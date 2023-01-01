Счет уникальных слов в списке в Python: решение

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для подсчёта частоты повторений элементов в списке используется класс Counter из модуля collections :

Python Скопировать код from collections import Counter counts = Counter(['яблоко', 'банан', 'яблоко', 'апельсин', 'банан', 'яблоко']) print(counts) # Counter({'яблоко': 3, 'банан': 2, 'апельсин': 1})

Если вы хотите узнать количество уникальных элементов, используйте функцию set() в сочетании с Counter :

Python Скопировать код unique_counts = Counter(set(['яблоко', 'банан', 'яблоко', 'апельсин', 'банан', 'яблоко'])) print(unique_counts) # Counter({'яблоко': 1, 'банан': 1, 'апельсин': 1})

Подсчёт с использованием numpy

Модуль numpy полезен при работе с числовыми массивами. Функция unique предоставляет нужную нам функциональность:

Python Скопировать код import numpy as np data = np.array(['яблоко', 'банан', 'яблоко', 'апельсин', 'банан', 'яблоко']) values, counts = np.unique(data, return_counts=True) print(dict(zip(values, counts))) # {'яблоко': 3, 'банан': 2, 'апельсин': 1}

Ввод данных пользователем и использование Counter

Чтобы подсчитать слова, введённые пользователем до того, как он введёт пустую строку, выполните:

Python Скопировать код words = [] while (user_input := input("Введите слово (оставьте строку пустой для завершения): ")) != "": words.append(user_input) print(Counter(words)) # Теперь слова подсчитаны...

Обратите внимание, что для Python 3 требуется использовать функцию input .

Визуализация

Представим, что вы находитесь в супермаркете и ваша корзина для покупок выглядит так:

Фрукт Количество 🍎 Яблоко 2 🍌 Банан 2 🍇 Виноград 3

Для подсчета каждого фрукта вы можете использовать Counter следующим образом:

Python Скопировать код fruit_tally = Counter(['🍎', '🍌', '🍇', '🍌', '🍎', '🍇', '🍇'])

🛒✅🍎🍌🍇

Эффективность и продвинутые методы

Управление памятью при обработке больших наборов данных

Столкнулись с огромным списком? Counter эффективен, но использование len(set(list)) может сэкономить память при подсчете уникальных элементов.

Улучшаем производительность с помощью списочных включений

Списочные включения – мощное средство Python-программиста. Их можно использовать вместе с Counter для фильтрации:

Python Скопировать код comprehended_counts = Counter(x.lower() for x in ['APPLE', 'apple', 'Orange', 'ORANGE', 'BANANA']) print(comprehended_counts) # Никогда не забывайте о силе нижнего регистра!

Работа с табличными данными? Используйте pandas

Метод pandas.Series.value_counts эффективно подсчитывает вхождения в таблично-представленных данных:

Python Скопировать код import pandas as pd fruits_series = pd.Series(['яблоко', 'банан', 'яблоко', 'апельсин', 'банан', 'яблоко']) print(fruits_series.value_counts()) # Проанализировать чек из продуктового магазина?

Усиленный подсчёт с использованием словарного включения

Для управления подсчетом можно использовать словарные включения:

Python Скопировать код fruit_list = ['яблоко', 'банан', 'яблоко', 'апельсин', 'банан', 'яблоко'] fruit_count = {x: fruit_list.count(x) for x in set(fruit_list)} print(fruit_count) # Подсчитываем: один, два, три...

Полезные материалы