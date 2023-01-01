Создаем .gitignore для проектов Python: лучшие практики#Основы Python #Git и GitHub
Быстрый ответ
Создадим файл
.gitignore для поддержания порядка в репозитории вашего Python-проекта:
# Байт-код, оптимизированные / DLL-файлы
__pycache__/
*.py[cod]
# Файлы конфигурации для venv
venv/
.env
# Файлы дистрибутивов и артефакты упаковки
dist/
*.egg-info/
# Файлы покрытия, кэши и прочие ненужные файлы
.coverage
*.py,cover
.cache/
# Файлы *.py,cover не несут никакого смысла
# Контрольные точки в Jupyter notebook лучше оставить в стороне
.ipynb_checkpoints
Данный
.gitignore учитывает распространенные "мешающие" элементы в Python-проектах: байт-код, виртуальные среды, артефакты распространения и различные локальные файлы разработчика, сохраняя ваш git-репозиторий аккуратным и ориентированным на исходный код.
Настройка под ваши инструменты и окружение
Расширьте стандартный
.gitignore, настроив его под особенности вашего проекта и окружения. Например, для проектов на Django обычно требуется исключить
local_settings.py,
.env,
db.sqlite3 и некоторые медиафайлы.
Исключение пакетов и файлов, специфичных для инструментов
Важно исключить из системы контроля версий пакеты и файлы, предназначенные для использования с определенными инструментами разработки на Python. Например, PyGTK и buildout содержат файлы
parts/ и
.installed.cfg, которые не должны попасть в репозиторий. Репозиторий должен оставаться чистым.
Автоматическое создание файла .gitignore
Для начала работы с
.gitignore воспользуйтесь gitignore.io – сервисом для генерации
.gitignore файлов для различных проектов. Однако, не полагайтесь на автоматизацию полностью, чтобы не забыть, как самостоятельно настроить
.gitignore.
Визуализация
Файл
.gitignore выполняет роль команды уборщиков для вашего проекта в системе контроля версий:
| Добавить в .gitignore (🚫) | Оставить в системе контроля версий (✅) |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
|Мусор:`__pycache__/` |Полезные файлы:`source_code.py` |
|Ненужные файлы:`.env` |Важная информация:`README.md` |
Вы хотите, чтобы ваш исходный код и документация были видны и доступны (✅), а не засорены мусором (🚫).
Учет операционно-системных файлов
Учитывайте, что операционные системы также генерируют файлы, которые следует исключить. В macOS это
.DS_Store, в Windows –
Thumbs.db. Также стоит исключить директории, создаваемые популярными средами разработки, такими как
.idea/ от PyCharm.
Проверка исключения файлов вашего проекта
Убедитесь, что ваш
.gitignore соответствует требованиям проекта. Рабочие процессы и процесс поставки высылвают правила. Файлы журналов, дампы данных или временные файлы, которые нужны лишь в процессе разработки, идеальны для включения в
.gitignore.
Антон Крылов
Python-разработчик