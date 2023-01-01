Создание переносимого файла среды Anaconda: YAML решение#Виртуальные окружения (venv/poetry) #pip и зависимости #Установка софта
Быстрый ответ
Для экспорта окружения Anaconda применяется команда
conda env export. Затем сохраните результат в файле
environment.yml:
conda env export > environment.yml # Волшебство произошло! Окружение сохранено! 🚀
Если нужно экспортировать только главные пакеты, исключите второстепенные, добавив команду
--from-history:
conda env export --from-history > environment.yml # Просто и непринужденно 🎈
Удалите из файла строчку
prefix и конфигурация будет универсальной – применимой на любом устройстве.
Для восстановления окружения на новом устройстве выполните следующее:
conda env create -f environment.yml # Волшебное возвращение! 🧙♂️
Если необходимо установить окружение в определенном месте, воспользуйтесь ключом
-p:
conda env create -f environment.yml -p /path/to/new/environment # Путь указан 👉
Создание окружения: руководство с примерами и обоснованиями
Старая добрая школа: ручное создание окружения
Создание
environment.yml вручную занимает время, но дает вам полный контроль над зависимостями и гарантирует совместимость с различными платформами.
Избегаем конфликтов: использование флага --no-builds
Чтобы избежать конфликтов версий, экспортируйте окружение без специфических для платформы сборок с помощью опции
--no-builds:
conda env export --no-builds > environment.yml # Межплатформенность наше все 🥊
Только то, что нужно: упрощенный экспорт с
conda list -e
Можно экспортировать только основные пакеты, используя
conda list -e:
conda list -e > req.txt # Сохраняем только необходимое 🥂
Затем создайте окружение на основе этого списка:
conda create -n shiny_new_env --file req.txt # Новое и идеальное окружение! 💪
Комбинирование Conda и Pip: всесторонняя поддержка
Если в вашем окружении есть пакеты, установленные через pip, сохраните их список следующим образом:
pip freeze > pip-requirements.txt # Отдельный список пакетов от pip! 🚔
Команды для Windows: используем findstr вместо grep
В операционной системе Windows воспользуйтесь
findstr вместо
grep.
Визуализация: метафора путешественника
Окружение Anaconda можно представить как путеводитель для путешествия по миру программирования:
conda env export > environment.yml # Ваш путеводитель готов к использованию! 📝
Благодаря файлу
environment.yml вы можете воссоздать рабочее пространство в любом месте, будь то серверы или Docker-контейнеры:
conda env create -f environment.yml # Мы приехали! 🍹
Процесс воссоздания окружения проходит гладко:
До воссоздания: [🔧,🧪,🔬]
После воссоздания: [🔧,🧪,🔬]
Продвинутые советы и трюки для безупречного путешествия
Активация перед экспортом: внимание к деталям
Активируйте окружение перед его экспортом, чтобы исключить ненужные элементы:
conda activate my_env
conda env export > environment.yml # Подготовка к путешествию закончена! 🎒
Уместное именование файлов: правильно выбираем имена файлов
Выбирайте уникальные имена файлов для окружений, чтобы избежать путаницы или дублирования
conda env export > custom-env-name.yml # Персонализация названия файла 🏷️
Универсальное использование: обеспечение переносимости
Сделайте файл
environment.yml универсальным: избавьтесь от специфических для определенной платформы путей и зависимостей.
Делитесь своим пространством: репликация окружения
Разделяйте файлы окружений с коллегами для облегчения совместной работы.
Подстраховка вашего окружения: резервное копирование
Создавайте резервные копии файлов окружения, чтобы всегда иметь возможность вернуться к прежней точке:
conda list --explicit > myEnvBkp.txt # План Б на случай непредвиденных обстоятельств 🌧️
Тестовый запуск: проверьте свое окружение
Проверьте работоспособность окружения и приложения после воссоздания; если все отлично, можете счесть себя мастером.
Имя как индикатор: выбирайте понятные имена окружений
Понятные имена окружений улучшают читаемость и облегчают работу с ними.
Путеводитель по экспорту: правильный выбор метода
Выбор правильного метода экспорта важен для обеспечения переносимости вашего окружения Conda.
Агата Суркова
разработчик API