Скачивание .jar файла по URL из строки в Python 3.2.1#Основы Python #Работа с сетью (requests)
Быстрый ответ
Наиболее эффективный и простой подход к загрузке файлов в Python 3 можно осуществить с использованием
requests.get().
import requests
# Укажите настоящий URL и имя файла
url, filename = 'http://example.com/file.ext', 'downloaded_file.ext'
# Воспользуемся всей мощью Python
with requests.get(url, stream=True) as r, open(filename, 'wb') as f:
for chunk in r.iter_content(chunk_size=8192):
if chunk: # Нам важно экономить память!
f.write(chunk)
Этот код идеально подойдет для скачивания больших файлов благодаря стримингу данных. Наслаждайтесь удобством переноса файлов из облака на ваш рабочий стол!
Инструментарий Python для скачивания файлов
Python 3 обладает множеством удобных инструментов для загрузки файлов из интернета. Разнообразие возможностей просто поражает воображение! Будь то простое скачивание мелких файлов, работа с gzip-сжатием на лету или подходы для обратной совместимости – давайте рассмотрим их все.
Скачивание небольших файлов: быстро и без лишних заморочек
С маленькими файлами всё просто – ответ полностью помещается в память:
import requests
url = 'http://example.com/smallfile.ext'
r = requests.get(url)
with open('smallfile.ext', 'wb') as f:
f.write(r.content) # Весь код в одной строчке...
Этот подход идеален для маленьких файлов, но будьте осторожны с большими – память вашего компьютера не безгранична.
Классический вариант: urlretrieve или urlopen
Старожилы Python знакомы с
urllib.request.urlretrieve – он всё ещё рабочий:
import urllib.request
urlretrieve('http://example.com/legacyfile.ext', 'legacyfile.ext') # Дроверено временем
Если вы предпочитаете более современный подход и хотите избегать использования устаревших методов, используйте
urlopen в сочетании с
shutil.copyfileobj для потоковой загрузки:
import urllib.request
import shutil
with urllib.request.urlopen('http://example.com/file.ext') as response, \
open('file.ext', 'wb') as out_file:
shutil.copyfileobj(response, out_file) # Shutil – ваш незаметный помощник
Обработка ошибок: проверки и управление процессом
Для эстетичного представления ошибках давайте научимся их обрабатывать, осуществлять проверку статусных кодов ответов:
r = requests.get(url)
if r.status_code == 200:
with open('errorless_file.ext', 'wb') as f:
f.write(r.content)
else:
print("Скачивание не удалось: код состояния {}".format(r.status_code)) # Доступ закрыт!
Работа с сжатыми данными: распаковываем gzip
Если вы ожидаете получение сжатых данных, Python без проблем справится и с этой задачей:
import requests
import gzip
from io import BytesIO
response = requests.get(url)
compressed_file = BytesIO(response.content)
decompressed_file = gzip.GzipFile(fileobj=compressed_file)
# Сжатие нам не помеха, мы всё под силу!
with open('decompressed_file.ext', 'wb') as f:
shutil.copyfileobj(decompressed_file, f)
Сохранение, декодирование и упрощение
Ниже приводятся некоторые рекомендации, которые помогут вам более глубоко усвоить приемы загрузки файлов в Python:
Указание пути для загрузки:
Правильная организация – залог успеха:
import os
# Мы идем к своей цели
target_directory = '/path/to/directory'
filename = os.path.join(target_directory, 'file.ext')
with open(filename, 'wb') as f:
f.write(r.content)
Работа с байтами и кодировкой:
С байтовыми данными все просто, если вы знаете, как их декодировать:
binary_data = r.content
string_data = binary_data.decode('utf-8') # Преобразуем байтовые данные в 'utf-8'. Магия!
Простота и эффективность: wget
import wget
wget.download(url, 'simple_download.ext') # wget – наш невидимый герой
Визуализация
Попробуем визуализировать процесс скачивания файла из интернета с помощью Python 3:
Представьте файл как драгоценный подарок 🎁, спрятанный где-то в Интернете 🌐.
- Отправляем запрос
requests.get('🌐🔗🎁')и как бы отправляем вертолёт 🚁 за подарком.
- Вертолёт возвращает 🎁, завернутый в
r.content.
- Распаковываем 🎁, записывая
r.contentв файл.
В итоге 🎁 оказывается у вас на полке!
Сначала было: 🌐🔗🎁 В итоге: 🖥️💾🎁
Всего несколько строк кода – и весь мир Интернета у ваших ног!
Для любознательных программистов: Продвинутые аспекты
Для более сложных задач эти рекомендации могут оказаться весьма полезными:
Использование прокси:
Иногда ваши запросы могут потребовать использования прокси для обеспечения конфиденциальности или обхода сетевых ограничений:
proxies = {
'http': 'http://10.10.10.10:8000',
'https': 'https://10.10.10.10:8000',
}
response = requests.get(url, proxies=proxies)
Работа с большими файлами:
Для огромных файлов пошаговое скачивание и возможность возобновления загрузки позволяют экономить время и интернет-трафик:
chunk_size = 1024 # загружаем по кусочкам
offset = os.path.getsize(filename) if os.path.exists(filename) else 0 # можем продолжить в другой раз
headers = {'Range': f'bytes={offset}-'}
response = requests.get(url, headers=headers, stream=True)
# Продолжаем загрузку с места остановки
with open(filename, 'ab') as f: # 'ab' – позволяет продолжать запись в файл в бинарном режиме с места остановки
f.seek(offset)
for chunk in response.iter_content(chunk_size=chunk_size):
if chunk:
f.write(chunk)
Закрытие файлов: аккуратность и ответственность
Важно корректно закрывать файлы и потоки, чтобы предотвратить утечки:
from contextlib import closing
with closing(requests.get(url, stream=True)) as r, open(filename, 'wb') as f:
for chunk in r.iter_content(chunk_size=chunk_size):
if chunk: # Нам важна корректность работы
f.write(chunk)
Полезные материалы
- urllib.request — Расширяемая библиотека для открытия URL — Документация Python 3.12.1 — Подробная информация о
urllib.requestот официального источника.
- Requests: HTTP for Humans™ — Документация Requests 2.31.0 — Обширное руководство по использованию библиотеки Requests.
- Как осуществить базовую загрузку файла и сохранить его на диск с помощью Python? – Stack Overflow — Вопрос и ответ на Stack Overflow с примерами и опытом загрузки файлов в Python от других разработчиков.
- Руководство по библиотеке Requests в Python – Real Python — Обзор работы с сетевыми запросами в Python с использованием библиотеки Requests.
- Быстрое начало работы с Requests – Документация Requests 2.31.0 — Удобное руководство по основам использования библиотеки Requests.
- Учебник по работе с библиотекой Requests в Python: как отправлять запросы к веб-страницам, загружать изображения, отправлять данные, читать JSON и многое другое – YouTube — Обучающее видео по использованию HTTP-запросов с Python и библиотекой Requests.
- GitHub – psf/requests: Простая, но элегантная библиотека для работы с HTTP — Исходный код библиотеки. В этом разделе вы можете узнать больше об участии в разработке и доработке библиотеки Requests.
Антон Крылов
Python-разработчик