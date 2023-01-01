Создаем .gitignore для проектов Python: лучшие практики

Быстрый ответ

Создадим файл .gitignore для поддержания порядка в репозитории вашего Python-проекта:

Python Скопировать код # Байт-код, оптимизированные / DLL-файлы __pycache__/ *.py[cod] # Файлы конфигурации для venv venv/ .env # Файлы дистрибутивов и артефакты упаковки dist/ *.egg-info/ # Файлы покрытия, кэши и прочие ненужные файлы .coverage *.py,cover .cache/ # Файлы *.py,cover не несут никакого смысла *.py,cover # Контрольные точки в Jupyter notebook лучше оставить в стороне .ipynb_checkpoints

Данный .gitignore учитывает распространенные "мешающие" элементы в Python-проектах: байт-код, виртуальные среды, артефакты распространения и различные локальные файлы разработчика, сохраняя ваш git-репозиторий аккуратным и ориентированным на исходный код.

Настройка под ваши инструменты и окружение

Расширьте стандартный .gitignore , настроив его под особенности вашего проекта и окружения. Например, для проектов на Django обычно требуется исключить local_settings.py , .env , db.sqlite3 и некоторые медиафайлы.

Исключение пакетов и файлов, специфичных для инструментов

Важно исключить из системы контроля версий пакеты и файлы, предназначенные для использования с определенными инструментами разработки на Python. Например, PyGTK и buildout содержат файлы parts/ и .installed.cfg , которые не должны попасть в репозиторий. Репозиторий должен оставаться чистым.

Автоматическое создание файла .gitignore

Для начала работы с .gitignore воспользуйтесь gitignore.io – сервисом для генерации .gitignore файлов для различных проектов. Однако, не полагайтесь на автоматизацию полностью, чтобы не забыть, как самостоятельно настроить .gitignore .

Визуализация

Файл .gitignore выполняет роль команды уборщиков для вашего проекта в системе контроля версий:

| Добавить в .gitignore (🚫) | Оставить в системе контроля версий (✅) | |-----------------------------------|--------------------------------------| |Мусор:`__pycache__/` |Полезные файлы:`source_code.py` | |Ненужные файлы:`.env` |Важная информация:`README.md` |

Вы хотите, чтобы ваш исходный код и документация были видны и доступны (✅), а не засорены мусором (🚫).

Учет операционно-системных файлов

Учитывайте, что операционные системы также генерируют файлы, которые следует исключить. В macOS это .DS_Store , в Windows – Thumbs.db . Также стоит исключить директории, создаваемые популярными средами разработки, такими как .idea/ от PyCharm.

Проверка исключения файлов вашего проекта

Убедитесь, что ваш .gitignore соответствует требованиям проекта. Рабочие процессы и процесс поставки высылвают правила. Файлы журналов, дампы данных или временные файлы, которые нужны лишь в процессе разработки, идеальны для включения в .gitignore .

