Сложение списков поэлементно в Python без циклов#Основы Python #Списки, кортежи, множества #List comprehension
Быстрый ответ
Для поэлементного сложения двух списков можно воспользоваться генератором списков и функцией zip, встроенной в Python:
result = [x + y for x, y in zip(list1, list2)]
Например, если
list1 = [1, 2, 3] и
list2 = [4, 5, 6], то в результате переменная
result будет содержать
[5, 7, 9].
Оптимизация с помощью map и operator.add
При стремлении к повышенной производительности, рассматривайте использование функции
map в сочетании с
operator.add, они обеспечат читаемость кода и высокую скорость выполнения:
import operator
result = list(map(operator.add, list1, list2))
Этот метод более производителен, нежели генераторы списков, особенно при работе с большими объемами данных.
Можно также использовать лямбда-функции для добавления гибкости в операции, превращая обычное сложение в функционал с расширенными возможностями:
result = list(map(lambda x, y: x + y, list1, list2))
Использование NumPy для больших наборов данных
NumPy — частый выбор для работы с большими массивами данных в Python. Если у вас есть списки, содержащие больше
n >= 8 элементов, использование
numpy.add избавит вас от многих трудностей:
import numpy as np
result = np.add(list1, list2).tolist()
Библиотека NumPy должна быть установлена. Применение NumPy для поэлементного сложения оказывается быстрее и более доступным при работе с большими данными. Однако, если у вас уже достаточно зависимостей, то может возникнуть необходимость обдумать, стоит ли включать NumPy только ради сложения списков.
Визуализация
Можно представить два списка как параллельные рельсы железной дороги, где каждый элемент — вагон:
Поезд А: [📦1, 📦3, 📦5]
Поезд В: [📦2, 📦4, 📦6]
Цель заключается в объединении содержимого каждой пары вагонов:
Объединенный груз: [📦1+📦2, 📦3+📦4, 📦5+📦6]
Это аналогично поэлементному сложению списков в Python:
list_a = [1, 3, 5]
list_b = [2, 4, 6]
summed_list = [a + b for a, b in zip(list_a, list_b)]
В итоге получаем:
Результат: [3, 7, 11]
Каждый вагон суммирует свои грузы, образуя общий поток, в котором каждый элемент является суммой соответствующих элементов двух списков.
Учёт потенциальных трудностей
Несовпадение длин и функция itertools
Для предотвращения проблем, связанных с различием длин списков, используйте
itertools.zip_longest, который облегчит работу со списками разных длин:
import itertools
result = [a + b for a, b in itertools.zip_longest(list1, list2, fillvalue=0)]
Временной фактор
Сравнивая время выполнения различных методов, можно определить наиболее эффективный способ для поэлементного сложения списков. Если
map с
operator.add оказываются выигрышными на коротком отрезке, то NumPy становится непререкаемым лидером на больших дистанциях.
Альтернативы для Python 2
Если вы скучаете по Python 2, вам стоит обратить внимание на
itertools.izip, который потребляет меньше памяти:
from itertools import izip
result = [a + b for a, b in izip(list1, list2)]
Не забывайте, что официальная поддержка Python 2 закончилась, поэтому обновление до Python 3 кажется разумным решением.
Таисия Ермакова
backend-разработчик