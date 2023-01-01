Создание DataFrame в Pandas из numpy: index и columns

Быстрый ответ

Для создания Pandas DataFrame на основе массива NumPy следует выполнить следующие действия:

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np # Воспользуйтесь случайными данными или замените их на свой массив data = np.random.rand(3, 2) df = pd.DataFrame(data, index=['a', 'b', 'c'], columns=['X', 'Y'])

Таким образом, получим DataFrame с индексами 'a', 'b', 'c' и названиями столбцов 'X', 'Y'.

Создание DataFrame, когда индекс и названия столбцов уже имеются в массиве

Если ваш исходный массив уже содержит названия столбцов и индексы, следует применить следующий подход:

Python Скопировать код data = np.array([['', 'Col1', 'Col2'], ['Row1', 1, 2], ['Row2', 3, 4]]) values = data[1:, 1:].astype(float) # Извлечение числовых данных index = data[1:, 0] # Первый столбец – индексы columns = data[0, 1:] # Первая строка – названия столбцов # Переходим к созданию DataFrame! df = pd.DataFrame(values, index=index, columns=columns)

Таким образом, вы корректно разобьете массив на части и преобразуете значения данных для дальнейшей работы с DataFrame.

Сложные типы данных: не пугайтесь

Если вы столкнулись с сложными типами данных, не отчаивайтесь. Для корректного обработки данных используйте методы преобразования, такие как np.int_() или values.astype(int) . Сложные массивы NumPy можно напрямую передавать в pd.DataFrame() , что позволит сохранить структуру данных в столбцах.

Создание пользовательских индексов: держите ситуацию под контролем

Для создания индексов, соответствующих вашим требованиям, просто подготовьте отдельный массив и передайте его в pd.DataFrame() . Обеспечьте соответствие количества индексов числу строк данных, иначе будет сгенерирован ValueError .

Проверьте размерности: это ваша домашняя работа

Перед созданием DataFrame убедитесь, что количество и порядок индексов и столбцов соответствуют размеру данных ( data.shape ). Несоблюдение этого правила приведет к ValueError .

Финишная прямая: завершите процесс визуальной проверкой

Не забывайте проводить визуальную проверку вашего DataFrame с помощью df.head() , df.tail() или просто print(df) , чтобы убедиться в корректности результата.

Визуализация

Процесс создания DataFrame можно сравнить с строительством здания:

Markdown Скопировать код Основание (🧱): Массив NumPy Каркас (🏗️): Названия столбцов Адрес (📬): Индексация строк

Итак, вот как мы строим наш DataFrame:

Markdown Скопировать код 🧱 + 🏗️👉 Столбцы образуют структуру 🧱 + 📬👉 Каждой строке задается уникальный индекс 🧱 + 🏗️ + 📬 = 🏠 DataFrame с четко определенными столбцами и индексами

Управление типами данных

Если соблюдение типа данных ( int , float , object ) имеет значение, используйте структурированные массивы NumPy, которые идеально подойдут для структуры DataFrame при помощи параметра dtype .

Мастерство изменения формы данных

В некоторых случаях требуется изменить форму данных, для этого используйте numpy.reshape() . Данный метод особенно полезен при работе с многомерными массивами, когда нужно получить двумерную таблицу.

Балансируйте на индексах: это интересно

Для эффективной работы с индексацией и срезами данных в DataFrame используйте методы loc[] и iloc[] . Не забывайте, что вместе с большой силой приходит и большая ответственность!

