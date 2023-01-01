Создание и управление демоном в Python: примеры кода
Быстрый ответ
Библиотека
python-daemon позволяет создавать демоны в Python. Для её установки используйте команду
pip install python-daemon. Затем вызовите функцию в контексте
daemon.DaemonContext(), чтобы она работала в фоновом режиме и отделалась от терминала. Вот пример:
import daemon
def run_daemon():
with open("/tmp/daemon_output.log", "w") as f:
f.write("Демон запущен. Задача 'Глобальное Владычество' начата.\n")
with daemon.DaemonContext():
run_daemon()
Код задействует демон, записывающий свой старт в лог-файл
/tmp/daemon_output.log. Контекст
DaemonContext существенно упрощает процесс демонизации.
Разбираемся с основами демона
При разработке демонов важно учитывать особенности системных аспектов, обеспечивающих их стабильную работу:
- Отделение процесса от управляющего терминала, позволяющее выполнение в фоне.
- Перенаправление стандартных потоков ввода-вывода в
/dev/null.
- Обработка сигналов для правильного завершения процесса.
- Управление PID-файлами, предотвращающее запуск дублированных экземпляров.
- Применение
atexitдля адекватного завершения работы демона.
- Исключение возможности использования suid/sgid для избежания проблем с безопасностью.
- При необходимости, применение chroot для ограничения доступа к файловой системе.
Улучшаем надёжность вашего демона
Логирование и обработка ошибок
Эффективная обработка ошибок играет ключевую роль. Так как демон обычно не имеет доступа к стандартному выводу, удостоверьтесь в корректном ведении логов, например, записав их в файл или в syslog.
Правильная обработка сигналов
Для должного завершения работы или реагирования на перезагрузку конфигурации установите обработчики сигналов, такие как SIGTERM или SIGHUP:
import signal
def handle_signal(signum, frame):
pass # реализуйте здесь логику обработки
signal.signal(signal.SIGTERM, handle_signal)
signal.signal(signal.SIGHUP, handle_signal)
Управление PID-файлами
Для предупреждения многократного запуска используйте PID-файл:
from daemon import pidfile
with daemon.DaemonContext(pidfile=pidfile.TimeoutPIDLockFile('/var/run/mydaemon.pid')):
run_daemon()
Проверка работы демона в производственной среде
Мониторинг с помощью supervisord
Для надежного контроля за демоном в производственной среде рекомендуется использовать
supervisord. Это позволит следить за состоянием демона и управлять им без изменений в коде.
Использование chroot
Для усиления безопасности можно запустить демон в chroot-окружении, ограничив доступ к файловой системе.
Ограничение ресурсов
Применяйте модуль
resource для наложения ограничений на использование системных ресурсов, например на файловые дескрипторы или оперативную память.
Визуализация
Воспринимайте наш Python-скрипт как обыкновенного офисного сотрудника, PyDaemon:
