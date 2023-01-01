Скачивание и распаковка .gz файла в Python: requests, shutil

Быстрый ответ

Для того, чтобы безопасно загрузить файл по http-адресу и сохранить его на диске, в Python, рекомендуется использовать библиотеку requests:

import requests

response = requests.get('http://example.com/file.txt')
response.raise_for_status()  # Если скрипт пришел до этой строки, значит, загрузка прошла успешно.🎉

with open('local_file.txt', 'wb') as file:
    file.write(response.content)

Приведенный выше код скачает файл с адреса 'http://example.com/file.txt' и сохранит его на вашем устройстве под именем 'local_file.txt'.

Как справиться с загрузкой больших файлов

В случае работы с большими файлами рекомендуется использовать потоковую загрузку, чтобы избежать перерасхода памяти:

import requests

response = requests.get('http://example.com/largefile.zip', stream=True)
response.raise_for_status()

with open('large_file.zip', 'wb') as file:
    for chunk in response.iter_content(chunk_size=8192):
        if chunk:
            file.write(chunk)

Данный подход позволяет загружать большие файлы, не расходуя избыточного объема памяти.

Обработка архивных файлов

Если вам нужно работать с файлом в формате .gz, модуль gzip сможет распаковать его после загрузки:

import gzip
import shutil

with gzip.open('file.gz', 'rb') as f_in:
    with open('file.txt', 'wb') as f_out:
        shutil.copyfileobj(f_in, f_out)

Выполнив это, gz-файл будет распакован и готов к использованию.

Продвинутое использование библиотеки

requests предоставляет множество дополнительных функций для совершенствования вашего кода, в том числе: обработку ошибок и использование сессий:

from requests.exceptions import HTTPError

try:
    with requests.Session() as session:
        response = session.get('http://example.com/file.txt')
        response.raise_for_status()  # Успешная загрузка файлов – непосредственная цель!

    # Здесь должен быть весь последующий код вашей программы...

except HTTPError as http_err:
    print(f'HTTP ошибка: {http_err}')  # Конкретизация сообщения об ошибке
except Exception as err:
    print(f'Ошибка: {err}')  # Осуществление широкого перехвата исключений для обеспечения стабильности кода

Визуализация

Загрузка файла: 💾 ↔️ 🌐

1. **Установка сетевого соединения:** `with urllib.request.urlopen('http://example.com/file') as response:`
2. **Чтение данных файла:** `data = response.read()`

Сохранение файла на диск: 💾 ↔️ 💻

1. **Создание локального файла:** `with open('downloaded_file', 'wb') as file:`
2. **Запись данных в файл:** `file.write(data)`

Подумайте о переменной data как о ценном ресурсе, который вы сначала загружаете из интернета (🌐) при помощи urllib.request, а затем сохраняете на своем устройстве (💻).

Альтернативы для профессионалов

Для упрощенной загрузки файлов вы можете использовать wget:

import wget

file_url = 'http://example.com/file.txt'
file_name = wget.download(file_url)

wget – это идеальный выбор для тех, кто ценит простоту и эффективность.

Манипуляции с изображениями при помощи PIL

Если вам необходимо работать с изображениями, рекомендуется воспользоваться библиотекой PIL:

from PIL import Image
import requests
from io import BytesIO

response = requests.get('http://example.com/image.png')
image = Image.open(BytesIO(response.content))
image.save('local_image.png')

Здесь все просто: изображение получено из интернета, обрабатывается и сохраняется.

Совместимость с версиями Python

Обеспечте совместимость с вашей версией Python. Для Python 3.x используйте urllib.request.urlretrieve:

import urllib.request

local_filename, headers = urllib.request.urlretrieve('http://example.com/file.txt')

Данный код прекрасно подходит для работы с последними версиями Python.

Оценка производительности кода с использованием профилирования

Нужно загрузить очень большой файл или делать это регулярно? Профилирование поможет обнаружить узкие места в коде:

import cProfile

def download_file(url):
    …

cProfile.run('download_file("http://example.com/largefile.zip")')

Профилирование поможет выявить и оптимизировать узкие места в вашем коде.

Платон Карпов

Python-инженер

