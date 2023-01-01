Сохранение и загрузка cookies в Selenium WebDriver на Python#Основы Python #Автоматизация и скрипты #Cookies
Быстрый ответ
Для сохранения куков браузера при работе с Selenium WebDriver удобно использовать JSON-файлы. Получить их можно с помощью метода
driver.get_cookies(), вызываемого после аутентификации на сайте. Для последующего входа достаточно загрузить куки из файла, воспользовавшись
driver.add_cookie(), и сессия продолжится:
from selenium import webdriver
import json
# Сохраняем куки
driver = webdriver.Chrome()
driver.get('https://example.com/login')
# Здесь происходит вход в систему
cookies = driver.get_cookies()
with open('cookies.json', 'w') as file:
json.dump(cookies, file)
# Загружаем куки для повторного входа
driver = webdriver.Chrome()
driver.get('https://example.com')
with open('cookies.json', 'r') as file:
cookies = json.load(file)
for cookie in cookies:
driver.add_cookie(cookie)
driver.refresh()
Не забывайте подстройки URL в соответствии с вашей задачей. Использование JSON удобно благодаря простоте и универсальности.
Использование pickle для сериализации данных
Pickle может оказаться более подходящим решением, особенно при необходимости сериализации объектов, не поддающихся конвертации в JSON, например объектов типа datetime:
import pickle
# Сохраняем куки с помощью pickle
with open('cookies.pkl', 'wb') as file:
pickle.dump(driver.get_cookies(), file)
# Загружаем куки с использованием pickle
with open('cookies.pkl', 'rb') as file:
cookies = pickle.load(file)
for cookie in cookies:
driver.add_cookie(cookie)
Важный совет по безопасности: никогда не выгружайте данные с помощью pickle из источников, надежность которых вызывает у вас сомнения. Это может создать потенциальные риски безопасности.
Работа с различными браузерами и настройками
# Используем Firefox
driver = webdriver.Firefox()
Если вы привыкли работать с Firefox, замените
webdriver.Chrome() на
webdriver.Firefox(). Для Selenium это различие не является существенным.
Работу с пользовательскими профилями в Chrome можно настроить через опции запуска:
from selenium.webdriver.chrome.options import Options
chrome_options = Options()
chrome_options.add_argument("--user-data-dir=/path/to/your/custom/profile")
driver = webdriver.Chrome(options=chrome_options)
Визуализация
Взаимодействие между Selenium и куками можно сравнить с хранением продуктов в холодильнике:
Сохранение куков: 🍪📥➡️🥶 (Куки в холодильнике)
Загрузка куков: 🍪📤⬅️🥶 (Куки из холодильника)
Работа с куками через Selenium напоминает процесс создания запасов на будущее:
driver.get('http://some-website.com')
cookies = driver.get_cookies()
И использование этих запасов при следующем посещении сайта:
driver.get('http://some-website.com')
driver.delete_all_cookies()
driver.add_cookie(cookies[0])
Вот таким образом вы можете сохранить и восстановить свои куки:
**Сохранение состояния:** 📸🍪 Зафиксировать свои куки на снимке
**Восстановление состояния:** 🔄🍪 Восстановить свои куки
Вопросы безопасности и лучшие практики
Безопасное соединение
Куки содержат конфиденциальные данные, поэтому важно использовать безопасное соединение по протоколу HTTPS:
driver.get('https://secure-website.com') # HTTPS: 'S' означает "Safety" (безопасность)
Корректное завершение сеансов
Сеанс работы с драйвером следует завершать при помощи
driver.quit() для корректного закрытия всех процессов:
driver.quit()
Устранение проблем
Синхронизация
Для задержки и предоставления странице времени на загрузку используйте
time.sleep():
import time
time.sleep(2)
Указание пути к WebDriver
Если
chromedriver.exe не находится в PATH, укажите путь к нему напрямую:
driver = webdriver.Chrome(executable_path='/path/to/chromedriver')
Сайты, подразумевающие посещение
Если сайт выставляет куки только после визита пользователя, сначала выполняется
driver.get(), а затем добавляются куки:
driver.get('https://website-requiring-prior-visit.com')
Антон Крылов
Python-разработчик