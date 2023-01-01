Создание матрицы numpy с NaN вместо нулей: простые методы

Быстрый ответ

Если вам необходимо создать матрицу NumPy, полностью заполненную np.nan , наиболее удобным будет использование функции np.full() :

Python Скопировать код import numpy as np nan_matrix = np.full((3, 3), np.nan)

Результат: В итоге мы получаем матрицу размером 3 на 3, где каждый элемент — это nan .

Сравнение производительности:

Применение np.full()

Функция np.full() характеризуется простым использованием и высокой эффективностью:

Python Скопировать код nan_matrix = np.full((1000, 1000), np.nan)

Более эффективный подход с помощью np.empty().fill()

При работе с большими данными, если требуется максимальная производительность, стоит применить комбинацию np.empty().fill() . Например:

Python Скопировать код nan_matrix = np.empty((1000, 1000)) nan_matrix.fill(np.nan)

Данная операция выполняется на месте и возвращает None , изменяя при этом исходную матрицу.

Сравнение производительности: Бенчмаркинг

Кто быстрее: np.full() или np.empty().fill() ?

Python Скопировать код import numpy as np import timeit setup = "import numpy as np" stmt1 = "nan_matrix = np.full((500,500), np.nan)" stmt2 = """ nan_matrix = np.empty((500,500)) nan_matrix.fill(np.nan) """ print(timeit.timeit(setup=setup, stmt=stmt1)) # Время выполнения np.full() print(timeit.timeit(setup=setup, stmt=stmt2)) # Время выполнения np.empty().fill()

При работе с матрицами большого размера np.empty().fill() обычно работает быстрее, но этот момент рекомендуется проверить самостоятельно, запустив код.

Создание матриц NaN: Дополнительные варианты

Функция для создания пользовательской матрицы NaN

Создайте свою функцию для генерации пользовательских матриц NaN — это удобно для решения ваших уникальных задач. Параметр shape определяет размерность матрицы, а dtype=float — тип данных.

Python Скопировать код def create_nan_matrix(shape, dtype=float): nan_matrix = np.empty(shape, dtype) nan_matrix.fill(np.nan) return nan_matrix

Сравнение nan_matrix[:] = np.nan и nan_matrix.fill(np.nan)

Если вам приходит мысль установить весь набор элементов матрицы как np.nan , учтите, что nan_matrix.fill(np.nan) обычно является более эффективным способом, так как изменение происходит на более низком уровне, напрямую с самим объектом.

Визуализация

Представьте холст, который художник только что начал заполнять, и пока он пуст, но полон возможностей:

Markdown Скопировать код До: [🖌️, 🖌️, 🖌️]

Создаем аналогичное пространство в NumPy, но вместо краски используем NaN:

Python Скопировать код canvas = np.full((rows, cols), np.nan)

Markdown Скопировать код После: [🈳, 🈳, 🈳]

Теперь у вас есть равномерно заполненная NaN-ами матрица NumPy, готовая к творческим экспериментам.

Работа с NumPy: Советы профессионала

np.full() : Скорее всего, вам понравится этот подход!

np.full() доступна начиная с версии NumPy 1.8 и станет отличной находкой для тех, кто еще не знаком с древними методами. Эта функция должна быть доступной всем.

Можем умножать единицы на np.nan , потому что так можно

Еще один необычный, но возможный вариант — это создание массива единиц с последующим умножением на np.nan .

Python Скопировать код nan_matrix = np.ones((3,3)) * np.nan

Не самый эффективный метод, но может быть полезным в случаях, когда больше важна читаемость кода.

Остерегайтесь типов данных!

Работать с NaN лучше всего, используя тип данных float64 . Если попытаться использовать другие типы, это может привести к ошибкам. NaN по умолчанию относятся к типу данных float64 в NumPy.

Заглядывайте под капот

Чтение документации NumPy и общение в сообществах помогут улучшить вас в понимании реализации функций и совершенствовании Вашего мастерства работы с матрицами NumPy.

Полезные материалы