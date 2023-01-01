Сохранение и загрузка классификатора в scikit-learn#Python и Pandas для анализа данных #Машинное обучение #Машинное обучение (scikit-learn)
Быстрый ответ
Для сохранения классификатора scikit-learn предпочтение отдаётся
joblib:
Чтобы сохранить классификатор
clf в файл
'model.joblib' для последующего использования:
from joblib import dump
dump(clf, 'model.joblib', compress=9) # Применяем наивысший уровень сжатия для увеличения эффективности.
Когда возникнет необходимость использовать классификатор в дальнейшем:
from joblib import load
clf = load('model.joblib') # Загружаем модель, она готова к использованию.
С joblib даже обширные массивы numpy сжимаются на уровне
9.
Работа с комбинацией классификатора и векторизатора
Иногда требуется сохранить не только классификатор, но и весь пайплайн, в который может входить векторизатор, например, TfIdfVectorizer. Процесс следующий:
Для сохранения:
dump(vectorizer, 'vectorizer.joblib')
dump(clf, 'classifier.joblib') # Направляем clf на заслуженный отдых.
Для загрузки:
vectorizer = load('vectorizer.joblib') # Векторизатор проснулся и готов к работе.
clf = load('classifier.joblib') # Классификатор готов начать новый день.
Сохранение обеих компонент пайплайна в формате '
.joblib' гарантирует возможность трансформации данных и выполнения прогнозов по мере необходимости.
Советы для повышения эффективности модели
Pickle подходит для большинства задач, однако joblib более предпочтителен для объектов с обширными массивами numpy, что связано со спецификой сериализации.
Перед сохранением не забывайте оптимизировать модель. Обучите классификатор, применив
clf.fit(). Для сокращения объема хранилища удаляйте
stop_words_ у векторизаторов.
Визуализация
Можно представить joblib как магический палочку, упаковывающую ваш классификатор для отдыха в файл с расширением '
.joblib':
🍾 🚢💤 **Классификатор** отдыхает в 'joblib'
Волшебное заклинание для отправления классификатора на отдых:
import joblib
joblib.dump(clf, 'classifier_in_a_bottle.joblib', compress=9) # Желаем спокойных снов!
И вот ваш классификатор уже снова с вами:
🏡🌺🚁 Классификатор проснулся полон сил и готов к новым задачам!
Волшебное заклинание для его пробуждения:
clf = joblib.load('classifier_in_a_bottle.joblib') # Пора просыпаться!
Классификатор как будто только что проснулся и готов делать точные прогнозы!
Спарсное хранение и версионирование классификаторов
Применяйте спарсивные матрицы. Для моделей типа SGDClassifier с большими весовыми матрицами переводите их в спарсивный формат.
Учитывайте версию
scikit-learn. Ведь версионные различия могут повлиять на совместимость моделей, и лучше избежать столкновения с такой проблемой.
Управление продвинутыми функциями
Будьте бдительны с ансамблевыми методами. При использовании, например, RandomForest убедитесь, что сохранение состояния корректно выполнено при помощи метода
__getstate__(), если он доступен.
Хорошо бы также сохранить:
- Метаданные, например, имена классов, характеристики обучающих данных.
- Фиксируйте результаты кросс-валидации или параметры для отслеживания контекста модели.
Экономное использование дискового пространства
Когда место на диске оказывается на вес золота, параметр
compress=9 в функции
dump уменьшит занимаемый объем. Хотя это может занять больше времени, но зато сэкономит место на диске.
Полезные материалы
- Сохранение моделей в scikit-learn — Комплексное руководство по сохранению моделей scikit-learn.
- Сохранение данных с joblib — Все, что вы хотели узнать о joblib.
- Rpy2 – Обработка датафреймов — Обсуждение механизмов сохранения моделей на StackOverflow.
- Статья на Medium о моделях Scikit Learn — Аналитическая статья о scikit-learn на Medium.
- pickle — Сериализация объектов в Python — Осваиваем сериализацию с помощью pickle.
- Сохранение и загрузка моделей машинного обучения — Практическое руководство для работы с моделями.
- Модели Scikit Learn на YouTube — Видеоуроки о сохранении и загрузке моделей.
Анна Мельникова
редактор про AI