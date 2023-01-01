Сохранение и загрузка cookies в Selenium WebDriver на Python

#Основы Python  #Автоматизация и скрипты  #Cookies  
Быстрый ответ

Для сохранения куков браузера при работе с Selenium WebDriver удобно использовать JSON-файлы. Получить их можно с помощью метода driver.get_cookies(), вызываемого после аутентификации на сайте. Для последующего входа достаточно загрузить куки из файла, воспользовавшись driver.add_cookie(), и сессия продолжится:

Python

from selenium import webdriver
import json

# Сохраняем куки
driver = webdriver.Chrome()
driver.get('https://example.com/login')
# Здесь происходит вход в систему
cookies = driver.get_cookies()
with open('cookies.json', 'w') as file:
    json.dump(cookies, file)

# Загружаем куки для повторного входа
driver = webdriver.Chrome()
driver.get('https://example.com')
with open('cookies.json', 'r') as file:
    cookies = json.load(file)
    for cookie in cookies:
        driver.add_cookie(cookie)
driver.refresh()

Не забывайте подстройки URL в соответствии с вашей задачей. Использование JSON удобно благодаря простоте и универсальности.

Использование pickle для сериализации данных

Pickle может оказаться более подходящим решением, особенно при необходимости сериализации объектов, не поддающихся конвертации в JSON, например объектов типа datetime:

Python

import pickle

# Сохраняем куки с помощью pickle
with open('cookies.pkl', 'wb') as file:
    pickle.dump(driver.get_cookies(), file)

# Загружаем куки с использованием pickle
with open('cookies.pkl', 'rb') as file:
    cookies = pickle.load(file)
    for cookie in cookies:
        driver.add_cookie(cookie)

Важный совет по безопасности: никогда не выгружайте данные с помощью pickle из источников, надежность которых вызывает у вас сомнения. Это может создать потенциальные риски безопасности.

Работа с различными браузерами и настройками

Python

# Используем Firefox
driver = webdriver.Firefox()

Если вы привыкли работать с Firefox, замените webdriver.Chrome() на webdriver.Firefox(). Для Selenium это различие не является существенным.

Работу с пользовательскими профилями в Chrome можно настроить через опции запуска:

Python

from selenium.webdriver.chrome.options import Options

chrome_options = Options()
chrome_options.add_argument("--user-data-dir=/path/to/your/custom/profile")
driver = webdriver.Chrome(options=chrome_options)

Визуализация

Взаимодействие между Selenium и куками можно сравнить с хранением продуктов в холодильнике:

Markdown

Сохранение куков:       🍪📥➡️🥶 (Куки в холодильнике)
Загрузка куков:       🍪📤⬅️🥶 (Куки из холодильника)

Работа с куками через Selenium напоминает процесс создания запасов на будущее:

Python

driver.get('http://some-website.com')
cookies = driver.get_cookies()

И использование этих запасов при следующем посещении сайта:

Python

driver.get('http://some-website.com')
driver.delete_all_cookies()
driver.add_cookie(cookies[0])

Вот таким образом вы можете сохранить и восстановить свои куки:

Markdown

**Сохранение состояния:** 📸🍪 Зафиксировать свои куки на снимке
**Восстановление состояния:** 🔄🍪 Восстановить свои куки

Вопросы безопасности и лучшие практики

Безопасное соединение

Куки содержат конфиденциальные данные, поэтому важно использовать безопасное соединение по протоколу HTTPS:

Python

driver.get('https://secure-website.com')  # HTTPS: 'S' означает "Safety" (безопасность)

Корректное завершение сеансов

Сеанс работы с драйвером следует завершать при помощи driver.quit() для корректного закрытия всех процессов:

Python

driver.quit()

Устранение проблем

Синхронизация

Для задержки и предоставления странице времени на загрузку используйте time.sleep():

Python

import time
time.sleep(2)

Указание пути к WebDriver

Если chromedriver.exe не находится в PATH, укажите путь к нему напрямую:

Python

driver = webdriver.Chrome(executable_path='/path/to/chromedriver')

Сайты, подразумевающие посещение

Если сайт выставляет куки только после визита пользователя, сначала выполняется driver.get(), а затем добавляются куки:

Python

driver.get('https://website-requiring-prior-visit.com')

Полезные материалы

  1. Взаимодействие с Selenium WebDriver и куками — официальная документация по работе с куками в Selenium.
  2. Сохранение и загрузка куков с Selenium на Stack Overflow — ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.
  3. Документация по Python bindings к Selenium – куки — подробное описание взаимодействия Selenium и Python.
  4. Сериализация объектов в Python с помощью модуля pickle — гайд по использованию pickle.
  5. Отслеживание проблем Selenium на GitHub — участие в сообществе и возможность обсудить улучшения Selenium.
  6. Автоматизация веб-процессов с помощью Python и Selenium — путеводитель по современной автоматизации.
  7. Расширенное использование сессий в Python Requests — работа с сессиями в библиотеке Requests и её сходство с сессиями в Selenium.
Антон Крылов

Python-разработчик

