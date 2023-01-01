Создание пустого файла в Python без открытия и system#Основы Python #Файлы и пути #Автоматизация и скрипты
Быстрый ответ
Для того чтобы создать пустой файл, используйте функцию
open('имя_файла', 'a').close(). Здесь режим
'a' позволяет создать файл в случае его отсутствия, не внося при этом изменений в существующий файл:
open('будущий_пустой_файл.txt', 'a').close() # Файл создан...
Этот метод подходит для быстрой и надёжной работы, поскольку не требует отдельной обработки исключений.
Создание недостающих директорий
Функция
os.makedirs() будет полезна для создания каталогов, в которых предполагается размещение файла, если они ещё не существуют:
import os
путь_к_файлу = 'path/to/futurehome/emptyfile.txt'
os.makedirs(os.path.dirname(путь_к_файлу), exist_ok=True) # Создаём структуру каталогов
open(путь_к_файлу, 'a').close() # И вот появился файл
Параметр
exist_ok=True задаёт
os.makedirs() команду игнорировать существующие директории, тем самым избегая возникновения исключений.
Играй с временем, опередь его
Сочетание
open() и
os.utime() позволяет подтвердить текущее время создания файла или создать его, если его нет:
import os
путь_к_файлу = 'evidence.txt'
with open(путь_к_файлу, 'a'): # Открываем или создаём файл
os.utime(путь_к_файлу, None) # Обновляем временные метки файла
Эти действия обновят временные отметки, так, как если бы файл был только что создан. При этом его содержимое не будет изменено.
Визуализация
Если сравнивать с процессом строительства дома (🏠), создание файла в режиме
'w' схоже с добавлением абсолютно пустой комнаты (🚪):
with open('комната_дзен.txt', 'w') as комната:
pass # Комната абсолютно пуста
В результате у вас появится пустая комната в вашем доме – она будет идеально чистой и готовой к использованию.
До: [🏠🚪❓]
После: [🏠🚪✨]
Бережное обращение с файлами: закрываем
Хорошей практикой считается закрывать файлы после окончания работы с ними. Контекстный менеджер
with автоматически закрывает файл после использования:
with open('пустой_файл.txt', 'a') as f:
pass # Мы использовали файл и сразу его закрыли
Поэтому вам не потребуется явно вызывать метод
.close().
Создание файлов в условиях различных операционных систем
Работая в разных операционных системах, может встретиться ситуация, когда права доступа вносят свои коррективы. Если у вас нет прав администратора или вы не желаете использовать команду
os.mknod() в OSX, лучше отдать предпочтение проверенному
open().
Защита существующих файлов
Чтобы не перезаписать существующий файл, используйте режим
'a':
open('важные_данные.txt', 'a').close() # Ваши данные остаются в безопасности
Таким образом, при наличии файла
важные_данные.txt вы можете быть уверены, что его содержимое останется нетронутым.
Дар Unix: Использование команды touch
В Python можно воспользоваться командой Unix
touch для создания файлов:
import os
os.system('touch новый_файл.txt') # Пример интеграции с Unix
Но этот метод не всегда подходит из-за проблем с переносимостью и безопасностью. Используйте его по обстоятельствам.
Полезные материалы
- Встроенные функции — Документация Python — Официальная документация по функции
open.
- Чтение и запись файлов в Python — Real Python — Обширное руководство по работе с файлами в Python.
- Функция open() в Python – GeeksforGeeks — Статья с большим количеством практических примеров использования
open().
- Работа с файлами в Python — Простое руководство по работе с файлами.
- Операции с файлами в Python — Подробное описание различных файловых операций.
- Ввод/вывод файлов в Python — Пошаговое изложение техник работы с файлами.
- How to Create a File in Python | DigitalOcean — Детальное руководство по созданию файлов при помощи Python.
Антон Крылов
Python-разработчик