Сохранение и загрузка данных словарей Python: JSON vs pickle

Быстрый ответ

Для быстрого сохранения словаря в Python используйте модуль json :

Python Скопировать код import json # Сохранение словаря with open('my_dict.json', 'w') as file: json.dump({'key': 'value'}, file) # Ключи и значения значимы! # Загрузка словаря with open('my_dict.json', 'r') as file: data = json.load(file) # Загрузка данных!

Функция json.dump() записывает данные, а json.load() — считывает данные в формате .json , который удобен для взаимодействия с различными языками программирования.

Быстрый метод с использованием Pickle

Если читаемость на других языках и безопасность не критичны, выберите pickle :

Python Скопировать код import pickle # Сохранение словаря with open('my_dict.pkl', 'wb') as file: pickle.dump({'key': 'value'}, file) # Работаем с данными. # Загрузка словаря обратно with open('my_dict.pkl', 'rb') as file: data = pickle.load(file) # Читаем данные!

Примечание: В pickle используйте режимы 'wb' и 'rb' для бинарной записи и чтения соответственно.

Читаемый JSON для людей

Для улучшения читаемости JSON его можно отформатировать:

Python Скопировать код # Сохранение словаря с форматированием with open('my_dict.json', 'w') as file: json.dump({'key': 'value'}, file, indent=4, sort_keys=True) # Оформление важно!

Ищем альтернативы: ujson и klepto

Если требуется быстрая обработка данных, используйте ujson вместо json :

Python Скопировать код import ujson # Сохранение словаря с ujson with open('my_dict.json', 'w') as file: ujson.dump({'key': 'value'}, file) # Ускоряем процесс!

Для гибкого хранения данных в виде словарей в файлах, директориях или базах данных подходит klepto :

Python Скопировать код from klepto.archives import file_archive # Сохранение словаря с klepto my_dict = {'key': 'value'} archive = file_archive('my_dict.klepto') archive['my_dict'] = my_dict archive.dump() # Выбор за вами!

Визуализация

Считайте словарь набором инструментов, где ключи и значения — это сами инструменты:

Markdown Скопировать код Ящик для инструментов (🧰): ['молоток'🔨: 'гвоздь', 'отвертка'🔧: 'винт', 'гаечный ключ'🔩: 'болт']

Хранение данных в Python:

Markdown Скопировать код - На полке: 🧰→🔖(Сериализация)→📚(Хранение) // Инструменты сериализуются и размещаются на "книжной полке" данных - В помеченных коробках: 🧰→🏷️(Маркировка)→📦(Систематизация) // Каждый инструмент маркируется, после чего все систематизируется в маркированные коробки

С пылью в прахе, биты в байты

Когда файлы становятся слишком большими или сложными, возникает необходимость в специализированных методах сериализации/десериализации:

dill : подходит для сохранения практически любых объектов Python, особенно комплексных.

: подходит для сохранения практически любых объектов Python, особенно комплексных. ujson : обеспечивает максимально быструю обработку данных, когда важна каждая секунда.

: обеспечивает максимально быструю обработку данных, когда важна каждая секунда. klepto : предполагает структурированное хранение словарей в файлах, директориях или базах данных, актуально, когда очень важна четкая организация.

Важное примечание: Качественные методы кодирования и декодирования данных помогут избежать множества последствий.

