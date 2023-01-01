Создание и аннотация точек на scatter plot в Matplotlib

Быстрый ответ

Для создания и аннотирования точечного графика потребуются лишь несколько шагов. Воспользуйтесь следующим кодом:

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt x, y = [1, 2, 3, 4], [10, 15, 20, 25] # Координаты точек labels = ['A', 'B', 'C', 'D'] # Метки точек plt.scatter(x, y) # Создаем точечный график # Добавляем текстовые метки к каждой точке for x_coord, y_coord, label in zip(x, y, labels): plt.text(x_coord, y_coord, label) plt.show() # Отображаем график

Вот и все, ваш аннотированный точечный график готов.

Оформление аннотаций

Метки могут содержать ценнейшую информацию, они не всегда являются простыми идентификаторами. Matplotlib предоставляет возможность оформить метки привлекательно:

Python Скопировать код for x_coord, y_coord, label in zip(x, y, labels): plt.text(x_coord, y_coord, label, fontsize=9, color='purple', ha='right') # Улучшаем представление

Таким образом метки становятся не только информативными, но и стильными!

Решение проблемы перекрытия меток

Если точки данных расположены очень близко, их метки могут накладываться. Чтобы избежать этого, можно отодвинуть метки от точек с помощью следующего кода:

Python Скопировать код for i, label in enumerate(labels): plt.annotate(label, (x[i], y[i]), textcoords='offset points', xytext=(5, 5), ha='left', va='bottom', arrowprops=dict(arrowstyle='->', connectionstyle='arc3,rad=0'))

Благодаря этому подходу метки становятся четко видимыми и не перекрывают друг друга.

Несколько графиков на одной картинке

Если требуется сопоставить несколько графиков, то отлично подойдут субграфики:

Python Скопировать код fig, axs = plt.subplots(2) # Создаем два субграфика axs[0].scatter(x, y) # Первый субграфик axs[1].scatter(y, x) # Второй субграфик, с перевернутыми осями labels_sub1 = [f'{lab}_1' for lab in labels] # Первый набор меток labels_sub2 = [f'{lab}_2' for lab in labels] # Второй набор меток # Аннотируем оба субграфика for i, (lab1, lab2) in enumerate(zip(labels_sub1, labels_sub2)): axs[0].annotate(lab1, (x[i], y[i])) axs[1].annotate(lab2, (y[i], x[i])) plt.show() # Покажем результат

Так вы можете сравнивать графики на одной картинке.

Погружение в 3D: точечные графики

Если данные требуют трехмерного представления, используйте 3D-точечные графики для добавления еще одного измерения:

Python Скопировать код from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D fig = plt.figure() ax = fig.add_subplot(111, projection='3d') # Определите трехмерные координаты точек x_3d, y_3d, z_3d = [1, 2, 3, 4], [10, 15, 20, 25], [5, 6, 7, 8] labels_3d = ['A1', 'B1', 'C1', 'D1'] # Метки для 3D графика ax.scatter(x_3d, y_3d, z_3d) # Строим 3D график # Добавляем метки на график for xyz, label in zip(zip(x_3d, y_3d, z_3d), labels_3d): ax.text(*xyz, label) plt.show() # Отображаем график

Такое 3D-представление придаёт данным больше ясности и красочности.

Визуализация

Создание точечного графика можно сравнить с организацией праздника, где каждый гость (точка данных) получает свой уникальный значок.

Место проведения: 🕺💃🕺 Гости: 😎🤓🥸 Значки: 🎗

Python Скопировать код plt.scatter(x, y) # Начинаем празднование for i, badge in enumerate(badges): plt.text(x[i], y[i], badge) # Вручаем значки гостям

Так каждая точка данных обретает свое уникальное значение:

Markdown Скопировать код До: 😎 🤓 🥸 После: 🎗😎 🎗🤓 🎗🥸

Теперь каждая точка данных не только видна, но и имеет свой уникальный знак.

Функционализация размещения меток данных

Если вы планируете использовать стиль оформления точечных графиков в других проектах, стоит создать функцию для автоматизации процесса:

Python Скопировать код def annotate_scatter(x_data, y_data, labels, ax): # Связываем каждую точку с ее меткой for x_coord, y_coord, label in zip(x_data, y_data, labels): ax.text(x_coord, y_coord, label) # Применяем функцию к текущему набору данных и текущей системе координат annotate_scatter(x, y, labels, plt.gca())

Данная функция обеспечит правильную аннотацию каждой точки независимо от набора данных.

Повышенное форматирование аннотаций

Хотите, чтобы ваш точечный график был более выразительным? Добавьте стиль в аннотации:

Python Скопировать код for i, label in enumerate(labels): plt.annotate(label, (x[i], y[i]), xytext=(-15, 10), textcoords='offset points', ha='center', bbox=dict(boxstyle='round,pad=0.2', fc='yellow', alpha=0.3), arrowprops=dict(arrowstyle='->', connectionstyle='arc3,rad=0.5', color='red'))

Эти усовершенствования преобразуют обычный график в произведение искусства, которое привлечет внимание и запомнится.

