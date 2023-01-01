Сохранение и загрузка классификатора в scikit-learn

Быстрый ответ

Для сохранения классификатора scikit-learn предпочтение отдаётся joblib :

Чтобы сохранить классификатор clf в файл 'model.joblib' для последующего использования:

Python Скопировать код from joblib import dump dump(clf, 'model.joblib', compress=9) # Применяем наивысший уровень сжатия для увеличения эффективности.

Когда возникнет необходимость использовать классификатор в дальнейшем:

Python Скопировать код from joblib import load clf = load('model.joblib') # Загружаем модель, она готова к использованию.

С joblib даже обширные массивы numpy сжимаются на уровне 9 .

Работа с комбинацией классификатора и векторизатора

Иногда требуется сохранить не только классификатор, но и весь пайплайн, в который может входить векторизатор, например, TfIdfVectorizer. Процесс следующий:

Для сохранения:

Python Скопировать код dump(vectorizer, 'vectorizer.joblib') dump(clf, 'classifier.joblib') # Направляем clf на заслуженный отдых.

Для загрузки:

Python Скопировать код vectorizer = load('vectorizer.joblib') # Векторизатор проснулся и готов к работе. clf = load('classifier.joblib') # Классификатор готов начать новый день.

Сохранение обеих компонент пайплайна в формате ' .joblib ' гарантирует возможность трансформации данных и выполнения прогнозов по мере необходимости.

Советы для повышения эффективности модели

Pickle подходит для большинства задач, однако joblib более предпочтителен для объектов с обширными массивами numpy, что связано со спецификой сериализации.

Перед сохранением не забывайте оптимизировать модель. Обучите классификатор, применив clf.fit() . Для сокращения объема хранилища удаляйте stop_words_ у векторизаторов.

Markdown Скопировать код 🍾 🚢💤 **Классификатор** отдыхает в 'joblib'

import joblib
joblib.dump(clf, 'classifier_in_a_bottle.joblib', compress=9)

И вот ваш классификатор уже снова с вами:

Markdown Скопировать код 🏡🌺🚁 Классификатор проснулся полон сил и готов к новым задачам!

clf = joblib.load('classifier_in_a_bottle.joblib')

Спарсное хранение и версионирование классификаторов

Применяйте спарсивные матрицы. Для моделей типа SGDClassifier с большими весовыми матрицами переводите их в спарсивный формат.

Учитывайте версию scikit-learn . Ведь версионные различия могут повлиять на совместимость моделей, и лучше избежать столкновения с такой проблемой.

Управление продвинутыми функциями

Будьте бдительны с ансамблевыми методами. При использовании, например, RandomForest убедитесь, что сохранение состояния корректно выполнено при помощи метода __getstate__() , если он доступен.

Хорошо бы также сохранить:

Метаданные , например, имена классов, характеристики обучающих данных.

, например, имена классов, характеристики обучающих данных. Фиксируйте результаты кросс-валидации или параметры для отслеживания контекста модели.

Экономное использование дискового пространства

Когда место на диске оказывается на вес золота, параметр compress=9 в функции dump уменьшит занимаемый объем. Хотя это может занять больше времени, но зато сэкономит место на диске.

