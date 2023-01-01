Создание совместных субплотов из DataFrames в Pandas

Быстрый ответ

Для отображения нескольких датафреймов на сетке субплотов при помощи библиотеки matplotlib, можно воспользоваться методом subplots() и в цикле отобразить каждый датафрейм на соответствующей ему оси ( ax ). Предположим, что dfs — это список DataFrame, от каждого из которых необходимо показать столбец 'A':

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt fig, axes = plt.subplots(nrows=len(dfs), figsize=(10, 5)) for ax, df in zip(axes, dfs): df['A'].plot(ax=ax) plt.tight_layout() plt.show()

Данный код обеспечивает генерацию субплотов для каждого датафрейма, размещая их аккуратно друг под другом. Параметр nrows определяется длиной списка dfs и задаёт вертикальное расположение субплотов.

Усовершенствование подхода к субплотам

Выравнивание масштабов осей:

Поклонникам симметрии matplotlib предлагает решение в виде параметров sharex=True и sharey=True , которые позволяют добиться одинаковости осей и улучшить сравнение данных на разнородных графиках.

Python Скопировать код fig, axes = plt.subplots(nrows=2, ncols=2, sharex=True, sharey=True) for i, df in enumerate(dfs): ax = axes[i//2, i%2] df.plot(ax=ax)

Динамическое определение расположения субплотов:

Если количество датафреймов подвержено изменениям, более рациональным решением станет использование динамического расположения субплотов. Расчётное количество субплотов определяется как округлённый квадратный корень от числа датафреймов:

Python Скопировать код import math n = len(dfs) grid_size = math.ceil(math.sqrt(n)) fig, axes = plt.subplots(nrows=grid_size, ncols=grid_size, figsize=(10, 8)) for i, ax in enumerate(axes.flatten()): if i < n: dfs[i].plot(ax=ax)

Визуализация

Представим каждый датафрейм как отдельную страницу фотоальбома с уникальной темой:

Markdown Скопировать код Фотоальбом (📚): [Страница 1 (🏖), Страница 2 (🎉), Страница 3 (🗻)]

Таким образом, субплоты matplotlib могут быть сравнены с изображениями, каждое из которых иллюстрирует уникальный датафрейм:

Python Скопировать код fig, axes = plt.subplots(nrows=3, ncols=1) df1.plot(ax=axes[0]) # Страница 1 – датафрейм солнечного дня df2.plot(ax=axes[1]) # Страница 2 – датафрейм вечеринки df3.plot(ax=axes[2]) # Страница 3 – датафрейм приключений

Такие субплоты позволяют:

Сравнивать данные, наблюдая их вместе.

Выводить на поверхность скрытые закономерности между наборами данных.

Поддерживать графики в организованном и приятном для восприятия виде.

