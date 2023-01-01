Создание пустого файла в Python без открытия и system

#Основы Python  #Файлы и пути  #Автоматизация и скрипты  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для того чтобы создать пустой файл, используйте функцию open('имя_файла', 'a').close(). Здесь режим 'a' позволяет создать файл в случае его отсутствия, не внося при этом изменений в существующий файл:

open('будущий_пустой_файл.txt', 'a').close()  # Файл создан...

Этот метод подходит для быстрой и надёжной работы, поскольку не требует отдельной обработки исключений.

Пошаговый план для смены профессии

Создание недостающих директорий

Функция os.makedirs() будет полезна для создания каталогов, в которых предполагается размещение файла, если они ещё не существуют:

import os

путь_к_файлу = 'path/to/futurehome/emptyfile.txt'
os.makedirs(os.path.dirname(путь_к_файлу), exist_ok=True)  # Создаём структуру каталогов
open(путь_к_файлу, 'a').close()  # И вот появился файл

Параметр exist_ok=True задаёт os.makedirs() команду игнорировать существующие директории, тем самым избегая возникновения исключений.

Играй с временем, опередь его

Сочетание open() и os.utime() позволяет подтвердить текущее время создания файла или создать его, если его нет:

import os

путь_к_файлу = 'evidence.txt'
with open(путь_к_файлу, 'a'):  # Открываем или создаём файл
    os.utime(путь_к_файлу, None)  # Обновляем временные метки файла

Эти действия обновят временные отметки, так, как если бы файл был только что создан. При этом его содержимое не будет изменено.

Визуализация

Если сравнивать с процессом строительства дома (🏠), создание файла в режиме 'w' схоже с добавлением абсолютно пустой комнаты (🚪):

with open('комната_дзен.txt', 'w') as комната:
    pass  # Комната абсолютно пуста

В результате у вас появится пустая комната в вашем доме – она будет идеально чистой и готовой к использованию.

До: [🏠🚪❓]
После: [🏠🚪✨]

Бережное обращение с файлами: закрываем

Хорошей практикой считается закрывать файлы после окончания работы с ними. Контекстный менеджер with автоматически закрывает файл после использования:

with open('пустой_файл.txt', 'a') as f: 
    pass  # Мы использовали файл и сразу его закрыли

Поэтому вам не потребуется явно вызывать метод .close().

Создание файлов в условиях различных операционных систем

Работая в разных операционных системах, может встретиться ситуация, когда права доступа вносят свои коррективы. Если у вас нет прав администратора или вы не желаете использовать команду os.mknod() в OSX, лучше отдать предпочтение проверенному open().

Защита существующих файлов

Чтобы не перезаписать существующий файл, используйте режим 'a':

open('важные_данные.txt', 'a').close()  # Ваши данные остаются в безопасности

Таким образом, при наличии файла важные_данные.txt вы можете быть уверены, что его содержимое останется нетронутым.

Дар Unix: Использование команды touch

В Python можно воспользоваться командой Unix touch для создания файлов:

import os

os.system('touch новый_файл.txt')  # Пример интеграции с Unix

Но этот метод не всегда подходит из-за проблем с переносимостью и безопасностью. Используйте его по обстоятельствам.

