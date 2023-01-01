logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Python
arrow
Создание и управление демоном в Python: примеры кода
Перейти

Создание и управление демоном в Python: примеры кода

#Разное  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Библиотека python-daemon позволяет создавать демоны в Python. Для её установки используйте команду pip install python-daemon. Затем вызовите функцию в контексте daemon.DaemonContext(), чтобы она работала в фоновом режиме и отделалась от терминала. Вот пример:

Python
Скопировать код
import daemon

def run_daemon():
    with open("/tmp/daemon_output.log", "w") as f:
        f.write("Демон запущен. Задача 'Глобальное Владычество' начата.\n")

with daemon.DaemonContext():
    run_daemon()

Код задействует демон, записывающий свой старт в лог-файл /tmp/daemon_output.log. Контекст DaemonContext существенно упрощает процесс демонизации.

Разбираемся с основами демона

При разработке демонов важно учитывать особенности системных аспектов, обеспечивающих их стабильную работу:

  • Отделение процесса от управляющего терминала, позволяющее выполнение в фоне.
  • Перенаправление стандартных потоков ввода-вывода в /dev/null.
  • Обработка сигналов для правильного завершения процесса.
  • Управление PID-файлами, предотвращающее запуск дублированных экземпляров.
  • Применение atexit для адекватного завершения работы демона.
  • Исключение возможности использования suid/sgid для избежания проблем с безопасностью.
  • При необходимости, применение chroot для ограничения доступа к файловой системе.

Улучшаем надёжность вашего демона

Логирование и обработка ошибок

Эффективная обработка ошибок играет ключевую роль. Так как демон обычно не имеет доступа к стандартному выводу, удостоверьтесь в корректном ведении логов, например, записав их в файл или в syslog.

Правильная обработка сигналов

Для должного завершения работы или реагирования на перезагрузку конфигурации установите обработчики сигналов, такие как SIGTERM или SIGHUP:

Python
Скопировать код
import signal

def handle_signal(signum, frame):
    pass  # реализуйте здесь логику обработки

signal.signal(signal.SIGTERM, handle_signal)
signal.signal(signal.SIGHUP, handle_signal)

Управление PID-файлами

Для предупреждения многократного запуска используйте PID-файл:

Python
Скопировать код
from daemon import pidfile

with daemon.DaemonContext(pidfile=pidfile.TimeoutPIDLockFile('/var/run/mydaemon.pid')):
    run_daemon()

Проверка работы демона в производственной среде

Мониторинг с помощью supervisord

Для надежного контроля за демоном в производственной среде рекомендуется использовать supervisord. Это позволит следить за состоянием демона и управлять им без изменений в коде.

Использование chroot

Для усиления безопасности можно запустить демон в chroot-окружении, ограничив доступ к файловой системе.

Ограничение ресурсов

Применяйте модуль resource для наложения ограничений на использование системных ресурсов, например на файловые дескрипторы или оперативную память.

Визуализация

Воспринимайте наш Python-скрипт как обыкновенного офисного сотрудника, PyDaemon:

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как можно запустить демон в Python?
1 / 5

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

Свежие материалы
Как скачать и установить Python на Android
6 сентября 2024
Видео уроки по искусственному интеллекту
6 сентября 2024
Обзор популярных курсов по программированию: C, Python, Java и другие
6 сентября 2024

Загрузка...