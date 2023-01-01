Создание массива нулей в Python без использования NumPy
Быстрый ответ
Для создания одномерного списка, состоящего из десяти нулей, используйте следующий код:
zeros_list = [0] * 10
А если вам нужно создать эффективный массив нулей с помощью NumPy, воспользуйтесь функцией
zeros:
import numpy as np
zeros_np = np.zeros(10)
Разжуем подробнее, как происходит создание одномерных и многомерных массивов, а также рассмотрим их производительность и ограничения.
Ошибки многомерных массивов при использовании умножения списков
Если вы используете умножение списка для создания многомерного массива, это может привести к нежелательным результатам из-за наличия общих ссылок в выходном списке:
# Некорректный пример
botched_matrix = [[0] * 3] * 4 # Создаются одинаковые ссылки!
Если вы измените один элемент в таком списке, это может неожиданно повлиять на все остальные элементы:
botched_matrix[0][0] = 1
# Все списки меняются одновременно!
Правильное создание многомерных массивов с использованием генератора списков
Чтобы инициализировать многомерные массивы без подобных проблем, используйте генераторы списков:
# Корректный пример
right_matrix = [[0] * 3 for _ in range(4)]
right_matrix[0][0] = 1 # Изменяется только один элемент
Применение numpy для работы с большими массивами
Если вам требуются большие массивы с высокой производительностью, на выручку придёт библиотека NumPy со своей функцией
zeros:
import numpy as np
large_zeros_np = np.zeros((1000, 1000)) # Создаем большой массив 1000x1000
Подробнее о генераторах списков
Генераторы списков предлагают удивительные возможности для объявления массивов нулей, они позволяют просто контролировать их размерность:
# Трехмерный массив для разнообразных приложений
three_d_zeros_list = [[[0] for _ in range(3)] for _ in range(4) for _ in range(5)]
Таким образом, можно легко создать сложные структуры данных, заполненные нулями.
Визуализация
Можно представить инициализацию массива нулей в Python как процесс организации парковочных мест на пустой стоянке:
Парковка (🅿️): [Место 1, Место 2, Место 3, ..., Место N]
Добавление нулей можно сравнить с резервированием мест для будущих автомобилей (
0️⃣ обозначает свободное место). Не стесняйтесь резервировать!
import numpy as np
empty_slots = np.zeros(10) # Зарезервируем 10 мест
Так выглядит ситуация на парковке до и после:
До: [ ]
После: [0️⃣, 0️⃣, 0️⃣, 0️⃣, 0️⃣, 0️⃣, 0️⃣, 0️⃣, 0️⃣, 0️⃣]
Вот и все, ваша парковка готова к прибытию автомобилей!
Кастомная функция для создания массивов любой формы
Если у вас не установлена библиотека NumPy, то вы можете создать свою функцию для генерации массивов нулей любой формы:
def create_zeros(shape):
if isinstance(shape, int):
return [0] * shape
return [create_zeros(sub_shape) for sub_shape in shape]
# Создаем массив с нулями размером 3x4
custom_zeros = create_zeros([3, 4]) # Удобно и гибко!
Эффективное использование гистограмм при помощи numpy
Для создания и работы с гистограммами весьма удобно использовать
numpy.zeros в связке с
numpy.histogram:
# Ваш набор данных: [место для вашей саморекламы]
data = [ ... ] # Исходные данные
histogram, bins = np.histogram(data, bins=range(10))
filled_slots = np.zeros_like(bins)
Подобный подход существенно облегчает анализ и визуализацию данных.
Осваиваем возможности массивов нулей в Python
Создание массивов нулей с помощью распаковки в Python
Распаковка – это еще один инструмент для создания массивов нулей:
# Распределение – основа дружбы!
first, *rest = [0] * 4 # first == 0, rest == [0, 0, 0]
Применение модуля array для числовых массивов
Модуль
array предоставляет эффективное с точки зрения использования памяти решение для числовых массивов:
# Меньше значит лучше!
from array import array
numeric_zeros = array('i', [0] * 10) # 'i' для integer (целые числа)
Массивы с высокой точностью при помощи numpy
Когда вам нужна более высокая точность, следует уточнить тип данных, особенно когда речь идет о числах с плавающей запятой:
# Точность важна!
import numpy as np
high_precision_zeros = np.zeros(10, dtype=np.float64)
Выбор правильного типа данных улучшает точность вычислений.
Полезные материалы
- numpy.zeros — Руководство NumPy v1.26 — подробное описание функции создания массивов нулей в NumPy.
- Структуры данных — Документация Python 3.12.2 — более подробно о списках в Python.
- array — Эффективные массивы числовых значений — Документация Python 3.12.2 — способы повышения эффективности работы с числовыми массивами при помощи модуля
array.
- Список списков в numpy array – Stack Overflow — подробное обсуждение особенностей работы с многомерными массивами в NumPy.
- Объект массива NumPy — Заметки к лекциям Scipy — наглядное описание создания массивов в NumPy на основе материалов лекций Scipy.
Таисия Ермакова
backend-разработчик