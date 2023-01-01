Создание SlugField в Django: исправляем неправильное форматирование

Быстрый ответ

Python Скопировать код from django.utils.text import slugify slug = slugify("Пример названия статьи!") print(slug) # "primer-nazvaniya-statyi" # Как же нам нравятся аккуратные слаги?

Встроенная функция slugify избавляет от специальных символов и пробелов, преобразуя текст в нижний регистр и заменяя пробелы на дефисы. Таким образом, создаётся чистый и удобный для URL слаг.

Реализация поля

Создание уникальных слагов

Слаги должны быть уникальными, чтобы избежать путаницы. Логика аналогична тому, почему близнецам желательно давать разные имена — для избежания хаоса.

Для обеспечения уникальности, применяется параметр unique=True для поля слаг:

Python Скопировать код from django.db import models from django.utils.text import slugify class Article(models.Model): title = models.CharField(max_length=200) slug = models.SlugField(unique=True) def save(self, *args, **kwargs): if not self.id: self.slug = slugify(self.title) super().save(*args, **kwargs)

Слаг формируется только при создании объекта. Это помогает сохранить один и тот же URL, если заголовок изменяется.

Обработка символов Юникода

Для обработки специальных символов, не принадлежащих к ASCII, применяется unidecode :

Python Скопировать код from unidecode import unidecode from django.utils.text import slugify class Article(models.Model): # ... def save(self, *args, **kwargs): if not self.id: self.slug = slugify(unidecode(self.title)) super().save(*args, **kwargs)

С помощью unidecode специальные символы преобразуются в их ближайшие аналоги из ASCII, что повышает читаемость слага.

Автоматизация создания слагов в админ-панели Django

Автоматизируйте создание слагов в административном интерфейсе с помощью prepopulated_fields :

Python Скопировать код class ArticleAdmin(admin.ModelAdmin): prepopulated_fields = {'slug': ('title',)} admin.site.register(Article, ArticleAdmin)

Такой подход позволяет автоматически генерировать и обновлять слаг при заполнении поля заголовка.

Визуализация

Преобразуем исходный текст в формат, подходящий для URL:

Markdown Скопировать код Исходный текст: "Это тестовый слаг!" 🥚

Применим slugify :

Python Скопировать код from django.utils.text import slugify slug = slugify("Это тестовый слаг!") # eto-testovyy-slag

И получим:

Markdown Скопировать код Слаг Django: "eto-testovyy-slag" 🍳

Slugify работает как пресс, превращая необработанный текст в готовый к использованию в URL продукт.

Чек-лист для сложных сценариев

Пользовательская генерация слага

Добавьте цикл для проверки уникальности слага и создания нового, если найден дубликат:

Python Скопировать код def generate_unique_slug(klass, field): origin_slug = slugify(field) unique_slug = origin_slug numb = 1 while klass.objects.filter(slug=unique_slug).exists(): unique_slug = f'{origin_slug}-{numb}' numb += 1 return unique_slug class Article(models.Model): #... def save(self, *args, **kwargs): if not self.id: self.slug = generate_unique_slug(Article, self.title) super().save(*args, **kwargs)

Такой подход обеспечивает уникальность слага, добавляя номер к концу при детектировании совпадения.

Оптимизация SEO

Слаги могут играть ключевую роль в SEO:

Слаги должны быть короткими и понятными.

Содержите ключевые слова, улучшающие SEO.

Не меняйте слаг после публикации для избежания разрыва ссылок и потери рейтинга.

Оптимизация сохранения в модели

Python Скопировать код class Article(models.Model): # ... def save(self, *args, **kwargs): if not self.id and not self.slug: self.slug = slugify(self.title) super().save(*args, **kwargs)

Такой подход предотвращает повторное создание слага до его фактического сохранения.

