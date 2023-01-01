Сортировка DataFrame по нескольким колонкам в Pandas
Быстрый ответ
Для сортировки данных по нескольким столбцам в pandas используйте метод
sort_values. Укажите названия столбцов и направление сортировки через списки:
import pandas as pd
# Предположим, что df — это ваш DataFrame
sorted_df = df.sort_values(by=['f1', 'f2'], ascending=[True, False])
В этом фрагменте кода DataFrame
df сначала сортируется по столбцу
f1 в порядке возрастания, а затем — по столбцу
f2 в порядке убывания. Разберём более подробно вопросы сортировки данных различного типа и работы с большими массивами.
Тонкости сортировки DataFrame
Работа с большим объёмом данных
Чтобы ускорить работу с большими числовыми массивами, воспользуйтесь функцией
numpy.lexsort. Учтите, что для сортировки по убыванию столбцы следует подавать в обратном порядке, и помните, что этот метод подходит только для числовых данных.
Единообразие данных
Корректность сортировки гарантирует единообразие типов данных. Перед началом сортировки убедитесь, что данные в столбцах однородны, воспользовавшись
df.dtypes.
Сортировка в режиме реального времени
Чтобы данные обновлялись «на лету» во время сортировки, используйте аргумент
inplace=True:
# Как говорила моя бабушка: "Порядок экономит время; беспорядок тратит его"
df.sort_values(by=['f1', 'f2'], ascending=[True, False], inplace=True)
Оценка производительности
Используйте
%timeit для оценки производительности и сравнения различных способов сортировки.
Визуализация
Можно сравнить процесс сортировки в DataFrame с расстановкой книг на полке в порядке жанров и авторов:
До сортировки: 📚 [Фантастика|Азимов, Детектив|Кристи, Фантастика|Брэдбери, Детектив|Сэйерс]
После сортировки: 🛋️
1. 🛸 [Фантастика|Азимов, Фантастика|Брэдбери]
2. 🕵️ [Детектив|Кристи, Детектив|Сэйерс]
Аналогичное действие легко выполняется с помощью pandas:
# Это как упорядочивание книг на полке, только без пыли.
df.sort_values(by=['жанр', 'автор'])
Сортировка с мультииндексацией
Навыки сортировки можно улучшить при помощи использования многоуровневых индексов в pandas с командами
set_index и
sort_values.
Сложная сортировка
Для объединения и последующей сортировки разных фрагментов по различным правилам используйте комбинацию методов
concat и
sort_values.
Числовая сортировка с использованием numpy
numpy.lexsort идеально подходит для обработки числовых столбцов данных. Но не забудьте, что для сортировки в обратном порядке колонки следует подавать в обратной последовательности.
Продвинутые методы сортировки
Пользовательские категории
Для нетипичных порядков сортировки определите точное расположение столбцов при помощи
pd.Categorical.
Фильтрация перед сортировкой
Для больших наборов данных эффективно сочетать
sort_values с
query. Это позволит вам отфильтровывать строки перед сортировкой.
Сортировка по нескольким столбцам
Воспользуйтесь возможностью сортировать DataFrame с использованием нескольких столбцов при помощи метода
sort_values(). Если ключи сортировки равны, применяются дополнительные условия.
Екатерина Громова
аналитик данных