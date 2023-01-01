Скачивание .jar файла по URL из строки в Python 3.2.1

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Наиболее эффективный и простой подход к загрузке файлов в Python 3 можно осуществить с использованием requests.get() .

Python Скопировать код import requests # Укажите настоящий URL и имя файла url, filename = 'http://example.com/file.ext', 'downloaded_file.ext' # Воспользуемся всей мощью Python with requests.get(url, stream=True) as r, open(filename, 'wb') as f: for chunk in r.iter_content(chunk_size=8192): if chunk: # Нам важно экономить память! f.write(chunk)

Этот код идеально подойдет для скачивания больших файлов благодаря стримингу данных. Наслаждайтесь удобством переноса файлов из облака на ваш рабочий стол!

Инструментарий Python для скачивания файлов

Python 3 обладает множеством удобных инструментов для загрузки файлов из интернета. Разнообразие возможностей просто поражает воображение! Будь то простое скачивание мелких файлов, работа с gzip-сжатием на лету или подходы для обратной совместимости – давайте рассмотрим их все.

Скачивание небольших файлов: быстро и без лишних заморочек

С маленькими файлами всё просто – ответ полностью помещается в память:

Python Скопировать код import requests url = 'http://example.com/smallfile.ext' r = requests.get(url) with open('smallfile.ext', 'wb') as f: f.write(r.content) # Весь код в одной строчке...

Этот подход идеален для маленьких файлов, но будьте осторожны с большими – память вашего компьютера не безгранична.

Классический вариант: urlretrieve или urlopen

Старожилы Python знакомы с urllib.request.urlretrieve – он всё ещё рабочий:

Python Скопировать код import urllib.request urlretrieve('http://example.com/legacyfile.ext', 'legacyfile.ext') # Дроверено временем

Если вы предпочитаете более современный подход и хотите избегать использования устаревших методов, используйте urlopen в сочетании с shutil.copyfileobj для потоковой загрузки:

Python Скопировать код import urllib.request import shutil with urllib.request.urlopen('http://example.com/file.ext') as response, \ open('file.ext', 'wb') as out_file: shutil.copyfileobj(response, out_file) # Shutil – ваш незаметный помощник

Обработка ошибок: проверки и управление процессом

Для эстетичного представления ошибках давайте научимся их обрабатывать, осуществлять проверку статусных кодов ответов:

Python Скопировать код r = requests.get(url) if r.status_code == 200: with open('errorless_file.ext', 'wb') as f: f.write(r.content) else: print("Скачивание не удалось: код состояния {}".format(r.status_code)) # Доступ закрыт!

Работа с сжатыми данными: распаковываем gzip

Если вы ожидаете получение сжатых данных, Python без проблем справится и с этой задачей:

Python Скопировать код import requests import gzip from io import BytesIO response = requests.get(url) compressed_file = BytesIO(response.content) decompressed_file = gzip.GzipFile(fileobj=compressed_file) # Сжатие нам не помеха, мы всё под силу! with open('decompressed_file.ext', 'wb') as f: shutil.copyfileobj(decompressed_file, f)

Сохранение, декодирование и упрощение

Ниже приводятся некоторые рекомендации, которые помогут вам более глубоко усвоить приемы загрузки файлов в Python:

Указание пути для загрузки:

Правильная организация – залог успеха:

Python Скопировать код import os # Мы идем к своей цели target_directory = '/path/to/directory' filename = os.path.join(target_directory, 'file.ext') with open(filename, 'wb') as f: f.write(r.content)

Работа с байтами и кодировкой:

С байтовыми данными все просто, если вы знаете, как их декодировать:

Python Скопировать код binary_data = r.content string_data = binary_data.decode('utf-8') # Преобразуем байтовые данные в 'utf-8'. Магия!

Простота и эффективность: wget

Python Скопировать код import wget wget.download(url, 'simple_download.ext') # wget – наш невидимый герой

Визуализация

Попробуем визуализировать процесс скачивания файла из интернета с помощью Python 3:

Представьте файл как драгоценный подарок 🎁, спрятанный где-то в Интернете 🌐.

Отправляем запрос requests.get('🌐🔗🎁') и как бы отправляем вертолёт 🚁 за подарком. Вертолёт возвращает 🎁, завернутый в r.content . Распаковываем 🎁, записывая r.content в файл.

В итоге 🎁 оказывается у вас на полке!

Сначала было: 🌐🔗🎁 В итоге: 🖥️💾🎁

Всего несколько строк кода – и весь мир Интернета у ваших ног!

Для любознательных программистов: Продвинутые аспекты

Для более сложных задач эти рекомендации могут оказаться весьма полезными:

Использование прокси:

Иногда ваши запросы могут потребовать использования прокси для обеспечения конфиденциальности или обхода сетевых ограничений:

Python Скопировать код proxies = { 'http': 'http://10.10.10.10:8000', 'https': 'https://10.10.10.10:8000', } response = requests.get(url, proxies=proxies)

Работа с большими файлами:

Для огромных файлов пошаговое скачивание и возможность возобновления загрузки позволяют экономить время и интернет-трафик:

Python Скопировать код chunk_size = 1024 # загружаем по кусочкам offset = os.path.getsize(filename) if os.path.exists(filename) else 0 # можем продолжить в другой раз headers = {'Range': f'bytes={offset}-'} response = requests.get(url, headers=headers, stream=True) # Продолжаем загрузку с места остановки with open(filename, 'ab') as f: # 'ab' – позволяет продолжать запись в файл в бинарном режиме с места остановки f.seek(offset) for chunk in response.iter_content(chunk_size=chunk_size): if chunk: f.write(chunk)

Закрытие файлов: аккуратность и ответственность

Важно корректно закрывать файлы и потоки, чтобы предотвратить утечки:

Python Скопировать код from contextlib import closing with closing(requests.get(url, stream=True)) as r, open(filename, 'wb') as f: for chunk in r.iter_content(chunk_size=chunk_size): if chunk: # Нам важна корректность работы f.write(chunk)

Полезные материалы