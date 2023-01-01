Сортировка DataFrame по нескольким колонкам в Pandas

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для сортировки данных по нескольким столбцам в pandas используйте метод sort_values . Укажите названия столбцов и направление сортировки через списки:

Python Скопировать код import pandas as pd # Предположим, что df — это ваш DataFrame sorted_df = df.sort_values(by=['f1', 'f2'], ascending=[True, False])

В этом фрагменте кода DataFrame df сначала сортируется по столбцу f1 в порядке возрастания, а затем — по столбцу f2 в порядке убывания. Разберём более подробно вопросы сортировки данных различного типа и работы с большими массивами.

Тонкости сортировки DataFrame

Работа с большим объёмом данных

Чтобы ускорить работу с большими числовыми массивами, воспользуйтесь функцией numpy.lexsort . Учтите, что для сортировки по убыванию столбцы следует подавать в обратном порядке, и помните, что этот метод подходит только для числовых данных.

Единообразие данных

Корректность сортировки гарантирует единообразие типов данных. Перед началом сортировки убедитесь, что данные в столбцах однородны, воспользовавшись df.dtypes .

Сортировка в режиме реального времени

Чтобы данные обновлялись «на лету» во время сортировки, используйте аргумент inplace=True :

Python Скопировать код # Как говорила моя бабушка: "Порядок экономит время; беспорядок тратит его" df.sort_values(by=['f1', 'f2'], ascending=[True, False], inplace=True)

Оценка производительности

Используйте %timeit для оценки производительности и сравнения различных способов сортировки.

Визуализация

Можно сравнить процесс сортировки в DataFrame с расстановкой книг на полке в порядке жанров и авторов:

Markdown Скопировать код До сортировки: 📚 [Фантастика|Азимов, Детектив|Кристи, Фантастика|Брэдбери, Детектив|Сэйерс]

После сортировки:

Markdown Скопировать код После сортировки: 🛋️ 1. 🛸 [Фантастика|Азимов, Фантастика|Брэдбери] 2. 🕵️ [Детектив|Кристи, Детектив|Сэйерс]

Аналогичное действие легко выполняется с помощью pandas:

Python Скопировать код # Это как упорядочивание книг на полке, только без пыли. df.sort_values(by=['жанр', 'автор'])

Сортировка с мультииндексацией

Навыки сортировки можно улучшить при помощи использования многоуровневых индексов в pandas с командами set_index и sort_values .

Сложная сортировка

Для объединения и последующей сортировки разных фрагментов по различным правилам используйте комбинацию методов concat и sort_values .

Числовая сортировка с использованием numpy

numpy.lexsort идеально подходит для обработки числовых столбцов данных. Но не забудьте, что для сортировки в обратном порядке колонки следует подавать в обратной последовательности.

Продвинутые методы сортировки

Пользовательские категории

Для нетипичных порядков сортировки определите точное расположение столбцов при помощи pd.Categorical .

Фильтрация перед сортировкой

Для больших наборов данных эффективно сочетать sort_values с query . Это позволит вам отфильтровывать строки перед сортировкой.

Сортировка по нескольким столбцам

Воспользуйтесь возможностью сортировать DataFrame с использованием нескольких столбцов при помощи метода sort_values() . Если ключи сортировки равны, применяются дополнительные условия.

Полезные материалы