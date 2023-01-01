Соединяем DataFrame в Pandas и сохраняем оригинальные индексы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если требуется вертикальное или горизонтальное объединение датафреймов, вы можете использовать pd.concat :

Python Скопировать код combined_vertical = pd.concat([df1, df2]) combined_horizontal = pd.concat([df1, df2], axis=1)

В случае необходимости объединения на основе общего ключа используйте pd.merge :

Python Скопировать код combined = pd.merge(df1, df2, on='key')

pd.concat позволяет "склеивать" таблицы, в то время как pd.merge обеспечивает функциональность, аналогичную SQL-соединениям. Важно выбрать правильные ключи для объединения и определить, требуется ли сохранять исходные индексы или сбросить их при использовании метода concat .

Основные приемы объединения датафреймов (

Для сохранения исходных индексов после объединения используйте параметр ignore_index :

Python Скопировать код df_merged = df1.append(df2, ignore_index=False) # Исходные индексы сохраняются.

При работе с несколькими датафреймами вы можете добавить их в список для последующей конкатенации:

Python Скопировать код dataframes = [df1, df2, df3] combined = pd.concat(dataframes, ignore_index=True)

Для обновления данных из датафрейма df2 в df1 , примените метод update() :

Python Скопировать код df1.update(df2)

Перед выполнением обновления проверьте корректность индексов.

Визуализация

Можно визуализировать объединение датафреймов, представив процесс как сложение двух колод карт:

Markdown Скопировать код Колода А (🂠): [Туз пик, 2 червей, 3 бубен] Колода В (🃟): [Валет треф, 2 червей, Туз бубен]

Процесс объединения через pd.concat() выглядит следующим образом:

Markdown Скопировать код 🂠 + 🃟: [Туз пик, 2 червей, 3 бубен, Валет треф, 2 червей, Туз бубен]

Тогда как результат внутреннего соединения с использованием pd.merge() будет таким:

Markdown Скопировать код 🂠 – 🃟: [2 червей]

pd.merge() с полным соединением дает следующий результат:

Markdown Скопировать код 🂠 ⋈ 🃟: [Туз пик, 2 червей, 3 бубен, Валет треф, Туз бубен]

Особые случаи, которые следует учесть

Объединение с присутствующими дубликатами

Для удаления дубликатов в процессе объединения примените метод drop_duplicates() . Функция Pandas это не делает автоматически.

Python Скопировать код combined = pd.concat([df1, df2]).drop_duplicates().reset_index(drop=True)

Работа с пересекающимися данными

Если ваши датафреймы имеют пересекающиеся данные, метод combine_first() заполнит пробелы в данных одной таблицы значениями из другой.

Python Скопировать код df_combined = df1.combine_first(df2)

Соединение по нескольким ключам

Чтобы выполнить объединение таблиц по нескольким ключам, используйте pd.merge() , указав соответствующие ключи:

Python Скопировать код combined = pd.merge(df1, df2, left_on=['key1', 'key2'], right_on=['key3', 'key4'], how='inner')

