Сортировка списка временных меток в Python: по убыванию
Быстрый ответ
Если ваше время дорого стоит, тогда давайте сразу приступим к делу. Для сортировки списка в обратном порядке используйте метод
sort() с аргументом
reverse=True для сортировки на месте, или функцию
sorted(), чтобы создать новый, отсортированный список:
my_list.sort(reverse=True) # Сортируем список на месте
sorted_copy = sorted(my_list, reverse=True) # Создаём новый, отсортированный список. Исходный список остаётся без изменений
Из исходного списка
my_list = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2] оба метода вернут
[9, 5, 4, 3, 2, 1, 1]. Выбирайте подходящий вариант в зависимости от того, нуждаются ли вы в сохранении исходного списка в неизменном виде.
Сортировка списка с временными метками по убыванию
Если вам необходимо отсортировать список временных меток, то обязательно преобразуйте их в объекты типа
datetime для более корректной сортировки. Вот, как это можно сделать:
from datetime import datetime
timestamps = ["2020-01-02 04:05:06", "2020-01-03 07:08:09", "2020-01-01 01:02:03"]
# Преобразуем в объекты datetime
datetime_objects = [datetime.strptime(ts, '%Y-%m-%d %H:%M:%S') for ts in timestamps]
# Сортируем список объектов datetime по убыванию
datetime_objects.sort(reverse=True)
После сортировки убедитесь, что самая поздняя временная метка в вашем списке находится первой.
Кастомизация сортировки с помощью lambda-функции
Хотите подстроить процесс сортировки под себя? Используйте
lambda-функцию в качестве значения параметра
key в функциях
sorted() или
sort(). Это позволяет установить собственное правило сортировки:
my_list = [('apples', 2), ('bananas', 3), ('carrots', 1)]
# Сортируем по количеству – кто бы заморачивался с алфавитом?
my_list.sort(key=lambda item: item[1], reverse=True)
Помните, выражения
lambda в Python — это просто другой способ создания анонимных функций. Это не имеет ничего общего со функциями из области математического анализа.
Использование метода reverse() для обращения порядка элементов
Если ваш список уже отсортирован по возрастанию, и вы хотите изменить порядок его элементов на обратный, просто используйте метод
reverse():
ascending_list = [1, 2, 3, 4, 5]
ascending_list.reverse() # Обращаем список!
В качестве альтернативы можно использовать срезы для инвертирования списка:
descending_list = ascending_list[::-1]. Удивительно, но Python может манипулировать данными также, как и волшебник.
Визуализация
Давайте представим процесс сортировки как гонку бегунов, где самые быстрые первыми вступают на пьедестал:
Старт (по возрастанию): 🏃♂️1 > 🏃♂️2 > 🏃♂️3 > 🏃♂️4 > 🏃♂️5
Финиш (по убыванию): 🥇🏃♂️5 > 🥈🏃♂️4 > 🥉🏃♂️3 > 🏃♂️2 > 🏃♂️1
В Python сортировка элементов по убыванию подобна упорядочиванию бегунов от самого быстрого к самому медленному:
fastest_to_slowest = [1, 2, 3, 4, 5]
fastest_to_slowest.sort(reverse=True) # В итоге остаются в памяти только победители
Итак, самые быстрые занимают вершины:
Пьедестал: [🥇🏃♂️5, 🥈🏃♂️4, 🥉🏃♂️3, 🏃♂️2, 🏃♂️1]
Аплодисменты!
Продвинутые техники
Обработка задач с вложенными структурами
Умение манипулировать вложенными структурами, такими как словари, крайне полезно. Используйте параметр
key для извлечения ключа в функциях сравнения при сортировке завершенных задач:
# Сортируем список словарей по значению ключа 'score'
data = [{"name": "Alice", "score": 10}, {"name": "Bob", "score": 8}]
sorted_data = sorted(data, key=lambda x: x['score'], reverse=True) # Алиса выиграла
Стабильная сортировка: сохранение порядка элементов
Python обеспечивает стабильную сортировку, то есть сохраняет порядок элементов одного и того же ранга. Это может быть полезно при множественной сортировке сложных списков:
# Сначала сортируем по имени, потом по оценкам
data.sort(key=lambda x: x['name']) # Упорядочим по имени
data.sort(key=lambda x: x['score'], reverse=True) # Теперь по оценкам. Стабильность гарантирует сохранение порядка имен.
Эффективное использование памяти при сортировке
Если важна экономия памяти, используйте метод
sort(). Он требует меньше памяти по сравнению с
sorted(), так как не создаёт новый список:
large_list.sort(reverse=True) # Экономим память, сортируя список на месте. Ничего себе, правда?
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы