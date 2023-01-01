Создание и управление демоном в Python: примеры кода

Быстрый ответ

Библиотека python-daemon позволяет создавать демоны в Python. Для её установки используйте команду pip install python-daemon . Затем вызовите функцию в контексте daemon.DaemonContext() , чтобы она работала в фоновом режиме и отделалась от терминала. Вот пример:

Python Скопировать код import daemon def run_daemon(): with open("/tmp/daemon_output.log", "w") as f: f.write("Демон запущен. Задача 'Глобальное Владычество' начата.

") with daemon.DaemonContext(): run_daemon()

Код задействует демон, записывающий свой старт в лог-файл /tmp/daemon_output.log . Контекст DaemonContext существенно упрощает процесс демонизации.

Разбираемся с основами демона

При разработке демонов важно учитывать особенности системных аспектов, обеспечивающих их стабильную работу:

Отделение процесса от управляющего терминала , позволяющее выполнение в фоне.

, позволяющее выполнение в фоне. Перенаправление стандартных потоков ввода-вывода в /dev/null .

в . Обработка сигналов для правильного завершения процесса.

для правильного завершения процесса. Управление PID-файлами , предотвращающее запуск дублированных экземпляров.

, предотвращающее запуск дублированных экземпляров. Применение atexit для адекватного завершения работы демона.

для адекватного завершения работы демона. Исключение возможности использования suid/sgid для избежания проблем с безопасностью.

для избежания проблем с безопасностью. При необходимости, применение chroot для ограничения доступа к файловой системе.

Улучшаем надёжность вашего демона

Логирование и обработка ошибок

Эффективная обработка ошибок играет ключевую роль. Так как демон обычно не имеет доступа к стандартному выводу, удостоверьтесь в корректном ведении логов, например, записав их в файл или в syslog.

Правильная обработка сигналов

Для должного завершения работы или реагирования на перезагрузку конфигурации установите обработчики сигналов, такие как SIGTERM или SIGHUP:

Python Скопировать код import signal def handle_signal(signum, frame): pass # реализуйте здесь логику обработки signal.signal(signal.SIGTERM, handle_signal) signal.signal(signal.SIGHUP, handle_signal)

Управление PID-файлами

Для предупреждения многократного запуска используйте PID-файл:

Python Скопировать код from daemon import pidfile with daemon.DaemonContext(pidfile=pidfile.TimeoutPIDLockFile('/var/run/mydaemon.pid')): run_daemon()

Проверка работы демона в производственной среде

Мониторинг с помощью supervisord

Для надежного контроля за демоном в производственной среде рекомендуется использовать supervisord . Это позволит следить за состоянием демона и управлять им без изменений в коде.

Использование chroot

Для усиления безопасности можно запустить демон в chroot-окружении, ограничив доступ к файловой системе.

Ограничение ресурсов

Применяйте модуль resource для наложения ограничений на использование системных ресурсов, например на файловые дескрипторы или оперативную память.

Визуализация

Воспринимайте наш Python-скрипт как обыкновенного офисного сотрудника, PyDaemon: