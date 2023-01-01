Сокращение белых полей в matplotlib: управление отступами#Визуализация данных
Быстрый ответ
Чтобы сократить поля по бокам графика, используйте параметры
subplots_adjust:
left и
right. Уменьшение этих значений приближает их к 0 и уменьшает размер поля. Увеличение этих значений наоборот расширяет поля.
import matplotlib.pyplot as plt
# Ваш код для построения графика здесь...
plt.subplots_adjust(left=0.05, right=0.95) # Поля сужаются, словно мы подтягиваем ремень!
plt.show() # И готово!
Лишнее пространство по краям исчезает как пар.
Подробное руководство по управлению полями в Matplotlib
Как сохранить изображение без лишних полей
Параметр
bbox_inches='tight' в методе
plt.savefig убирает все ненужные поля при сохранении графика. Это обеспечивает соответствие размеров изображения его содержимому.
# "Говорят, красота – в глазах обозревателя."
# "Тогда давайте сохраним его," – решаю я.
plt.savefig('my_beautiful_image.png', bbox_inches='tight')
Автоматическая оптимизация полей с помощью tight_layout
Метод
fig.tight_layout() самостоятельно подбирает оптимальное расположение подграфиков для достижения наиболее аккуратного отображения. Применяйте его после всех настроек и перед отображением или сохранением графика.
# И продолжается сюжет
for a in axes:
a.plot(range(10))
fig.tight_layout()
plt.show() # Все на своих местах, как в идеальной симфонии!
Точная настройка полей с помощью subplots_adjust
Предоставленные методом
plt.subplots_adjust() параметры позволяют точно настроить отступы
left,
right, а также
top,
bottom,
hspace и
wspace. Ниже подробнее о работе с этим методом:
# Чувствуете ли вы себя архитектором эстетики? Вот ваш шанс проявить себя.
plt.subplots_adjust(bottom=0.1, top=0.9, hspace=0.2, wspace=0.3)
Визуализация
Процесс оптимизации полей похож на тщательную работу над тонкими деталями шедевра. Вы убираете лишний материал с каждой стороны, чтобы добиться идеальной гармонии форм.
fig, ax = plt.subplots()
fig.subplots_adjust(left=0.1, right=0.9) # Инструмент в наших руках: как пошли в ход ножницы!
Этапы визуализации таковы:
До: 🪵|🎨🖼️🎨|🪵
После: |🎨🖼️🎨|
В итоге перед нами произведение искусства, не ущербное даже в малейшей детали!
Влияние размера графика на восприятие полей
Управляя значением
figsize в
plt.subplots(), вы контролируете общие размеры графика, влияя тем самым на восприятие его полей.
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6)) # Не забывайте, что размер важен!
Четкое определение границ с помощью add_axes
С помощью метода
fig.add_axes() можно с точностью до миллиметра задать положение осей, используя параметры
left,
bottom,
width и
height, которые определяются относительно размера фигуры.
# Берем мерку с энтузиазмом портного.
fig.add_axes([0\.05, 0.1, 0.9, 0.85])
Динамическая корректировка полей "на лету"
Интерфейс matplotlib позволяет корректировать поля "на лету": исправили, оценили результат, при необходимости скорректировали.
Решение проблем: типичные ошибки в работе с полями
В процессе настройки полей могут возникнуть проблемы:
- Перекрытие элементов: Слишком малые поля могут привести к наложению данных на подписи осей или заголовки. Будьте внимательны к мелким деталям.
- Нестыковка при отображении: Иногда поля, великолепно смотрящиеся на экране, при сохранении могут выглядеть иначе. Проверяйте ваши настройки как при просмотре на экране, так и при сохранении.
- Несоответствие аспектного соотношения: Управляя полями, следите за тем, чтобы соотношение сторон графика оставалось гармоничным и не вызывало искажения изображения.
Екатерина Громова
аналитик данных