Слияние строк в Pandas по дате и имени: groupby и concat

Быстрый ответ

Для объединения строк в Pandas с использованием groupby и concatenate, выполните следующие шаги. Ваш код может выглядеть так:

Python Скопировать код import pandas as pd # Создайте простой DataFrame df = pd.DataFrame({'Group': ['A', 'A', 'B', 'B'], 'Data': ['Привет', 'Мир!', 'Foo', 'Bar']}) # Примените groupby и объедините строки result = df.groupby('Group')['Data'].agg(' '.join).reset_index() print(result)

Исполнив код, вы получите:

Group Data 0 A Привет Мир! 1 B Foo Bar

Мы произвели группировку данных с помощью groupby и слияние строк соответствующей группы, применяя ' '.join .

Продвинутые методы агрегации

Объединение данных из нескольких столбцов

Для слияния данных из нескольких столбцов используйте функцию agg() , позволяющую применить заданные агрегирующие операции к соответствующим столбцам:

Python Скопировать код result = df.groupby(['Group', 'Column2']).agg({'Data': ' '.join, 'NumericColumn': 'sum'}).reset_index() # Мы можем не только объединять данные, но и суммировать их!

Очистка объединенных строк

Если в сконкатенированных строках есть нежелательные символы, вы можете избавиться от них с помощью str.replace() :

Python Скопировать код result['Data'] = result['Data'].str.replace('[^\w\s]', '', regex=True) # Только аккуратные и чистые строки попадут в итоговый результат.

Сохранение структуры

Очень важно сохранять структуру исходного DataFrame. В этом поможет функция transform() , с ее помощью данные получат требуемый вид:

Python Скопировать код df['Concatenated'] = df.groupby('Group')['Data'].transform(lambda x: ' '.join(x)) # Трансформируем и придаем форму нашим данным, как настоящие pandas!

Статистика в группах

Когда вам нужно рассчитать набор статистических показателей, комбинация agg() и groupby проявит себя наилучшим образом:

Python Скопировать код df.groupby('Group').agg({'Data': ' '.join, 'Numerical': ['mean', 'sum']}) # Pandas превращаются в настоящих статистиков!

Визуализация

Представьте себе процесс слияния строк в Pandas как сборку поезда:

Markdown Скопировать код Вагоны (🚂): [Вагон 1, Вагон 2, Вагон 3] Станции – категории (🚉): [Станция А, Станция Б, Станция В]

Используя groupby() , мы распределяем вагоны по станциям:

Markdown Скопировать код 🚂🔗🚉: Станция А: [Сцепление Вагонов 1 + Вагон 2] // Вагоны соединены между собой Станция Б: [Вагон 3] // Вагон движется самостоятельно, объединение не требуется.

В результате, каждая строка (вагон) привязывается к своей станции (категории).

Группировка по датам

Если вы работаете с временными рядами, вам потребуется преобразовать даты к типу datetime и сгруппировать их по периодам – месяцам, кварталам или годам:

Python Скопировать код df['Month'] = pd.to_datetime(df['Month']) grouped = df.groupby([df.Month.dt.to_period('M'), 'Group']) # Pandas помогут путешествовать во времени!

Обработка числовых данных в группах

Если группы содержат числовые данные, используйте соответствующие агрегирующие функции, такие как среднее, сумма, минимум и максимум, дополняя их объединением строк:

Python Скопировать код result = df.groupby('Group').agg({'Data': ' '.join, 'Value': 'mean'}).reset_index() # Pandas прекрасно справляются не только с текстовыми данными, но и с численными значениями!

Управление итоговой структурой

Убедитесь, что конечная структура данных соответствует вашим требованиям. Используйте методы df.drop_duplicates() и df.set_index() , чтобы все было идеально:

Python Скопировать код result.drop_duplicates(inplace=True) # или result.set_index('Group', inplace=True) # Будьте как панда: уникальны и организованы!

