Решение UnicodeEncodeError при парсинге сайтов на Python
Быстрый ответ
Если хотите избежать ошибки UnicodeEncodeError при работе с файлами, используйте кодировку UTF-8:
with open('file.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:
f.write("Вот они, символы Unicode во всей их красе. 💫")
С использованием этого подхода вы можете быть уверены, что символы Unicode будут обрабатываться правильно и ошибки, связанные с charmap, не произойдут.
Познай своего врага: charmap и кодировки
Чтобы лучше понять природу ошибки
UnicodeEncodeError, в основе которой лежат понятия Unicode и кодировок. Эта ошибка появляется, когда Python пытается выполнять операции с кодировкой, которая не поддерживает некоторые символы. UTF-8 – это универсальный кодек среди кодировок, который поддерживает богатый набор символов различных письменных систем.
Python 2: Старая школа
Python 2 часто был не слишком удобен в обращении с Unicode. Решение проблемы с кодировкой в этой версии подразумевает использование модуля
io:
import io # Комментарий: Как сделать Python 2 дружественным к Unicode
with io.open('file.txt', 'w', encoding='utf-8') as file:
file.write(u'Теперь я пишу на универсальном языке.')
Скрытые операции: Настройка переменной окружения Python
Вы можете незаметно настроить переменную окружения PYTHONIOENCODING на
utf-8, чтобы по умолчанию использовать эту кодировку для потоков ввода/вывода. Это похоже на тайное проникновение в ядро настроек Python.
Python 3: Шаг вперед
Python 3 позволяет динамически менять настройки стандартных потоков без необходимости перезагрузки интерпретатора:
import sys # Комментарий: Управление настройками системы в Python
sys.stdin.reconfigure(encoding='utf-8')
sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8')
Столкновение с необычным: Альтернативные кодировки
Несмотря на широкое распространение UTF-8, в некоторых случаях могут потребоваться другие кодировки. Изучите требования к вашему проекту и подберите подходящую кодировку, совместимую с выбранной системой символов.
open('zazhigalka_dinozavra.txt', 'w', encoding='cp1252') # Комментарий: Возвращение в 90-е годы!
Дикий Интернет: Проблемы кодировки при веб-скрапинге
Веб-скрапинг без правильной кодировки может быть похож на родео. Всегда преобразуйте ответ сразу после получения:
scraped_content = response.content.decode('utf-8').encode('utf-8') # Комментарий: Веб-скрепинг как боевик: одна кодировка за раз
Политика платформ: Различия кроссплатформенности
Различные платформы используют разные стандартные кодировки. Например, Windows часто оперирует кодировкой
cp1252. Учтите это, чтобы обеспечить максимальную совместимость вашего кода с различными системами.
Визуализация
Представьте себе, что ваш Python-скрипт — это машинист (👨💼), который должен переписать экзотический манускрипт (📜):
# Комментарий: Скрипт, переписывающий манускрипт. *Шум печатающего устройства*
transcribed = manuscript.encode('charmap')
Машинист столкнулся с необычными символами (🈵🛸):
UnicodeEncodeError: 'charmap' codec can't encode characters 🈵🛸
Почему? Потому что на клавиатуре машиниста (⌨️) нет нужных клавиш!
| Клавиша Машинки | Символ | Может Кодировать? |
| ---------------- | ------ | ----------------- |
| A | A | ✅ |
| B | B | ✅ |
| ... | ... | ... |
| 🈵 | ???? | ❌ (О нет!) |
| 🛸 | ???? | ❌ (Что за невезение!) |
Что делать? Нужно использовать особое устройство для печати, то есть новую версию Python-скрипта (2.0⚡️), которая способна обрабатывать ВСЕ символы (utf-8)!
Столкновение с другими драконами: Дополнительные сценарии и решения
Загадочные дела: Воспроизведение проблем с кодировкой
Для упрощения процесса поиска и устранения ошибок кодировки попробуйте воссоздать проблему, используя определённую кодировку, например,
windows-1252:
with open('file.txt', 'w', encoding='windows-1252') as file:
file.write('Быстрая коричневая 🦊 произнесла ǪǬǮ.')
Хранитель Галактики Данных: Кодировка при обмене данными
При передаче данных важно обеспечить согласованность кодировки между системами. Не забывайте об этом, отправляя данные в формате JSON:
import json # Комментарий: JSON, универсальный язык Интернета
data = {'message': '¡Hola, mundo!'}
json_data = json.dumps(data).encode('utf-8')
send_to_server(json_data) # Комментарий: данные отправлены...
PYTHONLEGACYWINDOWSSTDIO: Наследие, о котором редко вспоминают
История иногда возвращает нас к решениям прошлых лет. Для Python версии 3.6 и выше переменная окружения
PYTHONLEGACYWINDOWSSTDIO может помочь решить проблемы старой консоли, связанные с кодировкой UTF-8:
set PYTHONLEGACYWINDOWSSTDIO=1
Подземелья и базы данных: Работа с Unicode
При работе с базами данных проверяйте, чтобы настройки кодировки соединения соответствовали символам, которые вы записываете или извлекаете.
db_connection.set_charset('utf8mb4') # Комментарий: "*Данные проникают в мир баз данных*", голосом диктора
Антон Крылов
Python-разработчик