Создание 2D heatmap с помощью Matplotlib и Numpy
Быстрый ответ
Для создания двумерной тепловой карты можно воспользоваться функцией
imshow из библиотеки matplotlib:
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
data = np.random.rand(10, 10)
plt.imshow(data, cmap='viridis')
plt.colorbar()
plt.show()
Здесь мы подставляем вместо массива
np.random.rand(10, 10) ваш набор данных.
Настройка: это важно
Прежде чем переходить к настройкам визуализации, убедимся, что имеются все необходимые библиотеки:
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
Используйте следующий набор инструментов для детальной настройки тепловой карты:
- Выбор цветовой палитры: Атрибут
cmapпозволяет определить цветовую гамму.
- Методы интерполяции: С использованием параметра
interpolationможно адаптировать отображение пикселей.
- Нормализация данных: Отмасштабируйте данные, чтобы обеспечить корректный диапазон значений.
- Работа с нерегулярными данными: Данные с неравномерными интервалами можно обрабатывать через
pcolorили
pcolormesh.
- Контуры: Это схемы, особенно полезные при визуализации непрерывных данных.
Практическое применение
Допустим, мы строим тепловую карту из данных, собранных в CSV-файле:
import pandas as pd
df = pd.read_csv('data.csv')
data = df.values
plt.imshow(data, cmap='hot')
plt.colorbar()
plt.show()
Для обработки неравномерных данных используйте интерполяцию данных на равномерную сетку:
from scipy.interpolate import griddata
grid_x, grid_y = np.mgrid[min_x:max_x:100j, min_y:max_y:100j]
grid_z = griddata(points, values, (grid_x, grid_y), method='cubic')
plt.imshow(grid_z.T, cmap='hot', origin='lower')
plt.colorbar()
plt.show()
Визуализация, которая останется в памяти
В следующем примере мы визуализируем распределение тепла:
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
heat_distribution = np.random.rand(10, 10)
plt.imshow(heat_distribution, cmap='hot', interpolation='nearest')
plt.colorbar()
plt.show()
Цветовое насыщение здесь отражает значения ваших данных, создавая красочную визуальную картину.
Seaborn: стиль и функциональность
Если вам нужно создать стильную и интуитивную тепловую карту, выберите библиотеку Seaborn:
import seaborn as sns
ax = sns.heatmap(data, vmax=1.0, square=True, cmap='coolwarm')
plt.show()
В этой библиотеке доступен широкий выбор параметров для улучшения визуализации:
sns.axes_style(): позволяет настроить внешний вид осей.
- Подсветка определенных областей: С помощью этого параметра можно сделать акцент на ключевых данных.
- Аннотации: они пригодятся для добавления дополнительной информации.
Ожидаемые сложности
В процессе создания тепловых карт вы можете столкнуться с рядом проблем:
- Искажение пропорций: Используйте параметр
aspect, чтобы избежать этого.
- Выбор ошибочного цветового оформления: Важно внимательно выбирать параметры нормализации данных и
cmap.
- Обработка больших объемов данных: Не забывайте о важности оптимального хранения данных.
Полезные материалы
- seaborn.heatmap — документация Seaborn 0.13.2 — Официальное руководство по Seaborn.
- Creating annotated heatmaps — документация Matplotlib 3.8.2 — Инструкция по созданию аннотированных тепловых карт.
- Heatmaps in Python — Информация о создании динамических и интерактивных тепловых карт.
- numpy.array — документация NumPy v1.26 — Детали работы с массивами NumPy.
- pandas.DataFrame — документация pandas 2.2.0 — Описание структуры данных DataFrame.
- The Python Tutorial — документация Python 3.12.2 — Базовый учебник по Python.
- StackOverflow: How to plot a heatmap — Обсуждение создания тепловых карт на примерах из практики.
Екатерина Громова
аналитик данных