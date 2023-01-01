Создание DataFrame в Pandas из numpy: index и columns
Быстрый ответ
Для создания Pandas DataFrame на основе массива NumPy следует выполнить следующие действия:
import pandas as pd
import numpy as np
# Воспользуйтесь случайными данными или замените их на свой массив
data = np.random.rand(3, 2)
df = pd.DataFrame(data, index=['a', 'b', 'c'], columns=['X', 'Y'])
Таким образом, получим DataFrame с индексами 'a', 'b', 'c' и названиями столбцов 'X', 'Y'.
Создание DataFrame, когда индекс и названия столбцов уже имеются в массиве
Если ваш исходный массив уже содержит названия столбцов и индексы, следует применить следующий подход:
data = np.array([['', 'Col1', 'Col2'], ['Row1', 1, 2], ['Row2', 3, 4]])
values = data[1:, 1:].astype(float) # Извлечение числовых данных
index = data[1:, 0] # Первый столбец – индексы
columns = data[0, 1:] # Первая строка – названия столбцов
# Переходим к созданию DataFrame!
df = pd.DataFrame(values, index=index, columns=columns)
Таким образом, вы корректно разобьете массив на части и преобразуете значения данных для дальнейшей работы с DataFrame.
Сложные типы данных: не пугайтесь
Если вы столкнулись с сложными типами данных, не отчаивайтесь. Для корректного обработки данных используйте методы преобразования, такие как
np.int_() или
values.astype(int). Сложные массивы NumPy можно напрямую передавать в
pd.DataFrame(), что позволит сохранить структуру данных в столбцах.
Создание пользовательских индексов: держите ситуацию под контролем
Для создания индексов, соответствующих вашим требованиям, просто подготовьте отдельный массив и передайте его в
pd.DataFrame(). Обеспечьте соответствие количества индексов числу строк данных, иначе будет сгенерирован
ValueError.
Проверьте размерности: это ваша домашняя работа
Перед созданием DataFrame убедитесь, что количество и порядок индексов и столбцов соответствуют размеру данных (
data.shape). Несоблюдение этого правила приведет к
ValueError.
Финишная прямая: завершите процесс визуальной проверкой
Не забывайте проводить визуальную проверку вашего DataFrame с помощью
df.head(),
df.tail() или просто
print(df), чтобы убедиться в корректности результата.
Визуализация
Процесс создания DataFrame можно сравнить с строительством здания:
Основание (🧱): Массив NumPy
Каркас (🏗️): Названия столбцов
Адрес (📬): Индексация строк
Итак, вот как мы строим наш DataFrame:
🧱 + 🏗️👉 Столбцы образуют структуру
🧱 + 📬👉 Каждой строке задается уникальный индекс
🧱 + 🏗️ + 📬 = 🏠 DataFrame с четко определенными столбцами и индексами
Управление типами данных
Если соблюдение типа данных (
int,
float,
object) имеет значение, используйте структурированные массивы NumPy, которые идеально подойдут для структуры DataFrame при помощи параметра
dtype.
Мастерство изменения формы данных
В некоторых случаях требуется изменить форму данных, для этого используйте
numpy.reshape(). Данный метод особенно полезен при работе с многомерными массивами, когда нужно получить двумерную таблицу.
Балансируйте на индексах: это интересно
Для эффективной работы с индексацией и срезами данных в DataFrame используйте методы
loc[] и
iloc[]. Не забывайте, что вместе с большой силой приходит и большая ответственность!
