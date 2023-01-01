Скачивание и распаковка .gz файла в Python: requests, shutil

Быстрый ответ

Для того, чтобы безопасно загрузить файл по http-адресу и сохранить его на диске, в Python, рекомендуется использовать библиотеку requests :

Python Скопировать код import requests response = requests.get('http://example.com/file.txt') response.raise_for_status() # Если скрипт пришел до этой строки, значит, загрузка прошла успешно.🎉 with open('local_file.txt', 'wb') as file: file.write(response.content)

Приведенный выше код скачает файл с адреса 'http://example.com/file.txt' и сохранит его на вашем устройстве под именем 'local_file.txt' .

Как справиться с загрузкой больших файлов

В случае работы с большими файлами рекомендуется использовать потоковую загрузку, чтобы избежать перерасхода памяти:

Python Скопировать код import requests response = requests.get('http://example.com/largefile.zip', stream=True) response.raise_for_status() with open('large_file.zip', 'wb') as file: for chunk in response.iter_content(chunk_size=8192): if chunk: file.write(chunk)

Данный подход позволяет загружать большие файлы, не расходуя избыточного объема памяти.

Обработка архивных файлов

Если вам нужно работать с файлом в формате .gz , модуль gzip сможет распаковать его после загрузки:

Python Скопировать код import gzip import shutil with gzip.open('file.gz', 'rb') as f_in: with open('file.txt', 'wb') as f_out: shutil.copyfileobj(f_in, f_out)

Выполнив это, gz-файл будет распакован и готов к использованию.

Продвинутое использование библиотеки

requests предоставляет множество дополнительных функций для совершенствования вашего кода, в том числе: обработку ошибок и использование сессий:

Python Скопировать код from requests.exceptions import HTTPError try: with requests.Session() as session: response = session.get('http://example.com/file.txt') response.raise_for_status() # Успешная загрузка файлов – непосредственная цель! # Здесь должен быть весь последующий код вашей программы... except HTTPError as http_err: print(f'HTTP ошибка: {http_err}') # Конкретизация сообщения об ошибке except Exception as err: print(f'Ошибка: {err}') # Осуществление широкого перехвата исключений для обеспечения стабильности кода

Визуализация

Markdown Скопировать код Загрузка файла: 💾 ↔️ 🌐 1. **Установка сетевого соединения:** `with urllib.request.urlopen('http://example.com/file') as response:` 2. **Чтение данных файла:** `data = response.read()` Сохранение файла на диск: 💾 ↔️ 💻 1. **Создание локального файла:** `with open('downloaded_file', 'wb') as file:` 2. **Запись данных в файл:** `file.write(data)`

Подумайте о переменной data как о ценном ресурсе, который вы сначала загружаете из интернета (🌐) при помощи urllib.request , а затем сохраняете на своем устройстве (💻).

Альтернативы для профессионалов

Для упрощенной загрузки файлов вы можете использовать wget :

Python Скопировать код import wget file_url = 'http://example.com/file.txt' file_name = wget.download(file_url)

wget – это идеальный выбор для тех, кто ценит простоту и эффективность.

Манипуляции с изображениями при помощи PIL

Если вам необходимо работать с изображениями, рекомендуется воспользоваться библиотекой PIL :

Python Скопировать код from PIL import Image import requests from io import BytesIO response = requests.get('http://example.com/image.png') image = Image.open(BytesIO(response.content)) image.save('local_image.png')

Здесь все просто: изображение получено из интернета, обрабатывается и сохраняется.

Совместимость с версиями Python

Обеспечте совместимость с вашей версией Python. Для Python 3.x используйте urllib.request.urlretrieve :

Python Скопировать код import urllib.request local_filename, headers = urllib.request.urlretrieve('http://example.com/file.txt')

Данный код прекрасно подходит для работы с последними версиями Python.

Оценка производительности кода с использованием профилирования

Нужно загрузить очень большой файл или делать это регулярно? Профилирование поможет обнаружить узкие места в коде:

Python Скопировать код import cProfile def download_file(url): … cProfile.run('download_file("http://example.com/largefile.zip")')

Профилирование поможет выявить и оптимизировать узкие места в вашем коде.

