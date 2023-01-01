Сортировка списков списков по индексу с Python: пример кода

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Список списков в Python можно упорядочить по элементу, расположенному под определённым индексом, при помощи функции sorted() , ключ которой задаётся с использованием лямбда-выражения:

Python Скопировать код # Производим сортировку по второму элементу каждого подсписка (индекс 1, учтите, что индексация начинается с 0) sorted_list = sorted([[2, 9], [1, 5], [4, 1]], key=lambda x: x[1])

В результате сортировка будет проведена с учётом второго элемента в подсписках.

Подробный анализ и решение

Функция sorted() в сочетании с параметром key допускает гибкое определение критерия сортировки в Python, что актуально при работе с вложенными структурами данных, такими как списки. Лямбда-выражения в этом контексте проявляют свое полезное свойство:

Python Скопировать код # Упорядочиваем сохраненные списки по третьему элементу каждого подсписка (индекс 2) sorted_list = sorted([[2, 'apple', 'Fiction'], [1, 'banana', 'Biography'], [4, 'grape', 'Science']], key=lambda x: x[2])

Если обрабатываются крупные наборы данных и требуется оптимизация производительности, следует применять operator.itemgetter :

Python Скопировать код from operator import itemgetter # Повышаем производительность сортировки с помощью функции itemgetter sorted_list = sorted([[2, 'apple', 'Fiction'], [1, 'banana', 'Biography'], [4, 'grape', 'Science']], key=itemgetter(2))

Как выбрать: lambda или itemgetter?

Эффективность и производительность

Функция itemgetter выполняется быстрее, так как она реализована на Си и оптимизирована для операций индексации.

Сложная логика сортировки

Лямбда-выражения подходят для особых случаев сортировки по нескольким критериям или с применением нестандартной логики:

Python Скопировать код # Упорядочиваем по жанру, фрукту и числу – идеально для фруктоведов и книголюбов sorted_list = sorted(list_of_lists, key=lambda x: (x[2], x[1], x[0]))

Для сортировки по нескольким индексам без сложной логики лучше использовать itemgetter :

Python Скопировать код sorted_list = sorted(list_of_lists, key=itemgetter(2, 1, 0))

Читаемость кода

Выбор между лямбда-выражениями и функцией itemgetter следует делать, исходя из читаемости и соответствия сложности задачи.

Разработка различных сценариев: сортировка строк, чисел и сортировка на месте

Сортировка чисел

Python осуществляет сортировку чисел по возрастанию:

Python Скопировать код # Упорядочиваем по первому числовому элементу sorted_list = sorted([[10, 'apple'], [7, 'banana'], [30, 'grape']], key=itemgetter(0))

Сортировка строк

Строки сортируются в алфавитном порядке:

Python Скопировать код # Применяем сортировку к строкам sorted_list = sorted([['fiction', 'apple'], ['biography', 'banana'], ['science', 'grape']], key=itemgetter(0))

Модификация исходного списка

Для изменения порядка следования элементов в исходном списке можно воспользоваться методом list.sort() :

Python Скопировать код # Модифицируем исходный список, упорядочивая его на месте original_list = [[2, 'apple'], [1, 'banana'], [4, 'grape']] original_list.sort(key=itemgetter(1))

Визуализация

Представьте список списков как книжную полку с книгами разных жанров:

Markdown Скопировать код На полке: - Книга 1: [🔢, 🍎, "Fiction"] - Книга 2: [✏️, 🍌, "Biography"] - Книга 3: [🧮, 🍇, "Science"]

После сортировки по фруктам полка выглядит следующим образом:

Markdown Скопировать код Книги на полке, отсортированные по категории Index-1 (Фрукты): - Книга 2: [✏️, 🍌, "Biography"] - Книга 1: [🔢, 🍎, "Fiction"] - Книга 3: [🧮, 🍇, "Science"]

Дополнительные соображения

Устойчивая сортировка

Python при сортировке сохраняет первоначальное взаимное расположение элементов, если их значения равны. Это важно учитывать при многоуровневой сортировке.

Изменяемые типы данных и сортировка

Если в списках есть изменяемые объекты, то лямбда-выражения предоставляют возможность реализации сложной логики сортировки.

