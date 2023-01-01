Создание абстрактных методов в Python: наследование и подклассы

Быстрый ответ

Абстрактные методы позволяют стандартизировать интерфейс. Они выставляют условия для реализации определённых методов в дочерних классах. Для этого используется модуль abc и декоратор @abstractmethod . Если попытаться создать объект класса, в котором не переопределены абстрактные методы, возникнет ошибка. Пример использования может выглядеть так:

Python Скопировать код from abc import ABC, abstractmethod class MyBase(ABC): @abstractmethod def my_method(self): pass class MySubclass(MyBase): def my_method(self): return "Реализовано!"

При попытке создания инстанции MyBase появится ошибка TypeError , так как my_method не реализован.

Реализация абстрактных методов

Для определения абстрактных методов в классе необходимо использовать abc.ABC или metaclass=ABCMeta в объявлении базового класса.

Возможные ошибки при использовании abc

В процессе работы с модулем abc часто встречаются различные ошибки. Например:

Отсутствие импорта abstractmethod .

. Неиспользование ABC или metaclass=ABCMeta в базовом классе.

или в базовом классе. Некорректное переопределение абстрактного метода.

Продвинутое использование ABC

Применение ABCMeta в связке с другими метаклассами позволяет создавать сложные иерархии классов.

Python Скопировать код class MetaClassOne(type): pass class MetaClassTwo(ABCMeta, MetaClassOne): pass class ComplexBase(metaclass=MetaClassTwo): @abstractmethod def a_complex_method(self): pass

Визуализация

Показательный пример использования abc .

Python Скопировать код class Instrument(metaclass=abc.ABCMeta): @abstractmethod def play(self): pass

Абстрактный метод play будет определён в подклассах.

Python Скопировать код class Violin(Instrument): def play(self): pass # Здесь будет "Времена года" Вивальди class Trumpet(Instrument): def play(self): pass # Здесь будет джаз Майлза Дэвиса

Альтернативы абстрактным базовым классам

В устаревших проектах часто используется исключение NotImplementedError там, где отсутствует реализация, однако это ограничивает возможности ABC.

Python Скопировать код class LegacyBase: def my_legacy_method(self): raise NotImplementedError("You must implement my_legacy_method.")

Реализация абстрактных методов: Python vs Java

В Python абстрактные методы могут включать в себя реализацию. Для вызова родительской версии достаточно использовать super().method_name .

Python Скопировать код class MyFlexibleBase(ABC): @abstractmethod def flexible_method(self): print("Это реализация в базовом классе.") class MyFlexibleSubclass(MyFlexibleBase): def flexible_method(self): super().flexible_method() print("Это дополнение в классе-потомке.")

Абстрактные базовые классы, утиноподобная типизация и динамические проверки

Применение ABC сочетает строгость статической типизации и гибкость утиноподобной типизации Python. Классы, которые не отвечают условиям ABC, становятся очевидными.

Осуществление динамических проверок