Unix-метку времени:
from datetime import datetime, timedelta
import calendar
# Определяем точное текущее время в UTC
future_time = datetime.utcnow() + timedelta(minutes=5)
future_timestamp = calendar.timegm(future_time.utctimetuple())
print(future_timestamp) # пять минут прошло, мы в будущем!
datetime.utcnow() захватывает текущее время без учета часового пояса, что позволяет избежать его путаницы.
calendar.timegm() преобразует
datetime в Unix-метку времени, преодолевая возникающие при этом трудности.
Метод timestamp в Python 3.3+ для простого преобразования
Начиная с Python версии 3.3, для получения Unix-метки времени обращайтесь к методу
timestamp(), применимому непосредственно к объектам
datetime:
from datetime import datetime, timedelta, timezone
# Достигаем метки времени в будущем с помощью timezone.utc
future_time = datetime.now(timezone.utc) + timedelta(minutes=5)
future_timestamp = future_time.timestamp()
print(int(future_timestamp)) # наше будущее ясно и точно определено 😎
С использованием
timezone.utc вы гарантированно получите объект
datetime, содержащий точное время без путаницы с часовыми поясами.
Визуализация
Устанавливаем таймер обратного отсчета на пять минут вперёд:
Текущее время: 🕒
+ 5 минут: 🕒 ➡️ 🕔
Приведенная ниже строка кода выполнит для вас то же самое на языке Python:
import time
future_timestamp = time.time() + 5 * 60 # Пускаемся в путь в будущее!
Интервал времени до метки времени
| Сейчас (🕒) | Будущее (🕔) |
|------------------|------------------|
| `time.time()` | `future_timestamp`|
Часовые пояса: друзья или враги?
Часовые пояса влияют на расчёты времени. Если часовой пояс имеет влияние на ваше приложение, используйте объекты
datetime, осведомленные о нём:
from datetime import datetime, timezone
# Текущее время в часовом поясе UTC
current_time = datetime.now(timezone.utc)
# Добавляем к текущему времени пять минут
future_time = current_time + timedelta(minutes=5)
# Преобразуем в Unix-метку времени — это наш личный взгляд в будущее
future_timestamp = future_time.timestamp()
print(int(future_timestamp)) # И защитите себя от сюрпризов, внезапно возникающих при изменении часовых поясов!
Значимые детали и общие предостережения
Работа с метками времени может быть весьма хитроумной, вот что следует иметь в виду:
- Избегайте использования формата
%sс
strftime. Он специфичен для Unix и может работать неодинаково в разных ситуациях.
time.mktime()преобразует местное время в метку времени, что может привести к ошибкам из-за отличий от UTC.
- Если для вас важна производительность, предпочитайте использовать встроенные модули и избегайте самодеятельного создания функций для работы с временем.
Вариативность: альтернативные методы и решения особых вопросов
Получим представление о альтернативных техникам и подходах к обработке особенных ситуаций при работе с временем.
Библиотека Arrow для расширения возможностей
Если вам необходимо расширить свои возможности при работе с датами и временем, либо стандартные инструменты не подходят, можно пользоваться сторонними библиотеками, такими как Arrow или Delorean. В конкретном примере используется Arrow:
import arrow
future_timestamp = arrow.utcnow().shift(minutes=+5).int_timestamp # Arrow ведет вас прямо в будущее
print(future_timestamp)
С помощью Arrow оперировать временем становится ещё проще в силу наличия функции
shift().
Особенности различных операционных систем
Подбирая подходящий метод, важно убедиться, что он совместим с используемой вами операционной системой. В разных системах, особенно Windows и Unix/Linux, результаты работы одной и той же программы могут сильно отличаться.
