Создание абстрактных методов в Python: наследование и подклассы#Основы Python #ООП в Python #Классы и наследование
Быстрый ответ
Абстрактные методы позволяют стандартизировать интерфейс. Они выставляют условия для реализации определённых методов в дочерних классах. Для этого используется модуль
abc и декоратор
@abstractmethod. Если попытаться создать объект класса, в котором не переопределены абстрактные методы, возникнет ошибка. Пример использования может выглядеть так:
from abc import ABC, abstractmethod
class MyBase(ABC):
@abstractmethod
def my_method(self):
pass
class MySubclass(MyBase):
def my_method(self):
return "Реализовано!"
При попытке создания инстанции
MyBase появится ошибка
TypeError, так как
my_method не реализован.
Реализация абстрактных методов
Для определения абстрактных методов в классе необходимо использовать
abc.ABC или
metaclass=ABCMeta в объявлении базового класса.
Возможные ошибки при использовании abc
В процессе работы с модулем
abc часто встречаются различные ошибки. Например:
- Отсутствие импорта
abstractmethod.
- Неиспользование
ABCили
metaclass=ABCMetaв базовом классе.
- Некорректное переопределение абстрактного метода.
Продвинутое использование ABC
Применение
ABCMeta в связке с другими метаклассами позволяет создавать сложные иерархии классов.
class MetaClassOne(type): pass
class MetaClassTwo(ABCMeta, MetaClassOne): pass
class ComplexBase(metaclass=MetaClassTwo):
@abstractmethod
def a_complex_method(self):
pass
Визуализация
Показательный пример использования
abc.
class Instrument(metaclass=abc.ABCMeta):
@abstractmethod
def play(self):
pass
Абстрактный метод
play будет определён в подклассах.
class Violin(Instrument):
def play(self):
pass # Здесь будет "Времена года" Вивальди
class Trumpet(Instrument):
def play(self):
pass # Здесь будет джаз Майлза Дэвиса
Альтернативы абстрактным базовым классам
В устаревших проектах часто используется исключение
NotImplementedError там, где отсутствует реализация, однако это ограничивает возможности ABC.
class LegacyBase:
def my_legacy_method(self):
raise NotImplementedError("You must implement my_legacy_method.")
Реализация абстрактных методов: Python vs Java
В Python абстрактные методы могут включать в себя реализацию. Для вызова родительской версии достаточно использовать
super().method_name.
class MyFlexibleBase(ABC):
@abstractmethod
def flexible_method(self):
print("Это реализация в базовом классе.")
class MyFlexibleSubclass(MyFlexibleBase):
def flexible_method(self):
super().flexible_method()
print("Это дополнение в классе-потомке.")
Абстрактные базовые классы, утиноподобная типизация и динамические проверки
Применение ABC сочетает строгость статической типизации и гибкость утиноподобной типизации Python. Классы, которые не отвечают условиям ABC, становятся очевидными.
Осуществление динамических проверок
Python использует исключения
AttributeError и
TypeError для динамической проверки наличия атрибутов и методов во время выполнения программы.
Семён Козлов
инженер автоматизации