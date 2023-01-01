Скрытый ввод пароля в Python: повышение безопасности
Быстрый ответ
Модуль
getpass в Python предоставляет защищённый ввод пароля. Используйте функцию
getpass.getpass(), чтобы введённая информация не отображалась на экране:
from getpass import getpass
# Пароль не отображается при вводе
password = getpass()
Обратите внимание, что функция корректно работает в командной строке, но может демонстрировать нестабильное поведение в среде IDLE.
Альтернативные методы
Визуализация ввода звёздочками при помощи getch
Если вы хотите обеспечить визуальный отклик в виде звёздочек в процессе ввода пароля, используйте функцию
msvcrt.getch() на Windows:
import msvcrt
password = ""
# Пароль вводится со звёздочками
while True:
char = msvcrt.getch()
if char == b'\r': # Нажатие Enter завершает ввод
break
if char == b'\x08': # Нажатие Backspace позволит исправить ошибку
password = password[:-1]
continue
password += char.decode('utf-8')
msvcrt.putch(b'*') # Звёздочки отображаются при вводе
Универсальный ввод при помощи getch и pwinput
Для кросс-платформенных решений обратите своё внимание на модули
getch с PyPI или
pwinput:
import getch
password = ""
# Пароль вводится со звёздочками
char = getch.getch()
while char not in ('\r', '\n'):
if char == '\b':
password = password[:-1]
else:
password += char
print('*', end='', flush=True)
char = getch.getch()
print()
# Установите pwinput при помощи pip для повышения совместимости
import pwinput
password = pwinput.pwinput() # Работает на различных платформах без проблем
Модуль
pwinput позволяет заменить маскирующий символ:
password = pwinput.pwinput(mask='🌟')
Защита конфиденциальности
Безопасное хранение секретов
Находясь в работе с паролями, проявляйте особую осторожность. Не оставляйте пароли в открытом доступе и избегайте их утечек через логи. Используйте шифрование для надёжного сохранения данных.
Использование криптографических инструментов
Пользуйтесь специализированными библиотеками, такими как PyCryptodome для работы с паролями. Используйте хеширование паролей с помощью проверенных библиотек
bcrypt или
argon2, чтобы обеспечить максимальный уровень защиты.
Визуализация
Ввод пароля можно проиллюстрировать как секретное действие:
Введите пароль: 🎭***
Таким образом, ваши пароли в процессе ввода всегда остаются скрытыми:
password = getpass.getpass(prompt="Введите пароль: ")
Несмотря на то, что пароль невидим для пользователя, он надёжно сохраняется:
Эхо: 🔇
Ввод: [🙊]
Так
getpass.getpass() обеспечивает конфиденциальность ваших паролей.
Улучшение взаимодействия с пользователем
Маскировка паролей звёздочками улучшает пользовательский интерфейс, хотя не влияет на безопасность. Однако важно, чтобы всё, что делается для удобства пользователя, также способствовало безопасной передаче данных.
Разработка надёжных стратегий паролей
Защищайте пароли максимально эффективно, используя
getpass в сочетании с криптографическими библиотеками. Это позволит обеспечивать защиту данных на всех этапах: от ввода до хранения.
Полезные материалы
- getpass — Portable password input — Python 3.12.2 documentation — Официальная документация Python по получению скрытого ввода пароля.
- Getting a hidden password input – Stack Overflow — Обсуждение способов безопасного ввода пароля на Stack Overflow.
- Build Command-Line Interfaces With Python's argparse – Real Python — Руководство по созданию интерфейсов командной строки в Python.
- PyCryptodome — PyCryptodome 3.210b0 documentation — Документация по использованию PyCryptodome для реализации криптографических функций.
- Secure Password Handling in Python on GitHub Gist — Советы по безопасной работе с паролями в Python.
Антон Крылов
Python-разработчик