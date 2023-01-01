Решение UnicodeEncodeError при парсинге сайтов на Python

Быстрый ответ

Если хотите избежать ошибки UnicodeEncodeError при работе с файлами, используйте кодировку UTF-8:

Python Скопировать код with open('file.txt', 'w', encoding='utf-8') as f: f.write("Вот они, символы Unicode во всей их красе. 💫")

С использованием этого подхода вы можете быть уверены, что символы Unicode будут обрабатываться правильно и ошибки, связанные с charmap, не произойдут.

Познай своего врага: charmap и кодировки

Чтобы лучше понять природу ошибки UnicodeEncodeError , в основе которой лежат понятия Unicode и кодировок. Эта ошибка появляется, когда Python пытается выполнять операции с кодировкой, которая не поддерживает некоторые символы. UTF-8 – это универсальный кодек среди кодировок, который поддерживает богатый набор символов различных письменных систем.

Python 2: Старая школа

Python 2 часто был не слишком удобен в обращении с Unicode. Решение проблемы с кодировкой в этой версии подразумевает использование модуля io :

Python Скопировать код import io # Комментарий: Как сделать Python 2 дружественным к Unicode with io.open('file.txt', 'w', encoding='utf-8') as file: file.write(u'Теперь я пишу на универсальном языке.')

Скрытые операции: Настройка переменной окружения Python

Вы можете незаметно настроить переменную окружения PYTHONIOENCODING на utf-8 , чтобы по умолчанию использовать эту кодировку для потоков ввода/вывода. Это похоже на тайное проникновение в ядро настроек Python.

Python 3: Шаг вперед

Python 3 позволяет динамически менять настройки стандартных потоков без необходимости перезагрузки интерпретатора:

Python Скопировать код import sys # Комментарий: Управление настройками системы в Python sys.stdin.reconfigure(encoding='utf-8') sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8')

Столкновение с необычным: Альтернативные кодировки

Несмотря на широкое распространение UTF-8, в некоторых случаях могут потребоваться другие кодировки. Изучите требования к вашему проекту и подберите подходящую кодировку, совместимую с выбранной системой символов.

Python Скопировать код open('zazhigalka_dinozavra.txt', 'w', encoding='cp1252') # Комментарий: Возвращение в 90-е годы!

Дикий Интернет: Проблемы кодировки при веб-скрапинге

Веб-скрапинг без правильной кодировки может быть похож на родео. Всегда преобразуйте ответ сразу после получения:

Python Скопировать код scraped_content = response.content.decode('utf-8').encode('utf-8') # Комментарий: Веб-скрепинг как боевик: одна кодировка за раз

Политика платформ: Различия кроссплатформенности

Различные платформы используют разные стандартные кодировки. Например, Windows часто оперирует кодировкой cp1252 . Учтите это, чтобы обеспечить максимальную совместимость вашего кода с различными системами.

Визуализация

Представьте себе, что ваш Python-скрипт — это машинист (👨‍💼), который должен переписать экзотический манускрипт (📜):

Python Скопировать код # Комментарий: Скрипт, переписывающий манускрипт. *Шум печатающего устройства* transcribed = manuscript.encode('charmap')

Машинист столкнулся с необычными символами (🈵🛸):

Markdown Скопировать код UnicodeEncodeError: 'charmap' codec can't encode characters 🈵🛸

Почему? Потому что на клавиатуре машиниста (⌨️) нет нужных клавиш!

Markdown Скопировать код | Клавиша Машинки | Символ | Может Кодировать? | | ---------------- | ------ | ----------------- | | A | A | ✅ | | B | B | ✅ | | ... | ... | ... | | 🈵 | ???? | ❌ (О нет!) | | 🛸 | ???? | ❌ (Что за невезение!) |

Что делать? Нужно использовать особое устройство для печати, то есть новую версию Python-скрипта (2.0⚡️), которая способна обрабатывать ВСЕ символы (utf-8)!

Столкновение с другими драконами: Дополнительные сценарии и решения

Загадочные дела: Воспроизведение проблем с кодировкой

Для упрощения процесса поиска и устранения ошибок кодировки попробуйте воссоздать проблему, используя определённую кодировку, например, windows-1252 :

Python Скопировать код with open('file.txt', 'w', encoding='windows-1252') as file: file.write('Быстрая коричневая 🦊 произнесла ǪǬǮ.')

Хранитель Галактики Данных: Кодировка при обмене данными

При передаче данных важно обеспечить согласованность кодировки между системами. Не забывайте об этом, отправляя данные в формате JSON:

Python Скопировать код import json # Комментарий: JSON, универсальный язык Интернета data = {'message': '¡Hola, mundo!'} json_data = json.dumps(data).encode('utf-8') send_to_server(json_data) # Комментарий: данные отправлены...

PYTHONLEGACYWINDOWSSTDIO: Наследие, о котором редко вспоминают

История иногда возвращает нас к решениям прошлых лет. Для Python версии 3.6 и выше переменная окружения PYTHONLEGACYWINDOWSSTDIO может помочь решить проблемы старой консоли, связанные с кодировкой UTF-8:

shell Скопировать код set PYTHONLEGACYWINDOWSSTDIO=1

Подземелья и базы данных: Работа с Unicode

При работе с базами данных проверяйте, чтобы настройки кодировки соединения соответствовали символам, которые вы записываете или извлекаете.

Python Скопировать код db_connection.set_charset('utf8mb4') # Комментарий: "*Данные проникают в мир баз данных*", голосом диктора

