Сортировка строк в Python: встроенная функция natural sort#Основы Python #Алгоритмы #Работа со строками
Быстрый ответ
Если вам требуется естественная сортировка строк в Python, рекомендуем использовать библиотеку
natsort. Установить её можно при помощи команды
pip install natsort. Затем вы можете применять функцию
natsorted:
from natsort import natsorted
natural_sorted_list = natsorted(['item1', 'item12', 'item2'])
print(natural_sorted_list) # ['item1', 'item2', 'item12']
С её помощью, числа в строках будут обрабатываться как целые, что позволит разместить их в логически корректном порядке.
Разбираемся со своими инструментами: natsort
Библиотека
natsort значительно упрощает задачу сортировки строк, содержащих числа, делая этот процесс интуитивно понятным.
Пути к файлам и os_sorted
Функция
os_sorted становится особенно полезной тогда, когда требуется отсортировать пути к файлам, аналогично тому, как это делает Проводник Windows:
from natsort import os_sorted
sorted_filepaths = os_sorted(['/path/to/File1', '/path/to/File12', '/path/to/File2'])
print(sorted_filepaths) # ['/path/to/File1', '/path/to/File2', '/path/to/File12']
Таким образом, вы сможете отобразить список файлов в привычном для пользователей файловых менеджеров порядке.
Создание собственного порядка с помощью генераторов ключей
Если вас не устраивают стандартные настройки
natsort, вам могут понравиться функции-генераторы ключей, например,
natsort_keygen или
os_sort_keygen. С их помощью можно настроить сортировку под ваши специфические нужды:
from natsort import natsort_keygen
keygen = natsort_keygen()
personalized_order = sorted(['a', 'b', '11', '2'], key=keygen)
Естественная сортировка без библиотек для пуритан программирования
Если вы предпочитаете работать с минимальным количеством сторонних зависимостей, возможно, вам будет интересно реализовать функцию естественной сортировки с использованием регулярных выражений:
import re
def make_natural(s):
return [int(text) if text.isdigit() else text.lower() for text in re.split('(\d+)', s)]
sorted_list_without_lib = sorted(['item1', 'item12', 'item2'], key=make_natural)
Визуализация
Пример естественной сортировки строк с числами:
До: ["2 яблока", "10 яблок", "1 яблоко"]
После: ["1 яблоко", "2 яблока", "10 яблок"]
Числа интерпретируются как целые, что отражает их истинный порядок.
Раскрывая тайну работы 'natsort'
natsort работает по тщательно продуманной схеме, которая включает:
- Разбиение строки на составляющие с числами и без них.
- Преобразование числовых частей в целые числа для их последующего сравнения.
- Упорядочивание отдельных частей в корректном порядке.
Такой подход помогает
natsort эффективно и чётко сортировать строки.
Разбираемся со всем до мелочей
Для подробного изучения библиотеки и понимания её особенностей и возможных ограничений, рекомендуем ознакомиться с API
natsort, в том числе с информацией о сортировке с учётом локали.
Антон Крылов
Python-разработчик