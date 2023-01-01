Решение SyntaxError при pip install в Python shell#Основы Python #Виртуальные окружения (venv/poetry) #pip и зависимости
Быстрый ответ
Команда
pip install предназначена для выполнения в командной строке операционной системы, а не внутри кода Python. Чтобы установить пакет, откройте терминал и введите:
pip install имя_пакета
Вместо
имя_пакета укажите актуальное наименование нужного вам пакета. Если попытаться выполнить
pip install внутри интерпретатора Python, то возникнет SyntaxError, поскольку данная команда интерпретируется как синтаксис языка Python.
Как отличить: Командная строка и Интерпретатор Python
Интерпретатор Python и командная строка – это разные среды, каждая из которых предназначена для своего рода задач.
- Интерпретатор Python — это место, где вы можете написать и попробовать код Python.
- Командная строка — это контекст, предназначенный для выполнения системных команд, таких как
pip install имя_пакета.
Если у вас установлено несколько версий Python, то для обозначения версии, с которой будет работать pip, применяйте:
Для Python версии 3.x:
python3 -m pip install имя_пакета
Для Python версии 2.x:
python2 -m pip install имя_пакета
Для выполнения
pip install внутри Python-скрипта можно использовать модуль
subprocess:
import subprocess
subprocess.check_call(['pip', 'install', 'имя_пакета'])
Визуализация
Воспринимайте среду Python как отдельный остров, а pip – как небольшую лодку:
Запуск
pip из командной строки:
🛥️🏝️: "pip install пакет"
👉 Вы, как пользователь, отправляете лодку (команда pip) к острову (среда Python) для доставки новых материалов (пакетов).
Попытка использовать
pip install внутри Python-скрипта:
>>> 🛥️ sail_to("pip install пакет")
SyntaxError: неверный синтаксис
🏖️ Попытка вызвать лодку, уже находящуюся на острове, чтобы привезти что-то новое на тот же остров, — нелогичная. Вам доступно только то, что уже было привезено (импортировать и использовать пакеты в скрипте).
Особенности работы с pip
Версия pip, начиная с
10.x, позволяет использовать модуль
pip._internal для программного использования его возможностей:
import pip._internal as pip
Напоминаю:
- Такой подход подвергается критике в связи с возможной нестабильностью внутреннего API pip, который может меняться с выпуском новых версий.
- Если при работе с pip возникают ошибки, связанные с файлом
__main__.py, убедитесь, что переменная среды PATH настроена правильно, и Python, а также pip, установлены должным образом.
Подробнее о проблемах с обновлением pip и решении связанных с этим проблем можно узнать из issue #7498!
Синтаксис — ваш союзник (при условии правильного применения)
Будьте внимательны при использовании синтаксиса независимо от того, являетесь ли вы Python-разработчиком или экспертом по pip. Правильное применение синтаксиса открывает огромные возможности:
Командная строка ожидает следующего ввода:
pip install имя_пакета
Код внутри интерпретатора Python не будет функционировать при таком вводе:
# Это неверно и не будет работать!
pip install имя_пакета
SyntaxError: неверный синтаксис
Применение опций, таких как
--help, в интерпретаторе Python также некорректно:
# В интерпретаторе Python этот код вызовет ошибку.
pip --help
SyntaxError: неверный синтаксис
Полезные материалы
- Официальное руководство по установке pip — первоисточник информации о установке pip.
- Руководство от Python по упаковке и установке пакетов — подробное пошаговое описание использования pip для установки пакетов.
- Документация модуля subprocess Python для выполнения системных команд — как использовать pip в качестве системной команды в скрипте на Python.
- Виртуальные среды в Python — изоляция рабочей среды с помощью виртуальных сред Python.
- Подробное руководство по Pip от Real Python — всё, что вам нужно знать о pip.
- Официальные часто задаваемые вопросы Python — ответы на вопросы о взаимодействии с пакетами Python и pip.
- Как применять pip в вашем проекте — советы по использованию pip в коде программы.
Агата Суркова
разработчик API