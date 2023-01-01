Создание списка заданной длины с нулями в Python#Основы Python #Списки, кортежи, множества #Типы данных
Быстрый ответ
Вот как можно создать список заданного размера в Python:
# Список из 10 элементов None, их можно высоко оценить
my_list = [None] * 10
# Список из 10 нулей, они всегда безопасны
my_list = [0] * 10
Замените
10 на желаемую длину, а
None или
0 на нужные начальные значения.
Специфика умножения списка
Инициализация списка с помощью выражения
[значение] * n создаёт повторы
значения до прохождения
n раз. Этот подход эффективен для неизменяемых объектов, таких как числа или строки. Однако для изменяемых объектов, включая списки или словари, можно столкнуться с неожиданностями, поскольку каждый элемент будет ссылаться на один и тот же объект.
Использование списковых включений для изменяемых объектов
Для инициализации списка, содержащего изменяемые объекты, лучше использовать списковые включения:
# Создание списка из десяти уникальных словарей
my_list = [{} for _ in range(10)]
Такой подход гарантирует, что каждый словарь в списке будет уникальным.
Оптимизация списка через предварительное выделение памяти
Предварительное выделение памяти для списка с помощью выражения
[None] * n позволяет эффективно заполнять его. Узнать больше об этой теме можно из докладов Раймонда Хеттингера на PyCon.
Визуализация
Инициализацию списка можно представить визуально, как подготовку парковочных мест:
Пустой участок: []
Необходимое количество мест: 5
Если представить, что каждый элемент списка – это парковочное место:
Парковка: [🅿️, 🅿️, 🅿️, 🅿️, 🅿️]
Тогда Python позволяет зарезервировать 5 парковочных мест так:
empty_list = [None] * 5 # [🅿️🅿️🅿️🅿️🅿️], теперь есть свободные места для вашего списка
Таким образом, у вас появляется список из пяти свободных элементов, готовых к заполнению!
Дополнительные возможности с itertools
Альтернативой выражению
[None] * n может служить модуль
itertools:
import itertools
# Создание списка из 10 элементов None с помощью itertools
my_list = list(itertools.repeat(None, 10))
Этот метод предлагает более детальный контроль над работой с итераторами, а не просто списками.
Баланс эффективности
Инициализация списка с помощью умножения требует внимательности, особенно при работе с большим количеством изменяемых объектов. В таких ситуациях стоит рассмотреть использование генераторных выражений или функции
itertools.repeat для оптимизации.
Ловушки изменяемости
Использование
[[]] * 10 приводит к созданию десяти идентичных списков. Вместо этого правильнее использовать:
my_list = [[] for _ in range(10)] # Десять уникальных списков
Таким образом, вы получите десять разных списков, каждый со своими особенностями.
Таисия Ермакова
backend-разработчик