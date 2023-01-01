Создание пустого файла в Python без открытия и system

Быстрый ответ

Для того чтобы создать пустой файл, используйте функцию open('имя_файла', 'a').close() . Здесь режим 'a' позволяет создать файл в случае его отсутствия, не внося при этом изменений в существующий файл:

Python Скопировать код open('будущий_пустой_файл.txt', 'a').close() # Файл создан...

Этот метод подходит для быстрой и надёжной работы, поскольку не требует отдельной обработки исключений.

Создание недостающих директорий

Функция os.makedirs() будет полезна для создания каталогов, в которых предполагается размещение файла, если они ещё не существуют:

Python Скопировать код import os путь_к_файлу = 'path/to/futurehome/emptyfile.txt' os.makedirs(os.path.dirname(путь_к_файлу), exist_ok=True) # Создаём структуру каталогов open(путь_к_файлу, 'a').close() # И вот появился файл

Параметр exist_ok=True задаёт os.makedirs() команду игнорировать существующие директории, тем самым избегая возникновения исключений.

Играй с временем, опередь его

Сочетание open() и os.utime() позволяет подтвердить текущее время создания файла или создать его, если его нет:

Python Скопировать код import os путь_к_файлу = 'evidence.txt' with open(путь_к_файлу, 'a'): # Открываем или создаём файл os.utime(путь_к_файлу, None) # Обновляем временные метки файла

Эти действия обновят временные отметки, так, как если бы файл был только что создан. При этом его содержимое не будет изменено.

Визуализация

Если сравнивать с процессом строительства дома (🏠), создание файла в режиме 'w' схоже с добавлением абсолютно пустой комнаты (🚪):

Python Скопировать код with open('комната_дзен.txt', 'w') as комната: pass # Комната абсолютно пуста

В результате у вас появится пустая комната в вашем доме – она будет идеально чистой и готовой к использованию.

Markdown Скопировать код До: [🏠🚪❓] После: [🏠🚪✨]

Бережное обращение с файлами: закрываем

Хорошей практикой считается закрывать файлы после окончания работы с ними. Контекстный менеджер with автоматически закрывает файл после использования:

Python Скопировать код with open('пустой_файл.txt', 'a') as f: pass # Мы использовали файл и сразу его закрыли

Поэтому вам не потребуется явно вызывать метод .close() .

Создание файлов в условиях различных операционных систем

Работая в разных операционных системах, может встретиться ситуация, когда права доступа вносят свои коррективы. Если у вас нет прав администратора или вы не желаете использовать команду os.mknod() в OSX, лучше отдать предпочтение проверенному open() .

Защита существующих файлов

Чтобы не перезаписать существующий файл, используйте режим 'a' :

Python Скопировать код open('важные_данные.txt', 'a').close() # Ваши данные остаются в безопасности

Таким образом, при наличии файла важные_данные.txt вы можете быть уверены, что его содержимое останется нетронутым.

Дар Unix: Использование команды touch

В Python можно воспользоваться командой Unix touch для создания файлов:

Python Скопировать код import os os.system('touch новый_файл.txt') # Пример интеграции с Unix

Но этот метод не всегда подходит из-за проблем с переносимостью и безопасностью. Используйте его по обстоятельствам.

Полезные материалы