Создание нового столбца через функцию в pandas DataFrame

Быстрый ответ

Если вам нужно быстро добавить новый столбец в pandas, применяя функцию к значениям других столбцов, можно использовать комбинацию apply и lambda . Например:

Python Скопировать код df['new_col'] = df.apply(lambda x: my_func(x['col1'], x['col2']), axis=1)

Здесь my_func – это ваша функция, а col1 и col2 – столбцы, содержащиеся в DataFrame. Эта строка кода создаст новый столбец new_col , состоящий из результатов применения функции my_func .

Операции поэлементного преобразования

Для выполнения поэлементных операций необязательно строить сложные конструкции. Достаточно использовать простые математические операции:

Python Скопировать код df['new_col'] = df['col1'] * df['col2'] # Пример умножения

Высокая производительность благодаря векторизации в numpy

Векторизация функций с помощью numpy позволяет значительно повысить производительность. Ваша функция становится мощным стремительным стрелом:

Python Скопировать код import numpy as np np_func = np.vectorize(my_func) # Векторизация ускоряет обработку df['new_col'] = np_func(df['col1'], df['col2'])

Для поэлементного умножения можно воспользоваться функцией multiply из numpy:

Python Скопировать код df['new_col'] = np.multiply(df['col1'], df['col2']) # Быстрое умножение

Работа с функциями, возвращающими несколько значений

В случае, когда функция возвращает несколько значений, можно получить их одновременно:

Python Скопировать код df['new_col1'], df['new_col2'] = zip(*df.apply(lambda x: my_multi_value_func(x['col1'], x['col2']), axis=1))

Применение функций по строкам с использованием apply

Не забывайте, что для применения функций по строкам следует установить параметр axis=1 :

Python Скопировать код df['new_col'] = df.apply(lambda x: my_func(x["col1"], x["col2"]), axis=1)

Визуализация

Представим, что вы – повар, собирающийся приготовить изысканное блюдо из выбранных ингредиентов:

(🥕🧅🧄): [Морковь, Лук, Чеснок]

Ваша задача заключается в приготовлении необыкновенного соуса, комбинируя эти ингредиенты:

Python Скопировать код def make_special_sauce(ingredient1, ingredient2, ingredient3): # Здесь зарождается ваше кулинарное искусство

Аналогично, в pandas вы можете создать новый столбец, используя функцию, которая работает с несколькими значениями:

🥘 DataFrame (до): | Морковь | Лук | Чеснок | 👩‍🍳 Применение make_special_sauce: 🥘 DataFrame (после): | Морковь | Лук | Чеснок | Особый соус |_| # Блюдо готово

Столбец 'Особый соус' создан на основе уникальных ингредиентов каждой строки.

Пользовательские функции для сложной логики

Для реализации сложной логики стоит использовать пользовательские функции в сочетании с apply:

Python Скопировать код def custom_logic(row): # Развертывание сложной логики return result df['new_col'] = df.apply(lambda x: custom_logic(x), axis=1)

Создание нескольких новых столбцов за одну итерацию

Если функция возвращает несколько значений и вы хотите сохранить их в отдельных столбцах:

Python Скопировать код def get_multiple_metrics(row): # Функция возвращает кортеж значений return metric1, metric2 df[['metric1', 'metric2']] = df.apply(lambda x: get_multiple_metrics(x), axis=1, result_type='expand') # Мультизадачность в действии!

Учет разнообразия данных при применении функций

Убедитесь, что функция, которую вы применяете, корректно обрабатывает данные различного типа и учитывает пропущенные значения, чтобы избежать непредсказуемых результатов.

