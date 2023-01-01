Сортировка значений внутри групп после groupby в Pandas
Быстрый ответ
Чтобы отсортировать данные внутри групп в Pandas DataFrame, используйте комбинацию методов
groupby(),
apply() и
sort_values():
import pandas as pd
# Допустим, что df — это ваш DataFrame
sorted_df = df.groupby('group_col').apply(lambda g: g.sort_values('sort_col')).reset_index(drop=True)
Вместо 'groupcol' и 'sortcol' укажите названия столбцов, по которым вы планируете группировать данные и сортировать их. В итоге будет создан отсортированный DataFrame, соответствующий вашим требованиям.
Выбор лучших значений внутри групп
Если нужно выбрать наиболее высокие значения в каждой группе, используйте функцию
nlargest():
# Хотите посмотреть на лучшие результаты?
top_entries = df.groupby('group_col', group_keys=False).apply(lambda x: x.nlargest(3, 'sort_col'))
Данный скрипт позволяет извлечь три ведущих значения для каждой группы по столбцу 'sort_col'. Вот и ваша элита! 🍾
Сначала агрегируем, потом выбираем
Когда вы работаете с группированными данными, иногда требуется сначала произвести агрегацию, а после выбирать наиболее интересующие вас данные:
# Агрегируем данные
agg_df = df.groupby('group_col').agg({'data': 'sum'})
# Выбираем лучшие группы
top_agg = agg_df.groupby('group_col').head(3)
Сначала мы суммируем данные, после чего посредством
head() отбираем три лидирующие группы. Мир выбора открыт перед вами! 😊
Пользовательские вычисления с помощью apply
Если у вас есть сложные задачи, которые требуют особых решений, используйте
apply() собственными функциями:
def custom_sort(g):
# Здесь ваша персональная функция сортировки
return g.sort_values('data', ascending=False).head(3)
sorted_custom_df = df.groupby('group_col').apply(custom_sort)
Функция
custom_sort применяется для сортировки и отбора данных. Всё так же индивидуально, как и ваши воскресные увлечения! 👔
Визуализация
Представьте процесс сортировки и группировки как процесс уборки комнаты:
До: [🧱📚, 📗🧸, 📘🧱, 🧸📕]
Изначально всё беспорядочно перемешано
После
groupby (каждый предмет находится на своём месте):
[📚📗📘📕], [🧱🧱], [🧸🧸]
Книги, кирпичи, плюшевые игрушки — всё на своих полках
После применения
sort_values в каждой группе (сортируем элементы):
📕 < 📘 < 📗 < 📚, 🧱 = 🧱, 🧸 = 🧸
Теперь группы идеально упорядочены
groupby в Pandas позволяет вам организовывать данные, как если бы вы убирали комнату:
df.groupby('kind').apply(lambda x: x.sort_values('size'))
# Сортировка и упорядочивание всего за пару строк кода!
Корректная подготовка данных для анализа
Надлежащее организовывание данных позволяет сделать анализ более точным и эффективным:
# Производим упорядочивание данных
groups = df.groupby(['job', 'source'])
# Сортируем данные для удобства работы с ними
sorted_groups = groups.apply(lambda x: x.sort_values('metrics', ascending=False))
Сначала группируем данные по 'job' и 'source', затем сортируем внутри групп по 'metrics'. Результаты анализа становятся точными и понятными!
Лямбда-функции для быстрых и гибких решений
Лямбда-функции позволяют быстро адаптироваться к изменениям и решать уникальные задания:
# Когда каждая секунда на счету
sorted_with_lambda = df.groupby('group_col').apply(lambda x: x.sort_values('data').nlargest(3, 'other_col'))
Этот код позволяет получить не только отсортированные данные, но и три наилучших значения по другому столбцу. Замечательное сочетание!
Практические примеры
Представьте себе ситуацию с электронной коммерцией, когда необходимо сфильтровать самые продаваемые товары в каждой категории:
# Анализ лидеров продаж по категориям
sales_df.groupby('category').apply(lambda x: x.nlargest(3, 'sales')).reset_index(drop=True)
Этот запрос выберет по три наиболее продаваемых товара в каждой категории и подарит важную информацию о лидерах продаж. Удивительно, как интересно может быть исследование данных! 🎢
Екатерина Громова
аналитик данных