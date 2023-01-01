Сортировка строк в Python: встроенная функция natural sort

Быстрый ответ

Если вам требуется естественная сортировка строк в Python, рекомендуем использовать библиотеку natsort . Установить её можно при помощи команды pip install natsort . Затем вы можете применять функцию natsorted :

Python Скопировать код from natsort import natsorted natural_sorted_list = natsorted(['item1', 'item12', 'item2']) print(natural_sorted_list) # ['item1', 'item2', 'item12']

С её помощью, числа в строках будут обрабатываться как целые, что позволит разместить их в логически корректном порядке.

Разбираемся со своими инструментами: natsort

Библиотека natsort значительно упрощает задачу сортировки строк, содержащих числа, делая этот процесс интуитивно понятным.

Пути к файлам и os_sorted

Функция os_sorted становится особенно полезной тогда, когда требуется отсортировать пути к файлам, аналогично тому, как это делает Проводник Windows:

Python Скопировать код from natsort import os_sorted sorted_filepaths = os_sorted(['/path/to/File1', '/path/to/File12', '/path/to/File2']) print(sorted_filepaths) # ['/path/to/File1', '/path/to/File2', '/path/to/File12']

Таким образом, вы сможете отобразить список файлов в привычном для пользователей файловых менеджеров порядке.

Создание собственного порядка с помощью генераторов ключей

Если вас не устраивают стандартные настройки natsort , вам могут понравиться функции-генераторы ключей, например, natsort_keygen или os_sort_keygen . С их помощью можно настроить сортировку под ваши специфические нужды:

Python Скопировать код from natsort import natsort_keygen keygen = natsort_keygen() personalized_order = sorted(['a', 'b', '11', '2'], key=keygen)

Естественная сортировка без библиотек для пуритан программирования

Если вы предпочитаете работать с минимальным количеством сторонних зависимостей, возможно, вам будет интересно реализовать функцию естественной сортировки с использованием регулярных выражений:

Python Скопировать код import re def make_natural(s): return [int(text) if text.isdigit() else text.lower() for text in re.split('(\d+)', s)] sorted_list_without_lib = sorted(['item1', 'item12', 'item2'], key=make_natural)

Визуализация

Пример естественной сортировки строк с числами:

Markdown Скопировать код До: ["2 яблока", "10 яблок", "1 яблоко"] После: ["1 яблоко", "2 яблока", "10 яблок"]

Числа интерпретируются как целые, что отражает их истинный порядок.

Раскрывая тайну работы 'natsort'

natsort работает по тщательно продуманной схеме, которая включает:

Разбиение строки на составляющие с числами и без них.

Преобразование числовых частей в целые числа для их последующего сравнения.

Упорядочивание отдельных частей в корректном порядке.

Такой подход помогает natsort эффективно и чётко сортировать строки.

Разбираемся со всем до мелочей

Для подробного изучения библиотеки и понимания её особенностей и возможных ограничений, рекомендуем ознакомиться с API natsort , в том числе с информацией о сортировке с учётом локали.

