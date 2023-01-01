Сокращение белых полей в matplotlib: управление отступами

#Визуализация данных  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы сократить поля по бокам графика, используйте параметры subplots_adjust: left и right. Уменьшение этих значений приближает их к 0 и уменьшает размер поля. Увеличение этих значений наоборот расширяет поля.

import matplotlib.pyplot as plt

# Ваш код для построения графика здесь...

plt.subplots_adjust(left=0.05, right=0.95)  # Поля сужаются, словно мы подтягиваем ремень!
plt.show()  # И готово!

Лишнее пространство по краям исчезает как пар.

Пошаговый план для смены профессии

Подробное руководство по управлению полями в Matplotlib

Как сохранить изображение без лишних полей

Параметр bbox_inches='tight' в методе plt.savefig убирает все ненужные поля при сохранении графика. Это обеспечивает соответствие размеров изображения его содержимому.

# "Говорят, красота – в глазах обозревателя."
# "Тогда давайте сохраним его," – решаю я.
plt.savefig('my_beautiful_image.png', bbox_inches='tight')

Автоматическая оптимизация полей с помощью tight_layout

Метод fig.tight_layout() самостоятельно подбирает оптимальное расположение подграфиков для достижения наиболее аккуратного отображения. Применяйте его после всех настроек и перед отображением или сохранением графика.

# И продолжается сюжет
for a in axes:
    a.plot(range(10))
fig.tight_layout()
plt.show() # Все на своих местах, как в идеальной симфонии!

Точная настройка полей с помощью subplots_adjust

Предоставленные методом plt.subplots_adjust() параметры позволяют точно настроить отступы left, right, а также top, bottom, hspace и wspace. Ниже подробнее о работе с этим методом:

# Чувствуете ли вы себя архитектором эстетики? Вот ваш шанс проявить себя.
plt.subplots_adjust(bottom=0.1, top=0.9, hspace=0.2, wspace=0.3)

Визуализация

Процесс оптимизации полей похож на тщательную работу над тонкими деталями шедевра. Вы убираете лишний материал с каждой стороны, чтобы добиться идеальной гармонии форм.

fig, ax = plt.subplots()
fig.subplots_adjust(left=0.1, right=0.9)  # Инструмент в наших руках: как пошли в ход ножницы!

Этапы визуализации таковы:

До: 🪵|🎨🖼️🎨|🪵

После: |🎨🖼️🎨|

В итоге перед нами произведение искусства, не ущербное даже в малейшей детали!

Влияние размера графика на восприятие полей

Управляя значением figsize в plt.subplots(), вы контролируете общие размеры графика, влияя тем самым на восприятие его полей.

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6)) # Не забывайте, что размер важен!

Четкое определение границ с помощью add_axes

С помощью метода fig.add_axes() можно с точностью до миллиметра задать положение осей, используя параметры left, bottom, width и height, которые определяются относительно размера фигуры.

# Берем мерку с энтузиазмом портного.
fig.add_axes([0\.05, 0.1, 0.9, 0.85])

Динамическая корректировка полей "на лету"

Интерфейс matplotlib позволяет корректировать поля "на лету": исправили, оценили результат, при необходимости скорректировали.

Решение проблем: типичные ошибки в работе с полями

В процессе настройки полей могут возникнуть проблемы:

  • Перекрытие элементов: Слишком малые поля могут привести к наложению данных на подписи осей или заголовки. Будьте внимательны к мелким деталям.
  • Нестыковка при отображении: Иногда поля, великолепно смотрящиеся на экране, при сохранении могут выглядеть иначе. Проверяйте ваши настройки как при просмотре на экране, так и при сохранении.
  • Несоответствие аспектного соотношения: Управляя полями, следите за тем, чтобы соотношение сторон графика оставалось гармоничным и не вызывало искажения изображения.

Полезные материалы

  1. Работа с несколькими подграфиками — Matplotlib 3.8.2 – Основные принципы управления расстояниями в Matplotlib.
  2. Документация по оси matplotlib.axes — Matplotlib 3.8.2 – Информация о настройке осей.
  3. Python – Как оптимизировать размеры подграфиков – Stack Overflow – Рекомендации со стека вопросов и ответов по управлению полями.
  4. Руководство по графической визуализации в Python с Matplotlib – Real Python – Обстоятельное руководство по работе с подграфиками и многим другим.
  5. Подробное руководство по параметрам подграфиков и gridspec — Matplotlib 3.8.2 – Подробная информация о настройках gridspec и подграфиков.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как можно сократить поля по бокам графика в Matplotlib?
1 / 5

Свежие материалы
Лучшие каналы для изучения Python
6 сентября 2024
Как скачать и установить Python на Android
6 сентября 2024
Обзор популярных курсов по программированию: C, Python, Java и другие
6 сентября 2024

Загрузка...