Сохранение обученной модели в PyTorch: лучшие практики

Быстрый ответ

Для сохранения модели в PyTorch используйте функцию torch.save() . Эта функция предназначена для сохранения параметров модели:

Python Скопировать код torch.save(model.state_dict(), 'my_model.pth')

Чтобы загрузить модель, примените функцию model.load_state_dict() . Это тоже достаточно просто:

Python Скопировать код model = MyModel() # заранее определите класс модели model.load_state_dict(torch.load('my_model.pth'))

Этот способ подразумевает сохранение исключительно обучаемых параметров, благодаря чему получается компактный и переносимый файл модели.

Сохранение и загрузка: Подробное руководство

Паузы в долгих обучающих сессиях

При длительных сессиях обучения удобно использовать контрольные точки, в которых сохраняется больше данных, чем при обычном сохранении состояния модели:

Python Скопировать код checkpoint = { 'epoch': epoch, # количество выполненных эпох 'model_state_dict': model.state_dict(), 'optimizer_state_dict': optimizer.state_dict(), 'loss': loss, # значение функции потерь # можно добавлять и другие метрики, нужные для ваших экспериментов } torch.save(checkpoint, 'pitstop.pth')

При загрузке контрольной точки сначала следует инициализировать модель и оптимизатор:

Python Скопировать код checkpoint = torch.load('pitstop.pth') model.load_state_dict(checkpoint['model_state_dict']) optimizer.load_state_dict(checkpoint['optimizer_state_dict']) # Если загрузка происходит в середине эпохи… epoch = checkpoint['epoch'] loss = checkpoint['loss']

При загрузке модели для использования в инференсе не забывайте переключить её в режим model.eval() .

Сохранение полной модели: когда важен контекст

Если есть необходимость сохранить всю модель, особенно в случае потери исходного кода модели, можно использовать:

Python Скопировать код torch.save(model, 'the_whole_shebang.pth')

Для восстановления модели используется:

Python Скопировать код model = torch.load('the_whole_shebang.pth')

Совместимость между разными версиями PyTorch

Рекомендуется указывать используемую версию PyTorch при сохранении моделей для избежания проблем совместимости в будущем.

Особенности сохранения при распределённом обучении

Если вы используете модель в контексте DataParallel или DistributedDataParallel , сохраняйте параметры следующим образом:

Python Скопировать код torch.save(model.module.state_dict(), 'all_for_one.pth')

Загрузка параметров в модель другой архитектуры

Для загрузки параметров в модель другой архитектуры надо сначала определить класс модели, а потом загрузить состояние.

Визуализация

Сохранение и восстановление модели в PyTorch состоит из следующих этапов:

Markdown Скопировать код 1. Обучение: модель обучается выполнять некоторые задачи. 2. Сериализация: применяем `torch.save` для упаковки модели. 3. Создание файла: присваиваем модели имя для удобства управления. 4. Хранение: сохраняем модель на любой носитель информации. 5. Развертывание: модель готова к использованию.

Примечание: Сериализация здесь выступает как упаковка чемодана перед путешествием!

