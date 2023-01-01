Смена цвета фона scatter plot в matplotlib на черный

Быстрый ответ

Для изменения цвета фона графика в Matplotlib используйте атрибут facecolor :

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt # Меняем цвет фона области осей ax = plt.gca() ax.set_facecolor('cyan') # Фон осей теперь голубой! # Меняем цвет фона всей фигуры plt.gcf().set_facecolor('yellow') # Фон фигуры теперь жёлтый! plt.show()

Для настройки цвета осей примените метод ax.set_facecolor() . Для изменения фона вокруг фигуры используйте plt.gcf().set_facecolor() .

Раскрасьте своими цветами – Настройка фонов

Точная настройка цвета с помощью объектно-ориентированного подхода

Объектно-ориентированный подход позволяет точно настроить цвет фона:

Python Скопировать код fig, ax = plt.subplots() ax.set_facecolor('#FFDD44') # Цвет можно задать через HEX-код # или ax.set_facecolor((1.0, 0.5, 0.2)) # Можно через RGB-значения plt.show()

Единый стиль для всех графиков с помощью rcParams

Если вы хотите, чтобы все ваши графики имели один и тот же стиль, задайте его через rcParams :

Python Скопировать код import matplotlib as mpl mpl.rcParams.update({ 'axes.facecolor': 'beige', # Все графики получат бежевый фон 'figure.facecolor': 'ivory' # И цвет фигуры будет слоновой кости })

Обратите внимание: устаревший параметр axisbg более не актуален, используйте вместо него ax.set_facecolor .

Выбор подходящего цвета

Многообразие цветов и палитр

Matplotlib предлагает большое разнообразие цветов, включая именованные цвета, категориальные палитры и цвета из опроса XKCD:

Python Скопировать код # Именованный цвет ax.set_facecolor('chartreuse') # Цвет XKCD ax.set_facecolor('xkcd:mango') # Манго – потому что все любят манго!

Оттенки серого

Создайте строгий и лаконичный дизайн с использованием оттенков серого:

Python Скопировать код ax.set_facecolor('0.75') # Темно-серый цвет: 0 – чёрный, 1 – белый

Визуализация

Превратим фон нашего графика в холст:

Python Скопировать код fig, ax = plt.subplots() ax.set_facecolor('skyblue') # Небесно-голубой создаёт ощущение неба plt.show() # Демонстрируем результат

Иллюстрируем различие:

Иллюстрируем различие:

Прозрачность и HEX-коды

Поэкспериментируйте с прозрачностью и HEX-кодами:

Python Скопировать код ax.set_facecolor((0, 0, 1, 0.1)) # Тонкая игра прозрачности с синим цветом ax.set_facecolor('#004488') # Неповторимый оттенок зашифрованного художественного кода

Исправление возможных проблем

Если цвет фона не изменился, убедитесь, что все настройки применены до вызова plt.show() .

