Создание файла с именем текущего времени и даты в Python

Быстрый ответ

Чтобы сгенерировать имя файла с текущей датой и временем в Python, примените модуль datetime и его метод strftime . Вот пример такого имени файла:

Python Скопировать код from datetime import datetime filename = datetime.now().strftime("file_%Y-%m-%d_%H-%M-%S.txt") print(filename) # Например, "file_2023-03-25_14-30-45.txt"

А итоге получается имя файла по схеме file_ГГГГ-ММ-ДД_ЧЧ-ММ-СС.txt .

Использование strftime для форматирования даты и времени

Метод strftime позволяет настроить формат времени, соответствующий вашим требованиям:

%Y : год в формате четырех цифр

%m : номер месяца

%d : дата месяца

%H : час в 24-часовом формате

%M : минуты

%S : секунды

Работа с путями в файловой системе

Для представления путей в файловой системе могут использоваться либо сырые строки ( r"" ), либо двойные обратные слеши ( \ ), чтобы предотвратить проблемы с экранированием:

Python Скопировать код folder = r"C:\Users\YourName\Documents\Snapshots" # ИЛИ folder = "C:\\Users\\YourName\\Documents\\Snapshots"

Соединение директории и имени файла осуществляется с помощью os.path.join :

Python Скопировать код import os from datetime import datetime folder = r"C:\Users\YourName\Documents\Snapshots" filename = datetime.now().strftime("snapshot_%Y-%m-%d_%H-%M-%S.png") file_path = os.path.join(folder, filename)

Визуализация

Давайте представим процесс создания файла как кадры на пленке, каждый из которых становится ключевым моментом:

Python Скопировать код from datetime import datetime snapshot = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d_%H-%M-%S") file_name = f"snapshot_{snapshot}.png"

Такой способ создания имен файлов грамотно отражает момент их создания:

Markdown Скопировать код Момент Съемки: 2023-04-01_10-30-45 Имя Файла: 📸 ➡️ "snapshot_2023-04-01_10-30-45.png"

Сохраните ключевые моменты в именах ваших файлов!

Работаем с модулем time

Модуль time также полезен при работе со временем, особенно при ведении логов:

Python Скопировать код import time filename = time.strftime("entry_%Y-%m-%d_%H-%M-%S.log")

Это позволяет отметить время важных событий в лог-файлах.

Проверяем наличие требуемой структуры директорий

Перед сохранением файла мы должны убедиться, что требуемая директория существует:

Python Скопировать код import os from datetime import datetime dir_path = r"~/snapshots" if not os.path.exists(dir_path): os.makedirs(dir_path) # Создаем "домик" для файлов, если его еще нет. file_path = os.path.join(dir_path, datetime.now().strftime("snapshot_%Y-%m-%d_%H-%M-%S.png"))

Это избавит вас от ошибок при попытке записи в несуществующую папку.

Используем форматы, понятные людям

Для удобства пользователя можно использовать более понятный формат имени файла:

Python Скопировать код filename = datetime.now().strftime("report_%Y_%m_%d-%I_%M_%S_%p.txt")

Имя файла вроде "report_2023_04_01-10_30_45_AM.txt" будет более интуитивно понятно.

