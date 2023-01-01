Создание списков из нулей в Python: эффективные способы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если вам необходимо создать список, полностью состоящий из нулей, используйте выражение [0] * n , где n — это количество элементов в списке:

Python Скопировать код zero_list = [0] * 10 # Получаем список из десяти нулей: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Это – эффективный способ инициализировать список нулями в Python.

Профессиональные техники и возможные проблемы

Python предлагает различные методы для создания списков, выбор которых зависит от конкретной задачи.

Функция для генерации списков нулей

Для улучшения читаемости кода можно оформить создание такого списка в виде функции:

Python Скопировать код def zero_list(n): return [0] * n example_list = zero_list(5) # Результат: [0, 0, 0, 0, 0]

Использование numpy для обработки больших массивов

Если вам нужно работать с большими наборами данных, используйте numpy.zeros :

Python Скопировать код import numpy as np large_zero_array = np.zeros(1000) # Массив из тысячи нулей

Функция itertools.repeat позволяет генерировать нули, минимально используя память:

Python Скопировать код from itertools import repeat lazy_zeros = repeat(0) first_ten_zeros = [next(lazy_zeros) for _ in range(10)] # Генерируем первые десять нулей

Остерегайтесь умножения массивов изменяемых объектов

Аккуратно создавайте списки, используя конструкцию [[]] * n , так как все элементы будут ссылаться на один и тот же объект:

Python Скопировать код distinct_lists = [[] for _ in range(5)] # Создаем независимые пустые списки

Сравнение производительности методов

Чтобы выбрать наиболее быстрый метод, воспользуйтесь модулем timeit :

Python Скопировать код import timeit simple_time = timeit.timeit('zero_list = [0] * 1000', number=10000) numpy_time = timeit.timeit('import numpy; zero_array = numpy.zeros(1000)', number=10000)

Генерация серий списков нулей

Следующий код возвращает "фабрику", генерирующую списки с нулями:

Python Скопировать код zlists = [[0] * i for i in range(10)]

В этом случае zlists[3] будет равняться [0, 0, 0] .

Визуализация

Вы можете представить список нулей как пустую парковку, на которую могут заехать автомобили:

Python Скопировать код [0] * 5 # Пять парковочных мест!

До: 🚗 После: 🚗0️⃣🚗0️⃣🚗0️⃣🚗0️⃣🚗0️⃣

Каждый ноль представляет собой свободное место для машины.

Продвинутые сценарии и альтернативы

Работа с изменяемыми элементами

Если вы хотите создать уникальные копии некоторого списка, используйте следующую конструкцию:

Python Скопировать код unique_lists = [list(my_list) for _ in range(n)]

Многомерные списки с нулями

Для создания двумерных массивов нулей используйте вложенное списковое включение:

Python Скопировать код rows, cols = 3, 4 two_d_list = [[0] * cols for _ in range(rows)] # Матрица 3x4, заполненная нулями

Выбор подходящего инструмента

В зависимости от поставленной задачи, выбирайте между [0] * n , numpy и itertools для достижения наилучшей производительности.

