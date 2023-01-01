Сортировка значений внутри групп после groupby в Pandas

Быстрый ответ

Чтобы отсортировать данные внутри групп в Pandas DataFrame, используйте комбинацию методов groupby() , apply() и sort_values() :

Python Скопировать код import pandas as pd # Допустим, что df — это ваш DataFrame sorted_df = df.groupby('group_col').apply(lambda g: g.sort_values('sort_col')).reset_index(drop=True)

Вместо 'groupcol' и 'sortcol' укажите названия столбцов, по которым вы планируете группировать данные и сортировать их. В итоге будет создан отсортированный DataFrame, соответствующий вашим требованиям.

Выбор лучших значений внутри групп

Если нужно выбрать наиболее высокие значения в каждой группе, используйте функцию nlargest() :

Python Скопировать код # Хотите посмотреть на лучшие результаты? top_entries = df.groupby('group_col', group_keys=False).apply(lambda x: x.nlargest(3, 'sort_col'))

Данный скрипт позволяет извлечь три ведущих значения для каждой группы по столбцу 'sort_col'. Вот и ваша элита! 🍾

Сначала агрегируем, потом выбираем

Когда вы работаете с группированными данными, иногда требуется сначала произвести агрегацию, а после выбирать наиболее интересующие вас данные:

Python Скопировать код # Агрегируем данные agg_df = df.groupby('group_col').agg({'data': 'sum'}) # Выбираем лучшие группы top_agg = agg_df.groupby('group_col').head(3)

Сначала мы суммируем данные, после чего посредством head() отбираем три лидирующие группы. Мир выбора открыт перед вами! 😊

Пользовательские вычисления с помощью apply

Если у вас есть сложные задачи, которые требуют особых решений, используйте apply() собственными функциями:

Python Скопировать код def custom_sort(g): # Здесь ваша персональная функция сортировки return g.sort_values('data', ascending=False).head(3) sorted_custom_df = df.groupby('group_col').apply(custom_sort)

Функция custom_sort применяется для сортировки и отбора данных. Всё так же индивидуально, как и ваши воскресные увлечения! 👔

Визуализация

Представьте процесс сортировки и группировки как процесс уборки комнаты:

До: [🧱📚, 📗🧸, 📘🧱, 🧸📕]

Изначально всё беспорядочно перемешано

После groupby (каждый предмет находится на своём месте):

[📚📗📘📕], [🧱🧱], [🧸🧸]

Книги, кирпичи, плюшевые игрушки — всё на своих полках

После применения sort_values в каждой группе (сортируем элементы):

📕 < 📘 < 📗 < 📚, 🧱 = 🧱, 🧸 = 🧸

Теперь группы идеально упорядочены

groupby в Pandas позволяет вам организовывать данные, как если бы вы убирали комнату:

Python Скопировать код df.groupby('kind').apply(lambda x: x.sort_values('size')) # Сортировка и упорядочивание всего за пару строк кода!

Корректная подготовка данных для анализа

Надлежащее организовывание данных позволяет сделать анализ более точным и эффективным:

Python Скопировать код # Производим упорядочивание данных groups = df.groupby(['job', 'source']) # Сортируем данные для удобства работы с ними sorted_groups = groups.apply(lambda x: x.sort_values('metrics', ascending=False))

Сначала группируем данные по 'job' и 'source', затем сортируем внутри групп по 'metrics'. Результаты анализа становятся точными и понятными!

Лямбда-функции для быстрых и гибких решений

Лямбда-функции позволяют быстро адаптироваться к изменениям и решать уникальные задания:

Python Скопировать код # Когда каждая секунда на счету sorted_with_lambda = df.groupby('group_col').apply(lambda x: x.sort_values('data').nlargest(3, 'other_col'))

Этот код позволяет получить не только отсортированные данные, но и три наилучших значения по другому столбцу. Замечательное сочетание!

Практические примеры

Представьте себе ситуацию с электронной коммерцией, когда необходимо сфильтровать самые продаваемые товары в каждой категории:

Python Скопировать код # Анализ лидеров продаж по категориям sales_df.groupby('category').apply(lambda x: x.nlargest(3, 'sales')).reset_index(drop=True)

Этот запрос выберет по три наиболее продаваемых товара в каждой категории и подарит важную информацию о лидерах продаж. Удивительно, как интересно может быть исследование данных! 🎢

