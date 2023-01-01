logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Python
arrow
Создание DataFrame в Pandas из numpy: index и columns
Перейти

Создание DataFrame в Pandas из numpy: index и columns

Быстрый ответ

Для создания Pandas DataFrame на основе массива NumPy следует выполнить следующие действия:

Python
Скопировать код
import pandas as pd
import numpy as np

# Воспользуйтесь случайными данными или замените их на свой массив
data = np.random.rand(3, 2)  
df = pd.DataFrame(data, index=['a', 'b', 'c'], columns=['X', 'Y'])

Таким образом, получим DataFrame с индексами 'a', 'b', 'c' и названиями столбцов 'X', 'Y'.

Создание DataFrame, когда индекс и названия столбцов уже имеются в массиве

Если ваш исходный массив уже содержит названия столбцов и индексы, следует применить следующий подход:

Python
Скопировать код
data = np.array([['', 'Col1', 'Col2'], ['Row1', 1, 2], ['Row2', 3, 4]])
values = data[1:, 1:].astype(float)  # Извлечение числовых данных
index = data[1:, 0]  # Первый столбец – индексы
columns = data[0, 1:]  # Первая строка – названия столбцов

# Переходим к созданию DataFrame!
df = pd.DataFrame(values, index=index, columns=columns)

Таким образом, вы корректно разобьете массив на части и преобразуете значения данных для дальнейшей работы с DataFrame.

Сложные типы данных: не пугайтесь

Если вы столкнулись с сложными типами данных, не отчаивайтесь. Для корректного обработки данных используйте методы преобразования, такие как np.int_() или values.astype(int). Сложные массивы NumPy можно напрямую передавать в pd.DataFrame(), что позволит сохранить структуру данных в столбцах.

Создание пользовательских индексов: держите ситуацию под контролем

Для создания индексов, соответствующих вашим требованиям, просто подготовьте отдельный массив и передайте его в pd.DataFrame(). Обеспечьте соответствие количества индексов числу строк данных, иначе будет сгенерирован ValueError.

Проверьте размерности: это ваша домашняя работа

Перед созданием DataFrame убедитесь, что количество и порядок индексов и столбцов соответствуют размеру данных (data.shape). Несоблюдение этого правила приведет к ValueError.

Финишная прямая: завершите процесс визуальной проверкой

Не забывайте проводить визуальную проверку вашего DataFrame с помощью df.head(), df.tail() или просто print(df), чтобы убедиться в корректности результата.

Визуализация

Процесс создания DataFrame можно сравнить с строительством здания:

Markdown
Скопировать код
Основание (🧱): Массив NumPy
Каркас (🏗️): Названия столбцов
Адрес (📬): Индексация строк

Итак, вот как мы строим наш DataFrame:

Markdown
Скопировать код
🧱 + 🏗️👉 Столбцы образуют структуру
🧱 + 📬👉 Каждой строке задается уникальный индекс
🧱 + 🏗️ + 📬 = 🏠 DataFrame с четко определенными столбцами и индексами

Управление типами данных

Если соблюдение типа данных (int, float, object) имеет значение, используйте структурированные массивы NumPy, которые идеально подойдут для структуры DataFrame при помощи параметра dtype.

Мастерство изменения формы данных

В некоторых случаях требуется изменить форму данных, для этого используйте numpy.reshape(). Данный метод особенно полезен при работе с многомерными массивами, когда нужно получить двумерную таблицу.

Балансируйте на индексах: это интересно

Для эффективной работы с индексацией и срезами данных в DataFrame используйте методы loc[] и iloc[]. Не забывайте, что вместе с большой силой приходит и большая ответственность!

Полезные материалы

  1. pandas.DataFrame – официальная документация Pandas 2.2.0 — Детальное описание создания DataFrame на основе ndarray.
  2. Из ND в 1D массивы – Stack Overflow — Обсуждение преобразования массивов для создания DataFrame.
  3. Введение в структуры данных — документация pandas 2.2.0 — Подробное руководство по работе с DataFrames в Pandas.
  4. Книга рецептов — документация pandas 2.2.0 — Руководство по работе с названиями столбцов DataFrame в Pandas.
  5. Основы NumPy: Массивы и векторизированные вычисления – книга "Анализ данных с помощью Python" — Понимание основ массивов NumPy для вычислений.
  6. Pandas DataFrame: Работа с данными проста и увлекательна – Real Python — Изложение принципов работы с DataFrames от Real Python.
  7. Индексация и выбор данных — документация pandas 2.2.0 — Информация о методах индексации и выбора данных в Pandas.
