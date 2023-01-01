Слияние строк в Pandas по дате и имени: groupby и concat

Быстрый ответ

Для объединения строк в Pandas с использованием groupby и concatenate, выполните следующие шаги. Ваш код может выглядеть так:

import pandas as pd

# Создайте простой DataFrame
df = pd.DataFrame({'Group': ['A', 'A', 'B', 'B'], 'Data': ['Привет', 'Мир!', 'Foo', 'Bar']})

# Примените groupby и объедините строки
result = df.groupby('Group')['Data'].agg(' '.join).reset_index()

print(result)

Исполнив код, вы получите:

  Group        Data
0     A  Привет Мир!
1     B      Foo Bar

Мы произвели группировку данных с помощью groupby и слияние строк соответствующей группы, применяя ' '.join.

Продвинутые методы агрегации

Объединение данных из нескольких столбцов

Для слияния данных из нескольких столбцов используйте функцию agg(), позволяющую применить заданные агрегирующие операции к соответствующим столбцам:

result = df.groupby(['Group', 'Column2']).agg({'Data': ' '.join, 'NumericColumn': 'sum'}).reset_index()
# Мы можем не только объединять данные, но и суммировать их!

Очистка объединенных строк

Если в сконкатенированных строках есть нежелательные символы, вы можете избавиться от них с помощью str.replace():

result['Data'] = result['Data'].str.replace('[^\w\s]', '', regex=True)
# Только аккуратные и чистые строки попадут в итоговый результат.

Сохранение структуры

Очень важно сохранять структуру исходного DataFrame. В этом поможет функция transform(), с ее помощью данные получат требуемый вид:

df['Concatenated'] = df.groupby('Group')['Data'].transform(lambda x: ' '.join(x))
# Трансформируем и придаем форму нашим данным, как настоящие pandas!

Статистика в группах

Когда вам нужно рассчитать набор статистических показателей, комбинация agg() и groupby проявит себя наилучшим образом:

df.groupby('Group').agg({'Data': ' '.join, 'Numerical': ['mean', 'sum']})
# Pandas превращаются в настоящих статистиков!

Визуализация

Представьте себе процесс слияния строк в Pandas как сборку поезда:

Вагоны (🚂): [Вагон 1, Вагон 2, Вагон 3]
Станции – категории (🚉): [Станция А, Станция Б, Станция В]

Используя groupby(), мы распределяем вагоны по станциям:

🚂🔗🚉: 
Станция А: [Сцепление Вагонов 1 + Вагон 2] // Вагоны соединены между собой
Станция Б: [Вагон 3] // Вагон движется самостоятельно, объединение не требуется.

В результате, каждая строка (вагон) привязывается к своей станции (категории).

Группировка по датам

Если вы работаете с временными рядами, вам потребуется преобразовать даты к типу datetime и сгруппировать их по периодам – месяцам, кварталам или годам:

df['Month'] = pd.to_datetime(df['Month'])
grouped = df.groupby([df.Month.dt.to_period('M'), 'Group'])
# Pandas помогут путешествовать во времени!

Обработка числовых данных в группах

Если группы содержат числовые данные, используйте соответствующие агрегирующие функции, такие как среднее, сумма, минимум и максимум, дополняя их объединением строк:

result = df.groupby('Group').agg({'Data': ' '.join, 'Value': 'mean'}).reset_index()
# Pandas прекрасно справляются не только с текстовыми данными, но и с численными значениями!

Управление итоговой структурой

Убедитесь, что конечная структура данных соответствует вашим требованиям. Используйте методы df.drop_duplicates() и df.set_index(), чтобы все было идеально:

result.drop_duplicates(inplace=True)
# или
result.set_index('Group', inplace=True)
# Будьте как панда: уникальны и организованы!

Полезные материалы

  1. Group by: split-apply-combine — документация pandas 2.2.0 – Официальное руководство по использованию pandas, где подробно описано применение groupby.
  2. Рецепты работы с Pandas на GitHub Gist — Сборник полезных приемов при работе с Pandas.
  3. Учебник Python Pandas (Часть 8): Группирование и агрегирование – Анализ и исследование данных – YouTube — Видеоурок, демонстрирующий все возможности Pandas.
  4. Python | Поведение функции Pandas Series.str.cat() при конкатенации строк – GeeksforGeeks — Обучающий материал о конкатенации строк в Pandas.
  5. TODO Pandas: Grouping data от Криса Элбона – Краткое руководство по группировке данных в Pandas от специалиста Криса Элбона.
Екатерина Громова

аналитик данных

Свежие материалы
Обзор популярных курсов по программированию: C, Python, Java и другие
6 сентября 2024
Как скачать и установить Python на телефон или планшет
6 сентября 2024
Как скачать и установить Python на Android
6 сентября 2024

Загрузка...