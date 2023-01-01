Сериализация и десериализация Enum в JSON на Python

Быстрый ответ

Для того, чтобы преобразовать Enum в JSON, необходимо создать собственный класс-кодировщик на базе JSONEncoder из модуля json :

Python Скопировать код import json from enum import Enum # Определение Enum class Color(Enum): RED = 'красный' GREEN = 'зелёный' BLUE = 'синий' # Кодировщик Enum class EnumEncoder(json.JSONEncoder): def default(self, obj): if isinstance(obj, Enum): return obj.value return super().default(obj) # Сериализация json_str = json.dumps(Color.RED, cls=EnumEncoder)

Такой подход позволяет сериализовать элемент перечисления, представляя его значение как строковый литерал.

Обеспечение уникальности элементов с помощью Enum

Чтобы гарантировать уникальность элементов перечисления, используйте декоратор @unique . Он предотвращает повторение значений в Enum:

Python Скопировать код from enum import Enum, unique @unique class UniqueColor(Enum): RED = 1 GREEN = 2 BLUE = 3

Выбор метода сериализации

Переводите Enum в строку с помощью json.dumps , передав в него параметр default=str . Этот подход прост и доступен для Python 3.7 и новее:

Python Скопировать код json_str = json.dumps(UniqueColor.RED, default=str) # Возвращает "1"

Для того, чтобы обеспечить числовое представление, используйте IntEnum , и Enum будет представлен в виде числа:

Python Скопировать код from enum import IntEnum class Color(IntEnum): RED = 1 GREEN = 2 BLUE = 3 json_str = json.dumps(Color.RED) # Возвращает "1"

Волшебство lambda

Применяйте функцию lambda в json.dumps для лаконичной сериализации значения Enum:

Python Скопировать код json_str = json.dumps(Color.RED, default=lambda x: x.value if isinstance(x, Enum) else str(x))

Декодирование Enums из JSON

Функция as_enum

Создайте функцию as_enum для обратного удобного преобразования JSON в Enum:

Python Скопировать код def as_enum(enum_class, value): if value in enum_class._value2member_map_: return enum_class(value) return value color = as_enum(Color, 'RED') # Преобразуется в Color.RED

Точность сериализации

Чтобы обеспечить точность сериализации Enum, выбирайте подходящий сериализатор, который будет корректно обрабатываться при обратном преобразовании.

Визуализация

Можно представить сериализацию элемента Enum в JSON как упаковку вещей для отпуска:

Markdown Скопировать код - 🧳 Чемодан = **Enum**: вмещает все элементы перечисления. - 👕 Предметы одежды = **Элементы Enum**: каждый из них представляет собой отдельный элемент перечисления.

Процесс сериализации:

Markdown Скопировать код 1. 🖐️ Выбираем предмет. 2. 🔄 Складываем его. 3. 🏷️ Снабжаем меткой. 4. 🧳 Размещаем в чемодане.

Чемодан (🧳) символизирует JSON, в котором место найдут все элементы Enum.

