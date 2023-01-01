Создание массивов только из True/False в numpy Python

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для создания массива numpy, полностью состоящего из значений True или False, рекомендуется использовать функцию np.full() , поскольку она является наиболее эффективным инструментом для данной задачи. Вот пример её использования:

Python Скопировать код import numpy as np # Создание массива, состоящего только из True. Замените shape на нужные вам размеры: true_array = np.full(shape, True, dtype=bool) # Создание массива, состоящего только из False. Замените shape на нужные вам размеры: false_array = np.full(shape, False, dtype=bool)

Если предпочтительными являются единицы и нули

Создание булевых массивов с помощью numpy.ones и numpy.zeros

Чтобы создать массив, состоящий только из True , можно использовать np.ones() :

Python Скопировать код # Массив True true_array_ones = np.ones(shape, dtype=bool)

Для создания массива из значений False вам поможет np.zeros() :

Python Скопировать код # Массив False false_array_zeros = np.zeros(shape, dtype=bool)

Важное замечание: параметр dtype=bool обязателен для формирования булевых массивов.

Разница в версиях numpy и проблема эффективности

Начиная с версии NumPy 1.8, использование np.full() с параметром dtype=bool обеспечивает быструю и оптимизированную инициализацию булевых массивов. Если же вы работаете с более ранними версиями, то производительность может быть ниже.

Вопрос о возможности записи в массив

Не забывайте о массивах только для чтения и массивах, доступных для записи. По умолчанию np.full() создает массивы, которые можно изменять. Если вам нужно создать массив только для чтения, воспользуйтесь следующим кодом:

Python Скопировать код read_only_true_array = np.broadcast_to(True, shape)

Визуализация

Процесс создания массива numpy, состоящего исключительно из значений True или False , можно представить так:

Markdown Скопировать код Мы включаем или выключаем все лампы в доме одним действием.

Python Скопировать код import numpy as np np.full((3, 3), True) # Все лампы включены: 💡💡💡 # 💡💡💡 # 💡💡💡 np.full((3, 3), False) # Все лампы выключены: 💤💤💤 # 💤💤💤 # 💤💤💤

Это похоже на то, как вы включаете и выключаете свой цифровой "свет" всего одной строкой кода!

Одна задача — множество решений

Работа с большими массивами? Учитывайте эффективность!

Когда дело касается массивов большого объема, скорость инициализации становится ключевым фактором. И здесь происходит что-то удивительное: по скорости numpy.full() отстает от numpy.ones() и numpy.zeros() , если вы устанавливаете dtype=bool .

Изменение шаблонов булевых массивов с помощью numpy.empty

Если вам потребуется изменимый шаблон для булевого массива, комбинация np.empty() и метода .fill() обеспечит полезный и универсальный инструмент:

Python Скопировать код empty_array = np.empty(shape, dtype=bool) empty_array.fill(True) # Это как чашка кофе, полная до краев, каждое утро ☕

Тестируйте производительность

Вы можете провести сравнительные тесты на производительность различных методов создания массивов, используя инструменты для бенчмаркинга, например, perfplot . Анализируйте результаты, принимайте обоснованные решения и достигайте успеха:

Python Скопировать код import perfplot perfplot.show( setup=lambda n: (n,), kernels=[ lambda n: np.full(n, True, dtype=bool), lambda n: np.ones(n, dtype=bool), lambda n: np.empty(n, dtype=bool).fill(True) ], labels=["full", "ones", "empty fill"], n_range=[2**k for k in range(20)], xlabel="Размер массива" # Кто займет место в лидерах на олимпиаде производительности? 🥇 )

Анализ результатов тестирования производительности с помощью perfplot позволит вам определить наиболее эффективный метод в каждой конкретной ситуации.

