Сериализация Decimal в JSON в Python без потери точности

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для сериализации объекта Decimal в формат JSON на Python примените пользовательский кодировщик, основанный на классе json.JSONEncoder . Переопределите метод default , преобразуя Decimal в строку для сохранения точности чисел. Ниже приведен пример такой реализации:

Python Скопировать код import json from decimal import Decimal class DecimalEncoder(json.JSONEncoder): def default(self, obj): if isinstance(obj, Decimal): return str(obj) return super().default(obj) json_data = json.dumps({'value': Decimal('12.34')}, cls=DecimalEncoder) print(json_data) # {"value": "12.34"}

Данный код обеспечит корректную сериализацию данных в формате JSON, сохраняя точность значений Decimal .

Решение сложных задач сериализации

Затрагивая тему сериализации в JSON, стоит обратить внимание на некоторые сложности. Например:

Округление Decimal до определенного числа знаков после запятой. Преобразование Decimal в другие форматы, такие как валюту или проценты. Оптимизация сериализации при работе с большими объемами данных.

Для таких сценариев можно создать дополненный DecimalEncoder :

Python Скопировать код class AdvancedDecimalEncoder(json.JSONEncoder): def default(self, obj): if isinstance(obj, Decimal): return f"{obj:.2f}" # Задаём число знаков после запятой в соответствии с потребностями return super().default(obj)

Визуализация

Попробуем приготовить что-то впечатляющее – JSON с сериализованными Decimal:

Что нам потребуется:

Объекты Decimal

Функция json.dumps()

Пользовательский класс сериализации (наследник json.JSONEncoder )

Алгоритм действий:

Готовим объекты Decimal.

Python Скопировать код from decimal import Decimal

Создаём наш собственный JSONEncoder, который умеет работать с Decimal.

Python Скопировать код class CustomEncoder(json.JSONEncoder): def default(self, obj): if isinstance(obj, Decimal): return str(obj) return super().default(obj)

Включаем json.dumps() , и готово!

Python Скопировать код json.dumps(Decimal('3.14'), cls=CustomEncoder) # Результат: "3.14"

Теперь Decimal полностью совместимы с форматом JSON и готовы к онлайн-передаче.

Добавление обработки ошибок и оптимизации передачи данных

Не забывайте о тонкостях, таких как обработка непредвиденных ошибок: что делать при несериализуемых объектах или как обрабатывать вложенные Decimals.

Также, учитывая передачу данных через сеть, стоит оптимизировать размеры ваших сообщений, сериализуя Decimals в строки.

Точная сериализация Decimals с помощью simplejson

Для точной сериализации Decimal используйте библиотеку simplejson с параметром use_decimal установленным в True . Это особенно актуально в финансовой сфере и научных вычислениях.

Гид по продвинутой сериализации от А до Я

Django приложения: опыт из первых рук

В Django-приложениях сериализация играет ключевую роль при работе с полями типа Decimal. С версии Django 1.7.x модели с Decimal полями можно без труда сериализовать с помощью model_to_dict и DjangoJSONEncoder .

Python Скопировать код from django.core.serializers.json import DjangoJSONEncoder from django.forms.models import model_to_dict from myapp.models import MyModel instance = MyModel.objects.get(id=123) dict_instance = model_to_dict(instance) json_data = json.dumps(dict_instance, cls=DjangoJSONEncoder)

Этот метод сохраняет точность Decimal, используя возможности Django для оптимизации.

Обработка Decimals как float

Будьте осторожны при обработке Decimals как float , так как это может привести к потере точности. Если точность для вас критична, лучше сериализовать Decimals в виде строк.

Встречайте, дракон под названием simplejson

simplejson предлагает мощные инструменты для работы с числами в JSON и часто вводит инновации, которые впоследствии становятся частью стандартной библиотеки Python.

