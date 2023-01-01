Решение: "ssl module in Python is not available" при pip3 установке

Быстрый ответ

Для устранения ошибки "ssl-модуль в Python не доступен" потребуется переустановить Python с включенной поддержкой SSL. Вы можете выполнить это с помощью следующих команд:

Для Ubuntu/Debian:

Bash Скопировать код sudo apt-get install --reinstall python3-openssl

Для macOS:

Bash Скопировать код brew reinstall python

Для Windows рекомендуется скачать установщик Python с официального сайта python.org и при установке выбрать опцию "Добавить Python в PATH".

Визуализация

Давайте наглядно визуализируем ошибку "ssl-модуль в Python недоступен":

Markdown Скопировать код 👨‍💻 --> 📦🔒 --> 🚫 "ssl-модуль недоступен"

Наличие SSL-модуля указывает на полноту набора инструментов:

Markdown Скопировать код Ожидаемый Набор Инструментов: [🔨, 🪛, 🔧, 🔒(SSL)] Текущий Набор Инструментов: [🔨, 🪛, 🔧, без 🔒] Результат: 🚫 – Установка прервана

После активации SSL-модуля:

Markdown Скопировать код Текущий Набор Инструментов: [🔨, 🪛, 🔧, с 🔒(SSL)] Итог: 👨‍💻 --> 📦🔒 --> ✅ – Установка прошла успешно!

Запомните, SSL-модуль – ключ к безопасной установке!

Первая помощь: Переустановка

Специфические SSL-зависимости

Убедитесь, что в вашей системе установлены необходимые библиотеки libcrypto и libssl DLL, особенно если вы используете Windows:

Bash Скопировать код pip3 install --upgrade libssl

Особенности операционной системы

Владельцам macOS можно изменить версию OpenSSL командой brew switch openssl . Для Ubuntu потребуется установить следующие пакеты:

Bash Скопировать код sudo apt-get install libssl-dev libffi-dev

Устранение конфликтов с версиями

В случае, если в системе Windows обнаружены версии DLL, создающие конфликт с нужными нам библиотеками, переименуйте их в директории Windows\System32 , чтобы впоследствии не было проблем с SSL.

Прогресс: Компиляция Python с SSL

Сборка Python

Скачайте исходный код Python и сконфигурируйте процесс компиляции так, чтобы включить поддержку SSL:

Bash Скопировать код ./configure --with-ensurepip=install --with-ssl make make test sudo make install

Директория установки

При установке Python на системах Unix предпочтительно использовать директорию /usr/local/bin , чтобы избежать конфликтов с другими версиями.

Тестирование после установки

Проверьте корректность работы pip3 и модуля ssl , выполнив команду import ssl в консоли Python.

Глубокое погружение: Продвинутое управление SSL

Индивидуальная сборка Python с SSL

Для глубокой интеграции SSL с Python, библиотеки SSL должны быть скомпилированы вместе с интерпретатором:

Bash Скопировать код LDFLAGS="-L/usr/local/opt/openssl/lib" CPPFLAGS="-I/usr/local/opt/openssl/include" ./configure --with-openssl=/usr/local/opt/openssl

Python Скопировать код # Правильно настроенный SSL-модуль, подобно точно подобранной волшебной палочке из мира Гарри Поттера.

Управление ошибкой "SSL module not found"

Если после обновления появилась ошибка с модулем SSL, её можно исправить выполнением обновления через pip3 и средства Python:

Bash Скопировать код python3 -m ensurepip --upgrade python3 -m pip install --upgrade pip

Выбор нужной версии OpenSSL

Необходимо выбрать такую версию OpenSSL, которая будет соответствовать вашей версии Python, чтобы избежать возможных проблем.

