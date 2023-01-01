Создание массива нулей в Python без использования NumPy

Быстрый ответ

Для создания одномерного списка, состоящего из десяти нулей, используйте следующий код:

Python Скопировать код zeros_list = [0] * 10

А если вам нужно создать эффективный массив нулей с помощью NumPy, воспользуйтесь функцией zeros :

Python Скопировать код import numpy as np zeros_np = np.zeros(10)

Разжуем подробнее, как происходит создание одномерных и многомерных массивов, а также рассмотрим их производительность и ограничения.

Ошибки многомерных массивов при использовании умножения списков

Если вы используете умножение списка для создания многомерного массива, это может привести к нежелательным результатам из-за наличия общих ссылок в выходном списке:

Python Скопировать код # Некорректный пример botched_matrix = [[0] * 3] * 4 # Создаются одинаковые ссылки!

Если вы измените один элемент в таком списке, это может неожиданно повлиять на все остальные элементы:

Python Скопировать код botched_matrix[0][0] = 1 # Все списки меняются одновременно!

Правильное создание многомерных массивов с использованием генератора списков

Чтобы инициализировать многомерные массивы без подобных проблем, используйте генераторы списков:

Python Скопировать код # Корректный пример right_matrix = [[0] * 3 for _ in range(4)] right_matrix[0][0] = 1 # Изменяется только один элемент

Применение numpy для работы с большими массивами

Если вам требуются большие массивы с высокой производительностью, на выручку придёт библиотека NumPy со своей функцией zeros :

Python Скопировать код import numpy as np large_zeros_np = np.zeros((1000, 1000)) # Создаем большой массив 1000x1000

Подробнее о генераторах списков

Генераторы списков предлагают удивительные возможности для объявления массивов нулей, они позволяют просто контролировать их размерность:

Python Скопировать код # Трехмерный массив для разнообразных приложений three_d_zeros_list = [[[0] for _ in range(3)] for _ in range(4) for _ in range(5)]

Таким образом, можно легко создать сложные структуры данных, заполненные нулями.

Визуализация

Можно представить инициализацию массива нулей в Python как процесс организации парковочных мест на пустой стоянке:

Markdown Скопировать код Парковка (🅿️): [Место 1, Место 2, Место 3, ..., Место N]

Добавление нулей можно сравнить с резервированием мест для будущих автомобилей ( 0️⃣ обозначает свободное место). Не стесняйтесь резервировать!

Python Скопировать код import numpy as np empty_slots = np.zeros(10) # Зарезервируем 10 мест

Так выглядит ситуация на парковке до и после:

Markdown Скопировать код До: [ ] После: [0️⃣, 0️⃣, 0️⃣, 0️⃣, 0️⃣, 0️⃣, 0️⃣, 0️⃣, 0️⃣, 0️⃣]

Вот и все, ваша парковка готова к прибытию автомобилей!

Кастомная функция для создания массивов любой формы

Если у вас не установлена библиотека NumPy, то вы можете создать свою функцию для генерации массивов нулей любой формы:

Python Скопировать код def create_zeros(shape): if isinstance(shape, int): return [0] * shape return [create_zeros(sub_shape) for sub_shape in shape] # Создаем массив с нулями размером 3x4 custom_zeros = create_zeros([3, 4]) # Удобно и гибко!

Эффективное использование гистограмм при помощи numpy

Для создания и работы с гистограммами весьма удобно использовать numpy.zeros в связке с numpy.histogram :

Python Скопировать код # Ваш набор данных: [место для вашей саморекламы] data = [ ... ] # Исходные данные histogram, bins = np.histogram(data, bins=range(10)) filled_slots = np.zeros_like(bins)

Подобный подход существенно облегчает анализ и визуализацию данных.

Осваиваем возможности массивов нулей в Python

Создание массивов нулей с помощью распаковки в Python

Распаковка – это еще один инструмент для создания массивов нулей:

Python Скопировать код # Распределение – основа дружбы! first, *rest = [0] * 4 # first == 0, rest == [0, 0, 0]

Применение модуля array для числовых массивов

Модуль array предоставляет эффективное с точки зрения использования памяти решение для числовых массивов:

Python Скопировать код # Меньше значит лучше! from array import array numeric_zeros = array('i', [0] * 10) # 'i' для integer (целые числа)

Массивы с высокой точностью при помощи numpy

Когда вам нужна более высокая точность, следует уточнить тип данных, особенно когда речь идет о числах с плавающей запятой:

Python Скопировать код # Точность важна! import numpy as np high_precision_zeros = np.zeros(10, dtype=np.float64)

Выбор правильного типа данных улучшает точность вычислений.

