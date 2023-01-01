Решение: "ssl module in Python is not available" при pip3 установке#Основы Python #pip и зависимости #Установка софта
Быстрый ответ
Для устранения ошибки "ssl-модуль в Python не доступен" потребуется переустановить Python с включенной поддержкой SSL. Вы можете выполнить это с помощью следующих команд:
Для Ubuntu/Debian:
sudo apt-get install --reinstall python3-openssl
Для macOS:
brew reinstall python
Для Windows рекомендуется скачать установщик Python с официального сайта python.org и при установке выбрать опцию "Добавить Python в PATH".
Визуализация
Давайте наглядно визуализируем ошибку "ssl-модуль в Python недоступен":
👨💻 --> 📦🔒 --> 🚫 "ssl-модуль недоступен"
Наличие SSL-модуля указывает на полноту набора инструментов:
Ожидаемый Набор Инструментов: [🔨, 🪛, 🔧, 🔒(SSL)]
Текущий Набор Инструментов: [🔨, 🪛, 🔧, без 🔒]
Результат: 🚫 – Установка прервана
После активации SSL-модуля:
Текущий Набор Инструментов: [🔨, 🪛, 🔧, с 🔒(SSL)]
Итог: 👨💻 --> 📦🔒 --> ✅ – Установка прошла успешно!
Запомните, SSL-модуль – ключ к безопасной установке!
Первая помощь: Переустановка
Специфические SSL-зависимости
Убедитесь, что в вашей системе установлены необходимые библиотеки libcrypto и libssl DLL, особенно если вы используете Windows:
pip3 install --upgrade libssl
Особенности операционной системы
Владельцам macOS можно изменить версию OpenSSL командой
brew switch openssl. Для Ubuntu потребуется установить следующие пакеты:
sudo apt-get install libssl-dev libffi-dev
Устранение конфликтов с версиями
В случае, если в системе Windows обнаружены версии DLL, создающие конфликт с нужными нам библиотеками, переименуйте их в директории
Windows\System32, чтобы впоследствии не было проблем с SSL.
Прогресс: Компиляция Python с SSL
Сборка Python
Скачайте исходный код Python и сконфигурируйте процесс компиляции так, чтобы включить поддержку SSL:
./configure --with-ensurepip=install --with-ssl
make
make test
sudo make install
Директория установки
При установке Python на системах Unix предпочтительно использовать директорию
/usr/local/bin, чтобы избежать конфликтов с другими версиями.
Тестирование после установки
Проверьте корректность работы
pip3 и модуля
ssl, выполнив команду
import ssl в консоли Python.
Глубокое погружение: Продвинутое управление SSL
Индивидуальная сборка Python с SSL
Для глубокой интеграции SSL с Python, библиотеки SSL должны быть скомпилированы вместе с интерпретатором:
LDFLAGS="-L/usr/local/opt/openssl/lib" CPPFLAGS="-I/usr/local/opt/openssl/include" ./configure --with-openssl=/usr/local/opt/openssl
# Правильно настроенный SSL-модуль, подобно точно подобранной волшебной палочке из мира Гарри Поттера.
Управление ошибкой "SSL module not found"
Если после обновления появилась ошибка с модулем SSL, её можно исправить выполнением обновления через pip3 и средства Python:
python3 -m ensurepip --upgrade
python3 -m pip install --upgrade pip
Выбор нужной версии OpenSSL
Необходимо выбрать такую версию OpenSSL, которая будет соответствовать вашей версии Python, чтобы избежать возможных проблем.
Антон Крылов
Python-разработчик