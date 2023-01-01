Смена цвета фона scatter plot в matplotlib на черный
Быстрый ответ
Для изменения цвета фона графика в Matplotlib используйте атрибут
facecolor:
import matplotlib.pyplot as plt
# Меняем цвет фона области осей
ax = plt.gca()
ax.set_facecolor('cyan') # Фон осей теперь голубой!
# Меняем цвет фона всей фигуры
plt.gcf().set_facecolor('yellow') # Фон фигуры теперь жёлтый!
plt.show()
Для настройки цвета осей примените метод
ax.set_facecolor(). Для изменения фона вокруг фигуры используйте
plt.gcf().set_facecolor().
Раскрасьте своими цветами – Настройка фонов
Точная настройка цвета с помощью объектно-ориентированного подхода
Объектно-ориентированный подход позволяет точно настроить цвет фона:
fig, ax = plt.subplots()
ax.set_facecolor('#FFDD44') # Цвет можно задать через HEX-код
# или
ax.set_facecolor((1.0, 0.5, 0.2)) # Можно через RGB-значения
plt.show()
Единый стиль для всех графиков с помощью rcParams
Если вы хотите, чтобы все ваши графики имели один и тот же стиль, задайте его через
rcParams:
import matplotlib as mpl
mpl.rcParams.update({
'axes.facecolor': 'beige', # Все графики получат бежевый фон
'figure.facecolor': 'ivory' # И цвет фигуры будет слоновой кости
})
Обратите внимание: устаревший параметр
axisbg более не актуален, используйте вместо него
ax.set_facecolor.
Выбор подходящего цвета
Многообразие цветов и палитр
Matplotlib предлагает большое разнообразие цветов, включая именованные цвета, категориальные палитры и цвета из опроса XKCD:
# Именованный цвет
ax.set_facecolor('chartreuse')
# Цвет XKCD
ax.set_facecolor('xkcd:mango') # Манго – потому что все любят манго!
Оттенки серого
Создайте строгий и лаконичный дизайн с использованием оттенков серого:
ax.set_facecolor('0.75') # Темно-серый цвет: 0 – чёрный, 1 – белый
Визуализация
Превратим фон нашего графика в холст:
fig, ax = plt.subplots()
ax.set_facecolor('skyblue') # Небесно-голубой создаёт ощущение неба
plt.show() # Демонстрируем результат
Иллюстрируем различие:
До: [📉,📊 (на обычном белом фоне)]
После: [📉,📊 (на успокаивающем небесно-голубом фоне)]
Прозрачность и HEX-коды
Поэкспериментируйте с прозрачностью и HEX-кодами:
ax.set_facecolor((0, 0, 1, 0.1)) # Тонкая игра прозрачности с синим цветом
ax.set_facecolor('#004488') # Неповторимый оттенок зашифрованного художественного кода
Исправление возможных проблем
Если цвет фона не изменился, убедитесь, что все настройки применены до вызова
plt.show().
Екатерина Громова
аналитик данных