logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Python
arrow
Скрытый ввод пароля в Python: повышение безопасности
Перейти

Скрытый ввод пароля в Python: повышение безопасности

#Основы Python  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Модуль getpass в Python предоставляет защищённый ввод пароля. Используйте функцию getpass.getpass(), чтобы введённая информация не отображалась на экране:

Python

from getpass import getpass
# Пароль не отображается при вводе
password = getpass()

Обратите внимание, что функция корректно работает в командной строке, но может демонстрировать нестабильное поведение в среде IDLE.

Альтернативные методы

Визуализация ввода звёздочками при помощи getch

Если вы хотите обеспечить визуальный отклик в виде звёздочек в процессе ввода пароля, используйте функцию msvcrt.getch() на Windows:

Python

import msvcrt

password = ""
# Пароль вводится со звёздочками
while True:
    char = msvcrt.getch()
    if char == b'\r':  # Нажатие Enter завершает ввод
        break
    if char == b'\x08':  # Нажатие Backspace позволит исправить ошибку
        password = password[:-1]
        continue
    password += char.decode('utf-8')
    msvcrt.putch(b'*')  # Звёздочки отображаются при вводе

Универсальный ввод при помощи getch и pwinput

Для кросс-платформенных решений обратите своё внимание на модули getch с PyPI или pwinput:

Python

import getch
password = ""
# Пароль вводится со звёздочками
char = getch.getch()
while char not in ('\r', '\n'):
    if char == '\b':
        password = password[:-1]
    else:
        password += char
        print('*', end='', flush=True)
    char = getch.getch()
print()

# Установите pwinput при помощи pip для повышения совместимости
import pwinput
password = pwinput.pwinput()  # Работает на различных платформах без проблем

Модуль pwinput позволяет заменить маскирующий символ:

Python

password = pwinput.pwinput(mask='🌟')

Защита конфиденциальности

Безопасное хранение секретов

Находясь в работе с паролями, проявляйте особую осторожность. Не оставляйте пароли в открытом доступе и избегайте их утечек через логи. Используйте шифрование для надёжного сохранения данных.

Использование криптографических инструментов

Пользуйтесь специализированными библиотеками, такими как PyCryptodome для работы с паролями. Используйте хеширование паролей с помощью проверенных библиотек bcrypt или argon2, чтобы обеспечить максимальный уровень защиты.

Визуализация

Ввод пароля можно проиллюстрировать как секретное действие:

Markdown

Введите пароль: 🎭***

Таким образом, ваши пароли в процессе ввода всегда остаются скрытыми:

Python

password = getpass.getpass(prompt="Введите пароль: ")

Несмотря на то, что пароль невидим для пользователя, он надёжно сохраняется:

Markdown

Эхо: 🔇
Ввод: [🙊]

Так getpass.getpass() обеспечивает конфиденциальность ваших паролей.

Улучшение взаимодействия с пользователем

Маскировка паролей звёздочками улучшает пользовательский интерфейс, хотя не влияет на безопасность. Однако важно, чтобы всё, что делается для удобства пользователя, также способствовало безопасной передаче данных.

Разработка надёжных стратегий паролей

Защищайте пароли максимально эффективно, используя getpass в сочетании с криптографическими библиотеками. Это позволит обеспечивать защиту данных на всех этапах: от ввода до хранения.

Полезные материалы

  1. getpass — Portable password input — Python 3.12.2 documentation — Официальная документация Python по получению скрытого ввода пароля.
  2. Getting a hidden password input – Stack Overflow — Обсуждение способов безопасного ввода пароля на Stack Overflow.
  3. Build Command-Line Interfaces With Python's argparse – Real Python — Руководство по созданию интерфейсов командной строки в Python.
  4. PyCryptodome — PyCryptodome 3.210b0 documentation — Документация по использованию PyCryptodome для реализации криптографических функций.
  5. Secure Password Handling in Python on GitHub Gist — Советы по безопасной работе с паролями в Python.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой модуль в Python используется для скрытого ввода пароля?
1 / 5

Антон Крылов

Python-разработчик

