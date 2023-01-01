Сортировка и возвращение списка в Python: метод sort()#Основы Python #Списки, кортежи, множества
Быстрый ответ
Чтобы получить отсортированный список, используйте функцию
sorted():
return sorted(my_list)
Если же вы работаете с методом
list.sort(), который модифицирует исходный список, сортировку и возврат вы должны делать отдельно:
my_list.sort()
return my_list
Что происходит за кулисами sort() и sorted()
Отличия методов: сортировка на месте против создания нового списка
Метод
sort() эффективно упорядочивает исходный список, не создавая его копий. В отличие от него,
sorted() возвращает новый отсортированный список, не затрагивая исходный.
Цепная реакция: подводные камни при использовании цепочки методов
В Python стоит избегать цепочек методов, которые не возвращают новые значения, чтобы исключить получение неожиданных результатов, например,
None вместо отсортированного списка.
Консерваторам на заметку: сохранение исходного порядка элементов списка
При использовании
sorted() вы сохраните исходный порядок списка, что может быть критично в некоторых сценариях.
Как избежать ошибок при использовании sort()
Безвыходная ситуация: почему
answer = my_list.sort() – это тупик
Присваивание
answer результата выполнения
my_list.sort() приведет к значению
None, так как
sort() не возвращает результата.
Тайна
None
Многие методы в Python меняют объекты "на месте" и не возвращают значений, они возвращают
None. Понимание этой особенности является важным шагом на пути к освоению Python.
Погружение в работу list.sort() в Python
list.sort(): что скрывается за магией
Метод
list.sort() использует алгоритм сортировки Timsort, который показывает хорошую эффективность на различных типах данных.
Тонкая работа с сортировкой: ключевые функции и обратный порядок:
my_list.sort(key=len, reverse=True)
Данная команда приведет к сортировке списка в обратном порядке на основе длины элементов.
Визуализация
Представьте, что вы заказали пиццу и попросили нарезать ее на кусочки:
До: 🍕 (целая пицца)
После: [🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕] (нарезанная пицца)
Затем попросили отсортировать кусочки:
pizza_slices.sort()
Но повар не может вернуть процесс сортировки:
return pizza_slices.sort()
И в итоге вы ничего не получаете.
Большой вопрос: использовать sort() или sorted()
Все дело в скорости: производительность как фактор выбора
Если важна скорость выполнения, метод
sort() будет оптимальным выбором, так как он не требует дополнительных ресурсов на создание нового списка.
Теория против практики: функциональный стиль в сравнении с практическим программированием
sorted() идеально подходит для функционального стиля программирования и построения лаконичных конструкций, в то время как
sort() ориентирован на редактирование списка "на месте".
Четкость и намеренность: выбор в пользу ясности
Выбирая между
sort() и
sorted(), вы помогаете читателю понять вашу цель: сохранить исходный порядок или изменить его без возможности восстановления.
Таисия Ермакова
backend-разработчик