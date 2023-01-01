Создание списка заданной длины с нулями в Python

Быстрый ответ

Вот как можно создать список заданного размера в Python:

Python Скопировать код # Список из 10 элементов None, их можно высоко оценить my_list = [None] * 10 # Список из 10 нулей, они всегда безопасны my_list = [0] * 10

Замените 10 на желаемую длину, а None или 0 на нужные начальные значения.

Специфика умножения списка

Инициализация списка с помощью выражения [значение] * n создаёт повторы значения до прохождения n раз. Этот подход эффективен для неизменяемых объектов, таких как числа или строки. Однако для изменяемых объектов, включая списки или словари, можно столкнуться с неожиданностями, поскольку каждый элемент будет ссылаться на один и тот же объект.

Использование списковых включений для изменяемых объектов

Для инициализации списка, содержащего изменяемые объекты, лучше использовать списковые включения:

Python Скопировать код # Создание списка из десяти уникальных словарей my_list = [{} for _ in range(10)]

Такой подход гарантирует, что каждый словарь в списке будет уникальным.

Оптимизация списка через предварительное выделение памяти

Предварительное выделение памяти для списка с помощью выражения [None] * n позволяет эффективно заполнять его. Узнать больше об этой теме можно из докладов Раймонда Хеттингера на PyCon.

Визуализация

Инициализацию списка можно представить визуально, как подготовку парковочных мест:

Markdown Скопировать код Пустой участок: [] Необходимое количество мест: 5

Если представить, что каждый элемент списка – это парковочное место:

Markdown Скопировать код Парковка: [🅿️, 🅿️, 🅿️, 🅿️, 🅿️]

Тогда Python позволяет зарезервировать 5 парковочных мест так:

Python Скопировать код empty_list = [None] * 5 # [🅿️🅿️🅿️🅿️🅿️], теперь есть свободные места для вашего списка

Таким образом, у вас появляется список из пяти свободных элементов, готовых к заполнению!

Дополнительные возможности с itertools

Альтернативой выражению [None] * n может служить модуль itertools :

Python Скопировать код import itertools # Создание списка из 10 элементов None с помощью itertools my_list = list(itertools.repeat(None, 10))

Этот метод предлагает более детальный контроль над работой с итераторами, а не просто списками.

Баланс эффективности

Инициализация списка с помощью умножения требует внимательности, особенно при работе с большим количеством изменяемых объектов. В таких ситуациях стоит рассмотреть использование генераторных выражений или функции itertools.repeat для оптимизации.

Ловушки изменяемости

Использование [[]] * 10 приводит к созданию десяти идентичных списков. Вместо этого правильнее использовать:

Python Скопировать код my_list = [[] for _ in range(10)] # Десять уникальных списков

Таким образом, вы получите десять разных списков, каждый со своими особенностями.

