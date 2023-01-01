Решение SyntaxError при pip install в Python shell

#Основы Python  #Виртуальные окружения (venv/poetry)  #pip и зависимости  
Быстрый ответ

Команда pip install предназначена для выполнения в командной строке операционной системы, а не внутри кода Python. Чтобы установить пакет, откройте терминал и введите:

Bash
Скопировать код
pip install имя_пакета

Вместо имя_пакета укажите актуальное наименование нужного вам пакета. Если попытаться выполнить pip install внутри интерпретатора Python, то возникнет SyntaxError, поскольку данная команда интерпретируется как синтаксис языка Python.

Как отличить: Командная строка и Интерпретатор Python

Интерпретатор Python и командная строка – это разные среды, каждая из которых предназначена для своего рода задач.

  • Интерпретатор Python — это место, где вы можете написать и попробовать код Python.
  • Командная строка — это контекст, предназначенный для выполнения системных команд, таких как pip install имя_пакета.

Если у вас установлено несколько версий Python, то для обозначения версии, с которой будет работать pip, применяйте:

Для Python версии 3.x:

Bash
Скопировать код
python3 -m pip install имя_пакета

Для Python версии 2.x:

Bash
Скопировать код
python2 -m pip install имя_пакета

Для выполнения pip install внутри Python-скрипта можно использовать модуль subprocess:

Python
Скопировать код
import subprocess
subprocess.check_call(['pip', 'install', 'имя_пакета'])

Визуализация

Воспринимайте среду Python как отдельный остров, а pip – как небольшую лодку:

Запуск pip из командной строки:

Bash
Скопировать код
🛥️🏝️: "pip install пакет"

👉 Вы, как пользователь, отправляете лодку (команда pip) к острову (среда Python) для доставки новых материалов (пакетов).

Попытка использовать pip install внутри Python-скрипта:

Python
Скопировать код
>>> 🛥️ sail_to("pip install пакет")
SyntaxError: неверный синтаксис

🏖️ Попытка вызвать лодку, уже находящуюся на острове, чтобы привезти что-то новое на тот же остров, — нелогичная. Вам доступно только то, что уже было привезено (импортировать и использовать пакеты в скрипте).

Особенности работы с pip

Версия pip, начиная с 10.x, позволяет использовать модуль pip._internal для программного использования его возможностей:

Python
Скопировать код
import pip._internal as pip

Напоминаю:

  1. Такой подход подвергается критике в связи с возможной нестабильностью внутреннего API pip, который может меняться с выпуском новых версий.
  2. Если при работе с pip возникают ошибки, связанные с файлом __main__.py, убедитесь, что переменная среды PATH настроена правильно, и Python, а также pip, установлены должным образом.

Подробнее о проблемах с обновлением pip и решении связанных с этим проблем можно узнать из issue #7498!

Синтаксис — ваш союзник (при условии правильного применения)

Будьте внимательны при использовании синтаксиса независимо от того, являетесь ли вы Python-разработчиком или экспертом по pip. Правильное применение синтаксиса открывает огромные возможности:

Командная строка ожидает следующего ввода:

Bash
Скопировать код
pip install имя_пакета

Код внутри интерпретатора Python не будет функционировать при таком вводе:

Python
Скопировать код
# Это неверно и не будет работать!
pip install имя_пакета
SyntaxError: неверный синтаксис

Применение опций, таких как --help, в интерпретаторе Python также некорректно:

Python
Скопировать код
# В интерпретаторе Python этот код вызовет ошибку.
pip --help
SyntaxError: неверный синтаксис

Полезные материалы

  1. Официальное руководство по установке pip — первоисточник информации о установке pip.
  2. Руководство от Python по упаковке и установке пакетов — подробное пошаговое описание использования pip для установки пакетов.
  3. Документация модуля subprocess Python для выполнения системных команд — как использовать pip в качестве системной команды в скрипте на Python.
  4. Виртуальные среды в Python — изоляция рабочей среды с помощью виртуальных сред Python.
  5. Подробное руководство по Pip от Real Python — всё, что вам нужно знать о pip.
  6. Официальные часто задаваемые вопросы Python — ответы на вопросы о взаимодействии с пакетами Python и pip.
  7. Как применять pip в вашем проекте — советы по использованию pip в коде программы.
Агата Суркова

разработчик API

