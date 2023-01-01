Секвенциальная печать в одну строку в скрипте: как решить

Быстрый ответ

Python 3 и более новые версии: используйте print(…, end='') для этого. Параметр end='' позволяет не выполнять автоматического перехода на новую строку после вывода.

Python Скопировать код print("Привет", end=' ') print("Мир")

Таким образом, результат: Привет Мир будет выведен в одну строчку. Наслаждайтесь! 🐳

Вывод без перехода на новую строку в Python 3

В Python 3, параметр end функции print() указывает, какой символ будет добавляться в конце каждого вывода. По умолчанию используется символ

, что означает переход на новую строку. Если необходимо осуществить вывод без перехода на новую строку, используйте пустую строку в качестве end ( '' ).

Python Скопировать код print("Первый вызов print", end='') print(" Второй вызов print")

Опция

Функция print() по умолчанию буферизует вывод, из-за чего при итеративном выводе могут возникать задержки. Для немедленной очистки буфера можно использовать параметр flush=True .

Python Скопировать код print("Обработка...", end="", flush=True)

Так, проблемы с буферизацией никогда не заставят вас ждать! 💪

Вывод без перехода на новую строку в Python 2

Если вы работаете с Python 2, то для удаления автоматического перевода на новую строку достаточно добавить запятую в конце оператора print .

Python Скопировать код print "Обработка...",

Таким образом удаляется переход на новую строку, одновременно добавляя пробел в конце, как выражение того, что Python 2 говорит нам: "Примите это, как компенсацию за непередовую версию".

Применение

Для полного контроля над выводом, а также чтобы предотвратить добавление пробела в Python 2, следует использовать sys.stdout.write() . Для немедленного вывода результата примените sys.stdout.flush() .

Python Скопировать код import sys sys.stdout.write("Обработка...") sys.stdout.flush()

Возврат каретки для перезаписи последнего вывода

Символ возврата каретки ( "\r" ) позволяет перезаписать последний вывод. Это особенно полезно при создании индикаторов выполнения задач или анимированных часов.

Python Скопировать код print("3...2...1... Подождите, давайте начнем снова!", end="\r")

Это словно карточка из "Монополии" — "Выйдите из тюрьмы бесплатно", когда нужно быстро исправить ошибку.

Визуализация

Каждый вызов функции print() можно сравнить с добавлением товара в корзину покупок 🛒. Применение параметра end аналогично заданию: "Я ещё не завершил!"

Python Скопировать код print("🍏", end='') # Добавляем в корзину яблоко print("🍌", end='') # Кладём в корзину банан, но пока не заканчиваем покупки print("🍓") # И в завершение добавляем клубнику – покупки совершены

Такой процесс покупок выглядит следующим образом:

Markdown Скопировать код Изначально: 🛒 Шаг 1: 🛒🍏 Шаг 2: 🛒🍏🍌 Результат: 🛒🍏🍌🍓

Использование символа "забой" при выводе

При посимвольном выводе вы можете использовать '\x08' для возвращения на шаг назад. Это схоже с действием Ctrl + Z при программировании.

Python Скопировать код import time print("Загрузка", end='') for _ in range(10): print('.', end='', flush=True) time.sleep(0.5) # Отдыхаем полсекунды print('\x08', end='', flush=True) # Упс, ошибка! Используем забой

Создание пользовательских последовательностей вывода

Если функционал print() не обеспечивает необходимый уровень контроля, используйте sys.stdout.write() и '\r' для создания своих собственных последовательностей вывода.

Python Скопировать код import sys sys.stdout.write("Загрузка...\r")

