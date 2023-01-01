Слияние строк в Pandas по дате и имени: groupby и concat
Быстрый ответ
Для объединения строк в Pandas с использованием groupby и concatenate, выполните следующие шаги. Ваш код может выглядеть так:
import pandas as pd
# Создайте простой DataFrame
df = pd.DataFrame({'Group': ['A', 'A', 'B', 'B'], 'Data': ['Привет', 'Мир!', 'Foo', 'Bar']})
# Примените groupby и объедините строки
result = df.groupby('Group')['Data'].agg(' '.join).reset_index()
print(result)
Исполнив код, вы получите:
Group Data
0 A Привет Мир!
1 B Foo Bar
Мы произвели группировку данных с помощью
groupby и слияние строк соответствующей группы, применяя
' '.join.
Продвинутые методы агрегации
Объединение данных из нескольких столбцов
Для слияния данных из нескольких столбцов используйте функцию
agg(), позволяющую применить заданные агрегирующие операции к соответствующим столбцам:
result = df.groupby(['Group', 'Column2']).agg({'Data': ' '.join, 'NumericColumn': 'sum'}).reset_index()
# Мы можем не только объединять данные, но и суммировать их!
Очистка объединенных строк
Если в сконкатенированных строках есть нежелательные символы, вы можете избавиться от них с помощью
str.replace():
result['Data'] = result['Data'].str.replace('[^\w\s]', '', regex=True)
# Только аккуратные и чистые строки попадут в итоговый результат.
Сохранение структуры
Очень важно сохранять структуру исходного DataFrame. В этом поможет функция
transform(), с ее помощью данные получат требуемый вид:
df['Concatenated'] = df.groupby('Group')['Data'].transform(lambda x: ' '.join(x))
# Трансформируем и придаем форму нашим данным, как настоящие pandas!
Статистика в группах
Когда вам нужно рассчитать набор статистических показателей, комбинация
agg() и
groupby проявит себя наилучшим образом:
df.groupby('Group').agg({'Data': ' '.join, 'Numerical': ['mean', 'sum']})
# Pandas превращаются в настоящих статистиков!
Визуализация
Представьте себе процесс слияния строк в Pandas как сборку поезда:
Вагоны (🚂): [Вагон 1, Вагон 2, Вагон 3]
Станции – категории (🚉): [Станция А, Станция Б, Станция В]
Используя
groupby(), мы распределяем вагоны по станциям:
🚂🔗🚉:
Станция А: [Сцепление Вагонов 1 + Вагон 2] // Вагоны соединены между собой
Станция Б: [Вагон 3] // Вагон движется самостоятельно, объединение не требуется.
В результате, каждая строка (вагон) привязывается к своей станции (категории).
Группировка по датам
Если вы работаете с временными рядами, вам потребуется преобразовать даты к типу
datetime и сгруппировать их по периодам – месяцам, кварталам или годам:
df['Month'] = pd.to_datetime(df['Month'])
grouped = df.groupby([df.Month.dt.to_period('M'), 'Group'])
# Pandas помогут путешествовать во времени!
Обработка числовых данных в группах
Если группы содержат числовые данные, используйте соответствующие агрегирующие функции, такие как среднее, сумма, минимум и максимум, дополняя их объединением строк:
result = df.groupby('Group').agg({'Data': ' '.join, 'Value': 'mean'}).reset_index()
# Pandas прекрасно справляются не только с текстовыми данными, но и с численными значениями!
Управление итоговой структурой
Убедитесь, что конечная структура данных соответствует вашим требованиям. Используйте методы
df.drop_duplicates() и
df.set_index(), чтобы все было идеально:
result.drop_duplicates(inplace=True)
# или
result.set_index('Group', inplace=True)
# Будьте как панда: уникальны и организованы!
Полезные материалы
- Group by: split-apply-combine — документация pandas 2.2.0 – Официальное руководство по использованию pandas, где подробно описано применение groupby.
- Рецепты работы с Pandas на GitHub Gist — Сборник полезных приемов при работе с Pandas.
- Учебник Python Pandas (Часть 8): Группирование и агрегирование – Анализ и исследование данных – YouTube — Видеоурок, демонстрирующий все возможности Pandas.
- Python | Поведение функции Pandas Series.str.cat() при конкатенации строк – GeeksforGeeks — Обучающий материал о конкатенации строк в Pandas.
- TODO Pandas: Grouping data от Криса Элбона – Краткое руководство по группировке данных в Pandas от специалиста Криса Элбона.
Екатерина Громова
аналитик данных