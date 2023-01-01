logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Python
arrow
Создание новой папки в программе: проверка и создание
Перейти

Создание новой папки в программе: проверка и создание

#Разное  
Быстрый ответ

Создание новой папки в Python легко осуществимо с помощью функции os.makedirs():

import os
Скопировать код
import os

os.makedirs('new_folder', exist_ok=True)

Аргумент exist_ok=True обеспечивает безопасность операции и игнорирует ошибки, если папка уже существует.

Проверка существования перед созданием

Работа с файловой системой требует внимания. Поэтому проверка наличия папки перед её созданием крайне важна. Для этого отлично подходит функция os.path.exists():

import os
Скопировать код
import os

folder_path = 'new_folder'
if not os.path.exists(folder_path):
    os.makedirs(folder_path)
else:
    print(f"Папка `{folder_path}` уже существует!")

Адаптивность к изменению путей

Для того чтобы ваш код был гибким и способным адаптироваться к различным условиям, используйте переменные для указания путей к папкам:

import os
Скопировать код
folder_name = 'my_unpredictable_folder'
folder_path = os.path.join('base_directory', folder_name)
os.makedirs(folder_path, exist_ok=True)

Визуализация

Визуализируем процесс создания папки:

Markdown
Скопировать код
Представим: *Участок земли* (🌱) – это ваш проект.
Python
Скопировать код
import os
os.makedirs('new_folder')  # Вот так, 'new_folder' становится новым элементом в вашем проекте!
Markdown
Скопировать код
До:    [🌱, 🌱, 🌿]
После: [🌱, 🏠(new_folder), 🌿]

На пустом участке 🌱 возникает дом 🏠 для ваших файлов.

Работа с особыми символами в путях

Для корректной обработки Windows-путей и игнорирования спецсимволов используйте сырые строки:

import os
Скопировать код
import os

# Не забывайте о возможных обратных слэшах!
os.makedirs(r'C:\Users\YourName\new_folder')

Префикс r заставляет Python воспринимать содержимое строки как есть, без обработки специальных символов.

Обеспечение безопасности через установку прав доступа

Управление правами доступа к создаваемым ресурсам — важная часть работы с файловой системой. В os.makedirs() есть параметр mode, позволяющий установить необходимые разрешения:

import os
Скопировать код
import os

os.makedirs('secure_folder', mode=0o770)  # Только владелец и его группа могут читать, писать и выполнять

Подготовка к неожиданностям

Аккуратный код учитывает возможность ошибок. Обработка исключений помогает предусмотреть это:

Python
Скопировать код
try:
    os.makedirs('new_folder')
except OSError as e:
    print(f"Ошибка: {e} – Что-то пошло не так!")

В случае неожиданности, блок try-except подскажет, что произошло.

Глубокое погружение: создание вложенных директорий

Функция os.makedirs() позволяет создавать целые иерархии папок, включая промежуточные уровни, даже если они изначально отсутствуют:

Python
Скопировать код
os.makedirs('a/very/deep/path/to/new_folder', exist_ok=True)

Функция автоматически создаст все необходимые уровни иерархии.

Повторное использование кода с помощью функций

Рекомендуется инкапсулировать процедуру создания папок в функцию, это помогает повторно использовать код и улучшает его читаемость:

Python
Скопировать код
def create_folder(path):
    if not os.path.exists(path):
        os.makedirs(path)
    else:
        print(f"Папка `{path}` уже существует, всё в порядке!")
        
create_folder('new_successful_folder')

Такая функция автоматизирует процесс создания папок.

Переход в новую рабочую область

После создания папки можно сразу перейти в неё:

Python
Скопировать код
os.chdir('new_folder')  # И вот вы уже в 'new_folder'.

Функция os.chdir() позволяет быстро переключиться в созданную директорию.

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

