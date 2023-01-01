Создание переносимого файла среды Anaconda: YAML решение

#Виртуальные окружения (venv/poetry)  #pip и зависимости  #Установка софта  
Быстрый ответ

Для экспорта окружения Anaconda применяется команда conda env export. Затем сохраните результат в файле environment.yml:

Bash

conda env export > environment.yml  # Волшебство произошло! Окружение сохранено! 🚀

Если нужно экспортировать только главные пакеты, исключите второстепенные, добавив команду --from-history:

Bash

conda env export --from-history > environment.yml  # Просто и непринужденно 🎈

Удалите из файла строчку prefix и конфигурация будет универсальной – применимой на любом устройстве.

Для восстановления окружения на новом устройстве выполните следующее:

Bash

conda env create -f environment.yml  # Волшебное возвращение! 🧙‍♂️

Если необходимо установить окружение в определенном месте, воспользуйтесь ключом -p:

Bash

conda env create -f environment.yml -p /path/to/new/environment  # Путь указан 👉
Создание окружения: руководство с примерами и обоснованиями

Старая добрая школа: ручное создание окружения

Создание environment.yml вручную занимает время, но дает вам полный контроль над зависимостями и гарантирует совместимость с различными платформами.

Избегаем конфликтов: использование флага --no-builds

Чтобы избежать конфликтов версий, экспортируйте окружение без специфических для платформы сборок с помощью опции --no-builds:

Bash

conda env export --no-builds > environment.yml  # Межплатформенность наше все 🥊

Только то, что нужно: упрощенный экспорт с conda list -e

Можно экспортировать только основные пакеты, используя conda list -e:

Bash

conda list -e > req.txt  # Сохраняем только необходимое 🥂

Затем создайте окружение на основе этого списка:

Bash

conda create -n shiny_new_env --file req.txt  # Новое и идеальное окружение! 💪

Комбинирование Conda и Pip: всесторонняя поддержка

Если в вашем окружении есть пакеты, установленные через pip, сохраните их список следующим образом:

Bash

pip freeze > pip-requirements.txt  # Отдельный список пакетов от pip! 🚔

Команды для Windows: используем findstr вместо grep

В операционной системе Windows воспользуйтесь findstr вместо grep.

Визуализация: метафора путешественника

Окружение Anaconda можно представить как путеводитель для путешествия по миру программирования:

Bash

conda env export > environment.yml  # Ваш путеводитель готов к использованию! 📝

Благодаря файлу environment.yml вы можете воссоздать рабочее пространство в любом месте, будь то серверы или Docker-контейнеры:

Bash

conda env create -f environment.yml  # Мы приехали! 🍹

Процесс воссоздания окружения проходит гладко:

Markdown

До воссоздания:  [🔧,🧪,🔬]  
После воссоздания:   [🔧,🧪,🔬]

Продвинутые советы и трюки для безупречного путешествия

Активация перед экспортом: внимание к деталям

Активируйте окружение перед его экспортом, чтобы исключить ненужные элементы:

Bash

conda activate my_env
conda env export > environment.yml  # Подготовка к путешествию закончена! 🎒

Уместное именование файлов: правильно выбираем имена файлов

Выбирайте уникальные имена файлов для окружений, чтобы избежать путаницы или дублирования

Bash

conda env export > custom-env-name.yml  # Персонализация названия файла 🏷️

Универсальное использование: обеспечение переносимости

Сделайте файл environment.yml универсальным: избавьтесь от специфических для определенной платформы путей и зависимостей.

Делитесь своим пространством: репликация окружения

Разделяйте файлы окружений с коллегами для облегчения совместной работы.

Подстраховка вашего окружения: резервное копирование

Создавайте резервные копии файлов окружения, чтобы всегда иметь возможность вернуться к прежней точке:

Bash

conda list --explicit > myEnvBkp.txt  # План Б на случай непредвиденных обстоятельств 🌧️

Тестовый запуск: проверьте свое окружение

Проверьте работоспособность окружения и приложения после воссоздания; если все отлично, можете счесть себя мастером.

Имя как индикатор: выбирайте понятные имена окружений

Понятные имена окружений улучшают читаемость и облегчают работу с ними.

Путеводитель по экспорту: правильный выбор метода

Выбор правильного метода экспорта важен для обеспечения переносимости вашего окружения Conda.

Агата Суркова

разработчик API

