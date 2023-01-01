Совмещение двух гистограмм в одном графике: метод ax.hist()

Быстрый ответ

Для одновременного отображения двух гистограмм на одной диаграмме в Python с использованием библиотеки matplotlib , необходимо для каждого массива данных вызвать метод plt.hist() . Параметр alpha контролирует уровень прозрачности гистограмм. Это особенно полезно при их совмещении.

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt # Замените эти данные на свои data1 = [data_values_1] data2 = [data_values_2] # С помощью полупрозрачности можно проследить пересечения гистограмм plt.hist(data1, alpha=0.5, label='Набор данных 1') plt.hist(data2, alpha=0.5, label='Набор данных 2') # Добавляем легенду и выводим график на экран plt.legend() plt.show()

Выбор значений для параметра alpha , например с alpha=0.5 , создает полупрозрачные гистограммы, благодаря чему пересечения становятся видимыми. Его можно оптимизировать в соответствии с желаемой прозрачностью наложения гистограмм.

Планирование ваших гистограмм

Качество гистограмм в значительной степени зависит от правильного выбора размеров интервалов, цветов и корректной нормализации данных. Это особенно важно при сравнении разных наборов данных.

Совпадение границ интервалов

Сопоставимость гистограмм обеспечивается одинаковыми границами интервалов:

Python Скопировать код import numpy as np # Определение границ интервалов bins = np.linspace(start, end, num_bins) plt.hist(data1, bins=bins, alpha=0.5, label='Набор данных 1') plt.hist(data2, bins=bins, alpha=0.5, label='Набор данных 2')

Нормализация гистограмм

При сравнении наборов данных разного размера следует применять нормализацию гистограмм, чтобы можно было сопоставить их формы:

Python Скопировать код plt.hist(data1, bins=bins, alpha=0.5, density=True, label='Набор данных 1') plt.hist(data2, bins=bins, alpha=0.5, density=True, label='Набор данных 2')

Такой подход нормализации делает площадь под каждой гистограммой равной 1, тем самым обеспечивая их сопоставимость.

Работа с различными масштабами

Если гистограммы имеют разный масштаб, метод twinx() будет полезен для создания второй оси Y:

Python Скопировать код fig, ax1 = plt.subplots() ax2 = ax1.twinx() ax1.hist(data1, alpha=0.5, label='Набор данных 1') ax2.hist(data2, alpha=0.5, label='Набор данных 2', color='red')

Правильное использование цветов и меток

Использование цветов и меток делает данные более наглядными:

Python Скопировать код plt.hist(data1, bins=bins, color='skyblue', alpha=0.7, label='Данные 1') plt.hist(data2, bins=bins, color='salmon', alpha=0.7, label='Данные 2')

Метки играют ключевую роль при работе с наложенными гистограммами. Используйте их совместно с plt.legend() .

Визуализация

Демонстрация данных в действии:

Markdown Скопировать код 🔵 Набор данных 1 = Прохладные океанские волны информации. 🔴 Набор данных 2 = Жгучая лава открытий, извергаемая из вулкана данных.

Пример данных:

Python Скопировать код ax.hist(dataset_ocean, color='blue', alpha=0.5) ax.hist(dataset_volcano, color='red', alpha=0.5)

В итоге:

Markdown Скопировать код 💜 Сочетая оба цвета, мы получаем фиолетовое облако перемешанных данных.

Таким подходом можно визуально исследовать взаимодействия между различными наборами данных.

Продвинутые приемы и исправление ошибок

Препятствие скрытию данных

Для того, чтобы гистограммы не скрывали друг друга, можно:

Сдвигать интервалы.

Использовать прозрачность цветов.

Настроить параметр zorder .

Использование весов для гистограмм

Веса могут быть полезны для балансировки выборок разного размера:

Python Скопировать код # Предположим, что weight1 и weight2 – это веса для каждого отдельного элемента данных plt.hist(data1, weights=weight1, bins=bins, alpha=0.6, label='Взвешенный набор данных 1') plt.hist(data2, weights=weight2, bins=bins, alpha=0.6, label='Взвешенный набор данных 2')

Генерация данных для примеров

Для демонстрационных целей удобно использовать random.gauss() для создания данных:

Python Скопировать код import random # Генерация случайных данных data_demo = [random.gauss(mu, sigma) for _ in range(1000)]

Очистка осей для новых графиков

Очистка осей позволяет избежать смешения с предыдущими гистограммами:

Python Скопировать код plt.cla() # Очистить текущую ось plt.clf() # Очистить весь рисунок

Полезные материалы