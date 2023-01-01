Секвенциальная печать в одну строку в скрипте: как решить#Автоматизация и скрипты
Быстрый ответ
Python 3 и более новые версии: используйте
print(…, end='') для этого. Параметр
end='' позволяет не выполнять автоматического перехода на новую строку после вывода.
print("Привет", end=' ')
print("Мир")
Таким образом, результат:
Привет Мир будет выведен в одну строчку. Наслаждайтесь! 🐳
Вывод без перехода на новую строку в Python 3
В Python 3, параметр
end функции
print() указывает, какой символ будет добавляться в конце каждого вывода. По умолчанию используется символ
\n, что означает переход на новую строку. Если необходимо осуществить вывод без перехода на новую строку, используйте пустую строку в качестве
end (
'').
print("Первый вызов print", end='')
print(" Второй вызов print")
Опция
Функция
print() по умолчанию буферизует вывод, из-за чего при итеративном выводе могут возникать задержки. Для немедленной очистки буфера можно использовать параметр
flush=True.
print("Обработка...", end="", flush=True)
Так, проблемы с буферизацией никогда не заставят вас ждать! 💪
Вывод без перехода на новую строку в Python 2
Если вы работаете с Python 2, то для удаления автоматического перевода на новую строку достаточно добавить запятую в конце оператора
print "Обработка...",
Таким образом удаляется переход на новую строку, одновременно добавляя пробел в конце, как выражение того, что Python 2 говорит нам: "Примите это, как компенсацию за непередовую версию".
Применение
Для полного контроля над выводом, а также чтобы предотвратить добавление пробела в Python 2, следует использовать
sys.stdout.write(). Для немедленного вывода результата примените
sys.stdout.flush().
import sys
sys.stdout.write("Обработка...")
sys.stdout.flush()
Возврат каретки для перезаписи последнего вывода
Символ возврата каретки (
"\r") позволяет перезаписать последний вывод. Это особенно полезно при создании индикаторов выполнения задач или анимированных часов.
print("3...2...1... Подождите, давайте начнем снова!", end="\r")
Это словно карточка из "Монополии" — "Выйдите из тюрьмы бесплатно", когда нужно быстро исправить ошибку.
Визуализация
Каждый вызов функции
print() можно сравнить с добавлением товара в корзину покупок 🛒. Применение параметра
end аналогично заданию: "Я ещё не завершил!"
print("🍏", end='') # Добавляем в корзину яблоко
print("🍌", end='') # Кладём в корзину банан, но пока не заканчиваем покупки
print("🍓") # И в завершение добавляем клубнику – покупки совершены
Такой процесс покупок выглядит следующим образом:
Изначально: 🛒
Шаг 1: 🛒🍏
Шаг 2: 🛒🍏🍌
Результат: 🛒🍏🍌🍓
Использование символа "забой" при выводе
При посимвольном выводе вы можете использовать
'\x08' для возвращения на шаг назад. Это схоже с действием
Ctrl + Z при программировании.
import time
print("Загрузка", end='')
for _ in range(10):
print('.', end='', flush=True)
time.sleep(0.5) # Отдыхаем полсекунды
print('\x08', end='', flush=True) # Упс, ошибка! Используем забой
Создание пользовательских последовательностей вывода
Если функционал
print() не обеспечивает необходимый уровень контроля, используйте
sys.stdout.write() и
'\r' для создания своих собственных последовательностей вывода.
import sys
sys.stdout.write("Загрузка...\r")
Сергей Тарасов
инженер 3D-печати