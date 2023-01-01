logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Python
arrow
Создание массивов только из True/False в numpy Python
Перейти

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для создания массива numpy, полностью состоящего из значений True или False, рекомендуется использовать функцию np.full(), поскольку она является наиболее эффективным инструментом для данной задачи. Вот пример её использования:

Python
Скопировать код
import numpy as np

# Создание массива, состоящего только из True. Замените shape на нужные вам размеры:
true_array = np.full(shape, True, dtype=bool)

# Создание массива, состоящего только из False. Замените shape на нужные вам размеры:
false_array = np.full(shape, False, dtype=bool)
Если предпочтительными являются единицы и нули

Создание булевых массивов с помощью numpy.ones и numpy.zeros

Чтобы создать массив, состоящий только из True, можно использовать np.ones():

Python
Скопировать код
# Массив True
true_array_ones = np.ones(shape, dtype=bool)

Для создания массива из значений False вам поможет np.zeros():

Python
Скопировать код
# Массив False
false_array_zeros = np.zeros(shape, dtype=bool)

Важное замечание: параметр dtype=bool обязателен для формирования булевых массивов.

Разница в версиях numpy и проблема эффективности

Начиная с версии NumPy 1.8, использование np.full() с параметром dtype=bool обеспечивает быструю и оптимизированную инициализацию булевых массивов. Если же вы работаете с более ранними версиями, то производительность может быть ниже.

Вопрос о возможности записи в массив

Не забывайте о массивах только для чтения и массивах, доступных для записи. По умолчанию np.full() создает массивы, которые можно изменять. Если вам нужно создать массив только для чтения, воспользуйтесь следующим кодом:

Python
Скопировать код
read_only_true_array = np.broadcast_to(True, shape)

Визуализация

Процесс создания массива numpy, состоящего исключительно из значений True или False, можно представить так:

Markdown
Скопировать код
Мы включаем или выключаем все лампы в доме одним действием.
Python
Скопировать код
import numpy as np
np.full((3, 3), True)  # Все лампы включены: 💡💡💡
                       #                      💡💡💡
                       #                      💡💡💡

np.full((3, 3), False) # Все лампы выключены: 💤💤💤
                       #                      💤💤💤
                       #                      💤💤💤

Это похоже на то, как вы включаете и выключаете свой цифровой "свет" всего одной строкой кода!

Одна задача — множество решений

Работа с большими массивами? Учитывайте эффективность!

Когда дело касается массивов большого объема, скорость инициализации становится ключевым фактором. И здесь происходит что-то удивительное: по скорости numpy.full() отстает от numpy.ones() и numpy.zeros(), если вы устанавливаете dtype=bool.

Изменение шаблонов булевых массивов с помощью numpy.empty

Если вам потребуется изменимый шаблон для булевого массива, комбинация np.empty() и метода .fill() обеспечит полезный и универсальный инструмент:

Python
Скопировать код
empty_array = np.empty(shape, dtype=bool)
empty_array.fill(True)
# Это как чашка кофе, полная до краев, каждое утро ☕

Тестируйте производительность

Вы можете провести сравнительные тесты на производительность различных методов создания массивов, используя инструменты для бенчмаркинга, например, perfplot. Анализируйте результаты, принимайте обоснованные решения и достигайте успеха:

Python
Скопировать код
import perfplot
perfplot.show(
    setup=lambda n: (n,), 
    kernels=[
        lambda n: np.full(n, True, dtype=bool), 
        lambda n: np.ones(n, dtype=bool),
        lambda n: np.empty(n, dtype=bool).fill(True)
    ],
    labels=["full", "ones", "empty fill"],
    n_range=[2**k for k in range(20)],
    xlabel="Размер массива"
    # Кто займет место в лидерах на олимпиаде производительности? 🥇
)

Анализ результатов тестирования производительности с помощью perfplot позволит вам определить наиболее эффективный метод в каждой конкретной ситуации.

